Гастролі під санкціями: хто цього року виступає в окупованому Криму

З початком курортного сезону в окупованому Росією українському Криму стартував і сезон музичних гастролей. Чимало артистів уже встигли побувати на анексованому півострові, незважаючи на його невизнаний статус і санкції у вигляді заборони в'їзду в Україну. Низка виконавців планує свої виступи найближчим часом. Крим.Реалії зібрали інформацію про кримську літню афішу.

Цього року українські прикордонники не пустили на територію країни низку російських артистів у зв'язку з тим, що ті раніше відвідували окупований Крим в обхід українських пунктів пропуску. Серед тих, кому через це заборонили в'їзд в Україну, опинилися представниця Росії на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2017» Юлія Самойлова, російські співачки Крістіна Орбакайте та Лоліта Мілявська, російська актриса Олена Яковлєва та група «Іванушки International». Останні говорять, що в Криму не виступали, а постраждали, ймовірно, через свого соліста Кирила Андрєєва, який їздив на півострів у своїх особистих справах.

Проте кримська афіша продовжує майоріти відомими особистостями. Російські артисти їдуть на півострів, а місцеві організатори концертів анонсують виступи, серед іншого й західних виконавців.

Ваєнга та її «чорні п'яти»

Минулого тижня в окупованому Криму гастролювала російська співачка Олена Ваєнга. На її офіційному сайті зазначено, що співачка упродовж десяти днів виступила в шести кримських містах: Севастополі, Сімферополі, Ялті, Євпаторії, Керчі та Феодосії.

В останні дні свого перебування на півострові Ваєнга встигла порелаксувати і спробувати тут косметичні практики. «І ось вучорну-чорну ніч припливають кусючі-кусючі риби....... иииии ..... відгризають у дівчаток чорні-чорні п'яяяяяти», ‒ написала вона в інстаграмі 21 червня.

Окрім того, Ваєнга зробила запис з геотегом «порт Крим», в якому поскаржилася на те, що половина її проблем у житті від того, що вона погоджується «на всякий «блуд».

Найк Борзов: з Криму до Києва

У квітні в Сімферополі та Севастополі виступив російський рок-музикант і виконавець Найк Борзов. Глава «Сімферопольського рок-клубу» Ігор Нескубін оприлюднив у соцмережах фото виконавця в аеропорту «Сімферополь», закритому українською владою.

Проте в його афіші присутній анонс виступу в Києві, який запланований на 2 липня.

Ми жодних правил не порушували, ми приїхали в бар, зіграли 45-хвилинний концерт. Найк Борзов ‒ це ж не Філіп Кіркоров

Уже після того, як Борзов побував у Криму, його менеджер Олена Савельєва в коментарі Крим.Реалії запевнила, що музикант не порушував правил під час в'їзду на територію півострова і висловила надію, що його присутність на півострові не завадить концерту в Києві. «Ми жодних правил не порушували, ми приїхали в бар, зіграли 45-хвилинний концерт. <...> Найк Борзов ‒ це ж не Філіп Кіркоров, це ж інше ставлення й інша публіка, і я щиро вірю, що коли ми поїдемо в липні на фестиваль, усіх пустять, ми порадіємо ‒ в Україні не були давно», ‒ сказала вона.

Костюшкін в Ялті

У квітні побував у Криму російський виконавець Стас Костюшкін. Колишній соліст групи «Чай вдвоем», який зараз виступає в проекті А-Dessa, розважав публіку і конкурсанток «Міс Республіка Крим-2017» в Ялті.

У 2014 році Констюшкін розхвалював готель «Ялта-Інтурист», в якому відпочивав.

«Кукринікси»: кримські гастролі

У березні в Криму виступила російська рок-група «Кукринікси». Концерти групи відбулися у сімферопольському «Havana club» та севастопольському клубі «Артишок».

У соціальних мережах активно обговорювали ці концерти. Користувачі пишуть, що група приїжджає на півострів з гастролями з 2014 року. Цього року практично всі квитки на їхній виступ у Севастополі були розкуплені, пишуть шанувальники, які купували ці квитки.

Маршал і Циганова: пісні «російському Криму»

У березні нинішнього року в Сімферополі виступили російські артисти Олександр Маршал і Віка Циганова. Вони заспівали на концерті в честь річниці анексії Росією українського Криму.

Віка Циганова відкрито висловлює підтримку політиці російської влади під час подій весни 2014 року і називає Крим «російським».

Олександр Маршал теж не вперше виступає в Криму і активно бере участь у політичних заходах. У 2014 році він, наприклад, виступав на Красній площі в Москві на мітингу-концерті, присвяченому «приєднанню» Криму.

Російські театрали в Криму

У лютому в Сімферополі виступили російські артисти Анастасія Заворотнюк, Данило Співаковський та Михайло Поліцеймако. Вони представили виставу «Третій зайвий». При цьому Анастасія Заворотнюк повідомила місцеві ЗМІ, що відвідує Крим не тільки в робочих цілях, але й приїжджає сюди у відпустку відновлюватися після зйомок.

Хто купив квитки до Криму

Кримські організатори концертів уже оприлюднили анонси майбутніх виступів нинішнього літа. За їхньою інформацією, 23 липня в Ялті планує виступити сербський режисер і музикант Емір Кустуріца. При цьому в його гастрольному графіку Ялта значиться як «російський регіон».

Також анонсується приїзд до Балаклави (Севастополь) німецької групи Scooter. У Німеччині політики і громадяни активно обговорюють наміри відомої групи виступити на півострові. Серед іншого лунають заклики бойкотувати їхні концерти на батьківщині, якщо кримські гастролі відбудуться.

Анонси виступів у Криму оприлюднила на своєму сайті українська камерна група Resonance, що виконує відомі світові хіти у власній рок-обробці. Минулого року група гастролювала у Росії і на півострові, викладаючи при цьому фото своє з Керченської поромної переправи, теж закритої українською владою. Проте після цього музикантам вдалося виступити в Києві. А тепер вони знову збираються з концертами до Криму.

На сайті Resonance повідомляють, що група планує свої виступи в Ялті, Алушті, Керчі, Севастополі та Сімферополі з 20 до 24 липня.

Оригінал матеріалу – на сайті «Крим.Реалії»