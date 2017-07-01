Соліста групи Dolphin не пустили в Україну через відвідування Криму

Соліста групи Dolphin Андрія Лисікова не пустили в Україну через відвідування анексованого Росією Криму. Про це він повідомив у Facebook.

«Я був у Криму і мене не пустили до Києва. Є такий закон і він виконаний. Це все», – зазначив він.

У суботу група виступає на фестивалі Atlas Weekend у Києві. Інші учасники групи потрапили до України і можуть виступити без соліста.

СБУ заборонила в’їзд до України низці російських культурних діячів, серед них – Надія Бабкіна, Леонід Ярмольник, Нікіта Міхалков, Станіслав Говорухін, Ірина Алфьорова, Михайло Задорнов.

У квітні російська співачка Лоліта Мілявська не змогла потрапити в Україну. Як згодом виявилося, їй на три роки заборонили приїжджати через «порушення нею законодавства України і відвідування окупованого Криму через закриті пункти пропуску».

Восени минулого року СБУ заборонила в’їзд в Україну близько 140 російським діячам культури.