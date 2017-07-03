Чому одних російських артистів пускають в Україну, а інших – ні?

Щонайменше 14 російським артистам за останніх кілька днів заборонили в’їзд до України. Причина – порушення правил перетину кордону при в’їзді до окупованого Криму, де російські співаки виступали. Втім, дедалі більше запитань у політиків виникає до організаторів музичного фестивалю «Атлас Вікенд», які запросили саме цих виконавців. Організатори поки що відмовчуються. До того ж заборони торкнулися не всіх порушників. Деяким російським поціновувачам окупованого Криму вдалося прорватися в Україну безперешкодно. Чому одних пускають, а інших – ні?

Дельфін, Найк Борзов та Б’янка – російські виконавці, які повідомили, що їм заборонили в’їзд до України при перетині кордону.

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Реакція в артистів була різна: хтось поставився із розумінням, хтось обурився і навіть заперечував порушення правил перетину кордону країни у випадку візиту до окупованого Росією Криму.

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Втім, російський гурт Anacondaz – попри аналогічні порушення – виступив у Києві 2 липня. Учасникам колективу в’їзд до України заборонили вже при перетині кордону на зворотному шляху.

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У пошуках винуватого

Більшість із перелічених артистів були запрошені українськими організаторами фестивалю «Атлас Вікенд», який відбувся у Києві. Тож тепер політики натякають, що під контроль мають потрапляти і ті, хто запрошує таких виконавців.

«Треба скласти реєстр організаторів, які запрошують на фести і концерти порушників українських законів із Росії. Щоб таких діячів пильнувати особливо», – написав віце-прем’єр В’ячеслав Кириленко у Twitter.

​Один зі співорганізаторів фестивалю «Атлас Вікенд» Олександр Барабошко відреагував на допис віце-прем’єра у мережі Фейсбук. За російських артистів «впрягатися» не став, але дорікнув посадовцю, що державне фінансування фестиваль не отримує, на відміну від інших проектів.

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Організатори ж «Атлас Вікенду» не реагують на звернення журналістів, прохання прокоментувати ситуацію, і не пояснюють, чому запросили саме цих виконавців із Росії.

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Єдине, що зазначила представниця прес-центру на запитання Радіо Свобода, що на фестивалі люди були незадоволені забороною в’їзду виконавців.

«Більшість навіть підтримували позицію, що було б круто, якщо – як і обіцяли – привезли би їх окремо вже в клуб «Атлас». Далі як-небудь це вдасться, я думаю», – зазначила представниця прес-центру Анастасія в телефонній розмові.

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Одним можна, іншим – зась: чому?

Є й інші випадки: нещодавно у Львові соліст російського гурту «Hi-Fi» Мітя Фомін у програмі «Світське життя» каналу «1+1» розповів, що без проблем дав концерт в Одесі нещодавно, хоча і регулярно заїжджає до Криму з території Росії. Щодо того, кому належить півострів, відповів, не вагаючись.

«За фактом це російська територія тепер», – заявив соліст групи «Hi-Fi» Мітя Фомін.

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Народний депутат Микола Княжицький, голова парламентського комітету з питань культури та духовності, каже, що пропонував заборонити виступи всіх російських артистів, які публічно не підтримали цілісність України. А щодо тих випадків, коли одним в’їзд забороняють, іншим дозволяють, то, каже, це банальні помилки, коли спецслужби не встигають опрацьовувати інформацію.



«Звідки може бути база в нас про людей, які перетинають кордон окупованої території зі сторони окупанта? В нас фізично такої бази немає. Наша Служба безпеки може просто відслідковувати це через публікацію в пресі, через інформацію з афіш. Інших способів слідкувати за цим немає», – пояснює депутат.

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Щонайменше 14 російських артистів отримали заборону в’їзду в Україну з початку липня, повідомив речник державної прикордонної служби Олег Слободян. Він каже, що інформацію щодо публічних людей прикордонники здебільшого збирають із власної громадської ініціативи, інше джерело – дані, які надходять від СБУ. Якщо якісь артисти-порушники проїхали, то це не помилка, а відсутність в служби інформації на момент перетину ними кордону, пояснює речник.

«Якби ми мали базу даних (якщо ви нам її надасте, будемо вам дуже вдячні) всіх артистів Росії, які відвідували окупований півострів з порушенням законодавства України, надасте нам підтверджуючу інформацію, тоді ми будемо говорити про базу даних від громадських активістів у розпорядженні Прикордонної служби. На даний момент, цю всю інформацію ми збираємо в ініціативному порядку. У нас немає якихось норм, які б вимагали від нас це робити. Ми це робимо, тому що вважаємо це своїм обов’язком», – пояснює Олег Слободян.

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На сайті Держприкордонслужби працює розділ «Стоп-лист», куди українці можуть направляти інформацію про незаконне перебування в Криму будь-яких осіб.

У Службі безпеки наразі ситуацію із російськими порушниками правил перетину українського кордону не коментують.