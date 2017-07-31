«Донецька рив’єра» чи Крим: де відпочивають жителі окупованої частини Донбасу

Сезон відпусток у розпалі. Не виняток і підконтрольні бойовикам території Донбасу. Місцеві найчастіше роблять вибір на користь пляжів окупованого Криму. Ще один популярний напрям – селище Сєдове, морський курорт на окупованій частині Донецької області. Скільки коштує відпустка за лінією розмежування і які перепони стоять на шляху до заповітних пляжів – у матеріалі «Донбас.Реалії».

Відпочинок на морському узбережжі – найбажаніший спосіб відпочинку жителів міста. Але з окупованої частини Донбасу дістатися до омріяного моря непросто.

На автовокзалі в окупованому бойовиками Донецьку – чимало народу. Автобуси заповнені людьми та на всіх місць не вистачає. Місцеві водії кажуть: охочі доїхати до моря просяться їхати стоячи.

Кореспонденти програми «Донбас.Реалії» запитали в донеччан на автовокзалі, куди саме вони збираються на відпочинок.

​Найпопулярнішою відповіддю серед жителів Донецька виявилось селище Сєдове. Воно розташоване на узбережжі Азовського моря. Селище рекламують як «головний курорт» на окупованій бойовиками незаконних сепаратистських збройних угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», визнаних в Україні терористичними.

Утім, донецькі перевізники пропонують широку курортну географію: від Ростова і Сочі до курортів окупованого Криму і навіть Грузії. Проте жителі Донбасу шукають способи відпочинку недалеко від дому.

«В Сєдове їдемо. А куди ще?» – дивуються жителі окупованого бойовиками Донецька. І додають: «До Криму або Сочі – далеко. Хочемо ближче».

Відсутність альтернативи і довга дорога на інші курорти підняли популярність селищу за останні два роки.

«Головний» курорт в окупації

Відстань від Донецька до селища Сєдове – 132 кілометри. Водії мінівенів обіцяють «долетіти» на пляжі Азовського моря усього за пару годин.

«На блокпосту ми стоїмо буквально хвилин 10-15. Нам начальство видало папірці. По дорозі я роздаю їх та люди їх заповнюють», – пояснює місцевий водій «курортної» маршрутки.

«Папірці» – це міграційні картки. Бойовики зобов’язали заповнювати їх кожного, хто хоче потрапити в Сєдове. Разом із паспортом, картку віддають на блокпосту угруповання «ДНР».

Справа в тому, що окуповане Сєдове бойовики внесли до так званого «реєстру міжнародних маршрутів». І навіть не пустили в селище місію ОБСЄ, оголосивши курорт «зоною з особливим статусом».

Цей «особливий статус» в розпал курортного сезону значно ускладнив в’їзд автомобілів до селища. Однак рейсові автобуси пропускають швидко. У водіїв домовленості з угрупованням «ДНР». Всі ціни на квитки – в російських рублях.

«Перевізники є такі, які беруть дозволи на сезон, тримісячний сезон. Вони їздять по Донецьку, по районах, наприклад, збирають. Там ціна – 250 рублів (до 110 гривень – ред.). У нас ціна Південного вокзалу, 150 рублів (65 гривень – ред.), ми їздимо увесь рік», – продовжує розповідь донецький перевізник.

Із Луганська до «перлини» – дорожче

Із Луганська дістатися селища Сєдове дорожче – за 600 рублів (260 гривень) везуть через Донецьк, за 800 (350 гривень) – через російське місто Гукове. У середньому дорога займає шість годин. Оголошення перевізників можна побачити на кожному кроці у місті.

Узбережжя Азовського моря завжди було найдоступнішим для жителів Донбасу. Захопивши невелике приморське селище Сєдове, бойовики угруповання «ДНР» назвали його своїм головним курортом. Рекламують Сєдове і російські канали.

Селище біля Азовського моря порівнюють з блакитним Середземноморським узбережжям. Утім, реальні умови в селищі далекі від хороших. Люди знімають відео та викладають на YouTube – із коментарями про те, як насправді виглядає «головний курорт» в окупації.

З цікавинок у селищі є лише ринок. Зі слів тих, хто там відпочиває, у соціальних мережах, «комендантську годину» у селищі також не скасували. Тож гості курорту розважаються лише до десятої години вечора. Однак для багатьох за лінією розмежування ця точка на карті біля Азовського моря – єдиний варіант літнього відпочинку.

Жителі Донбасу та окупований Крим

Водночас чимало людей не відмовляються й від більш віддаленого відпочинку на Чорному морі у Криму. Зокрема, у селищі Миколаївка, що в 30 кілометрах від Сімферополя.

Сюди туристи з Донбасу їдуть бюджетно відпочити. Житло шукають у приватному секторі. Майже на кожному будинку – табличка «Є місця». Зазвичай такий будиночок виглядає так: маленька кімната, меблі радянських часів, кондиціонера немає, проте є літня кухня. А «зручності» – на вулиці.

«Всього 500 рублів (майже 220 гривень – ред.) на добу за кімнату на двох», – розповідає господиня помешкання і додає: до моря максимум п’ять хвлин.

Для більш вимогливих туристів у Миколаївці є вілли.

Сучасний двомісний номер з кондиціонером, холодильником, телевізором і санвузлом коштує 1800 рублів (майже 800 гривень) на добу. На пляжі – стандартні розваги, наприклад, прогулянка на банані чи катамарані. Але здебільшого пляжні розваги простоюють – охочих не надто багато.

Біля пляжів – торгові намети. Там же – кафе. Курячий люля-кебаб тут можна скуштувати за 100 рублів (майже 45 гривень), а овочі на мангалі – за 150 рублів (65 гривень).

А поки туристи їли, пили, засмагали і купалися – над пляжами Миколаївки літали військові літаки: вони саме тренувалися до Дня російського військово-морського флоту.

Після заходу туристів зазивають вогнями місцеві їдальні, кафе і ресторани. Але в селищі Миколаївка в розпал курортного сезону любителів нічного життя небагато.

Незважаючи на блокпости і багатогодинні черги, задушливі мінівени і міграційні карти всередині однієї області, під звуки російської бойової авіації в Криму, жителі окупованої частини Донбасу ось уже четверте літо проводять свої канікули.

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»: