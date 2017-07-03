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03 Липень 2017, Київ 22:09
Суспільство

Чому одних російських артистів пускають в Україну, а інших – ні?

Андрій Лисіков, більш відомий під псевдонімом Дельфін, якому заборонили в’їзд до України при перетині кордону

Щонайменше 14 російським артистам за останніх кілька днів заборонили в’їзд до України. Причина – порушення правил перетину кордону при в’їзді до окупованого Криму, де російські співаки виступали. Втім, дедалі більше запитань у політиків виникає до організаторів музичного фестивалю «Атлас Вікенд», які запросили саме цих виконавців. Організатори поки що відмовчуються. До того ж заборони торкнулися не всіх порушників. Деяким російським поціновувачам окупованого Криму вдалося прорватися в Україну безперешкодно. Чому одних пускають, а інших – ні?

Дельфін, Найк Борзов та Б’янка – російські виконавці, які повідомили, що їм заборонили в’їзд до України при перетині кордону.


Реакція в артистів була різна: хтось поставився із розумінням, хтось обурився і навіть заперечував порушення правил перетину кордону країни у випадку візиту до окупованого Росією Криму.


Втім, російський гурт Anacondaz – попри аналогічні порушення – виступив у Києві 2 липня. Учасникам колективу в’їзд до України заборонили вже при перетині кордону на зворотному шляху.


У пошуках винуватого

Більшість із перелічених артистів були запрошені українськими організаторами фестивалю «Атлас Вікенд», який відбувся у Києві. Тож тепер політики натякають, що під контроль мають потрапляти і ті, хто запрошує таких виконавців.

«Треба скласти реєстр організаторів, які запрошують на фести і концерти порушників українських законів із Росії. Щоб таких діячів пильнувати особливо», – написав віце-прем’єр В’ячеслав Кириленко у Twitter.

​Один зі співорганізаторів фестивалю «Атлас Вікенд» Олександр Барабошко відреагував на допис віце-прем’єра у мережі Фейсбук. За російських артистів «впрягатися» не став, але дорікнув посадовцю, що державне фінансування фестиваль не отримує, на відміну від інших проектів.


Організатори ж «Атлас Вікенду» не реагують на звернення журналістів, прохання прокоментувати ситуацію, і не пояснюють, чому запросили саме цих виконавців із Росії.

Єдине, що зазначила представниця прес-центру на запитання Радіо Свобода, що на фестивалі люди були незадоволені забороною в’їзду виконавців.

«Більшість навіть підтримували позицію, що було б круто, якщо – як і обіцяли – привезли би їх окремо вже в клуб «Атлас». Далі як-небудь це вдасться, я думаю», – зазначила представниця прес-центру Анастасія в телефонній розмові.


Одним можна, іншим – зась: чому?

Є й інші випадки: нещодавно у Львові соліст російського гурту «Hi-Fi» Мітя Фомін у програмі «Світське життя» каналу «1+1» розповів, що без проблем дав концерт в Одесі нещодавно, хоча і регулярно заїжджає до Криму з території Росії. Щодо того, кому належить півострів, відповів, не вагаючись.

«За фактом це російська територія тепер», – заявив соліст групи «Hi-Fi» Мітя Фомін.


Народний депутат Микола Княжицький, голова парламентського комітету з питань культури та духовності, каже, що пропонував заборонити виступи всіх російських артистів, які публічно не підтримали цілісність України. А щодо тих випадків, коли одним в’їзд забороняють, іншим дозволяють, то, каже, це банальні помилки, коли спецслужби не встигають опрацьовувати інформацію.

Микола Княжицький
Микола Княжицький


«Звідки може бути база в нас про людей, які перетинають кордон окупованої території зі сторони окупанта? В нас фізично такої бази немає. Наша Служба безпеки може просто відслідковувати це через публікацію в пресі, через інформацію з афіш. Інших способів слідкувати за цим немає», – пояснює депутат.


Щонайменше 14 російських артистів отримали заборону в’їзду в Україну з початку липня, повідомив речник державної прикордонної служби Олег Слободян. Він каже, що інформацію щодо публічних людей прикордонники здебільшого збирають із власної громадської ініціативи, інше джерело – дані, які надходять від СБУ. Якщо якісь артисти-порушники проїхали, то це не помилка, а відсутність в служби інформації на момент перетину ними кордону, пояснює речник.

Олег Слободян
Олег Слободян

«Якби ми мали базу даних (якщо ви нам її надасте, будемо вам дуже вдячні) всіх артистів Росії, які відвідували окупований півострів з порушенням законодавства України, надасте нам підтверджуючу інформацію, тоді ми будемо говорити про базу даних від громадських активістів у розпорядженні Прикордонної служби. На даний момент, цю всю інформацію ми збираємо в ініціативному порядку. У нас немає якихось норм, які б вимагали від нас це робити. Ми це робимо, тому що вважаємо це своїм обов’язком», – пояснює Олег Слободян.


На сайті Держприкордонслужби працює розділ «Стоп-лист», куди українці можуть направляти інформацію про незаконне перебування в Криму будь-яких осіб.

У Службі безпеки наразі ситуацію із російськими порушниками правил перетину українського кордону не коментують.

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