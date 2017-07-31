«Донецька рив’єра» чи Крим: де відпочивають жителі окупованої частини Донбасу

Сезон відпусток у розпалі. Не виняток і підконтрольні бойовикам території Донбасу. Місцеві найчастіше роблять вибір на користь пляжів окупованого Криму. Ще один популярний напрям – селище Сєдове, морський курорт на окупованій частині Донецької області. Скільки коштує відпустка за лінією розмежування і які перепони стоять на шляху до заповітних пляжів – у матеріалі «Донбас.Реалії».
Відпочинок на морському узбережжі – найбажаніший спосіб відпочинку жителів міста. Але з окупованої частини Донбасу дістатися до омріяного моря непросто.
На автовокзалі в окупованому бойовиками Донецьку – чимало народу. Автобуси заповнені людьми та на всіх місць не вистачає. Місцеві водії кажуть: охочі доїхати до моря просяться їхати стоячи.
Кореспонденти програми «Донбас.Реалії» запитали в донеччан на автовокзалі, куди саме вони збираються на відпочинок.
Найпопулярнішою відповіддю серед жителів Донецька виявилось селище Сєдове. Воно розташоване на узбережжі Азовського моря. Селище рекламують як «головний курорт» на окупованій бойовиками незаконних сепаратистських збройних угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», визнаних в Україні терористичними.
Утім, донецькі перевізники пропонують широку курортну географію: від Ростова і Сочі до курортів окупованого Криму і навіть Грузії. Проте жителі Донбасу шукають способи відпочинку недалеко від дому.
«В Сєдове їдемо. А куди ще?» – дивуються жителі окупованого бойовиками Донецька. І додають: «До Криму або Сочі – далеко. Хочемо ближче».
Відсутність альтернативи і довга дорога на інші курорти підняли популярність селищу за останні два роки.
«Головний» курорт в окупації
Відстань від Донецька до селища Сєдове – 132 кілометри. Водії мінівенів обіцяють «долетіти» на пляжі Азовського моря усього за пару годин.
«На блокпосту ми стоїмо буквально хвилин 10-15. Нам начальство видало папірці. По дорозі я роздаю їх та люди їх заповнюють», – пояснює місцевий водій «курортної» маршрутки.
«Папірці» – це міграційні картки. Бойовики зобов’язали заповнювати їх кожного, хто хоче потрапити в Сєдове. Разом із паспортом, картку віддають на блокпосту угруповання «ДНР».
Справа в тому, що окуповане Сєдове бойовики внесли до так званого «реєстру міжнародних маршрутів». І навіть не пустили в селище місію ОБСЄ, оголосивши курорт «зоною з особливим статусом».
Цей «особливий статус» в розпал курортного сезону значно ускладнив в’їзд автомобілів до селища. Однак рейсові автобуси пропускають швидко. У водіїв домовленості з угрупованням «ДНР». Всі ціни на квитки – в російських рублях.
«Перевізники є такі, які беруть дозволи на сезон, тримісячний сезон. Вони їздять по Донецьку, по районах, наприклад, збирають. Там ціна – 250 рублів (до 110 гривень – ред.). У нас ціна Південного вокзалу, 150 рублів (65 гривень – ред.), ми їздимо увесь рік», – продовжує розповідь донецький перевізник.
Із Луганська до «перлини» – дорожче
Із Луганська дістатися селища Сєдове дорожче – за 600 рублів (260 гривень) везуть через Донецьк, за 800 (350 гривень) – через російське місто Гукове. У середньому дорога займає шість годин. Оголошення перевізників можна побачити на кожному кроці у місті.
Узбережжя Азовського моря завжди було найдоступнішим для жителів Донбасу. Захопивши невелике приморське селище Сєдове, бойовики угруповання «ДНР» назвали його своїм головним курортом. Рекламують Сєдове і російські канали.
Селище біля Азовського моря порівнюють з блакитним Середземноморським узбережжям. Утім, реальні умови в селищі далекі від хороших. Люди знімають відео та викладають на YouTube – із коментарями про те, як насправді виглядає «головний курорт» в окупації.
З цікавинок у селищі є лише ринок. Зі слів тих, хто там відпочиває, у соціальних мережах, «комендантську годину» у селищі також не скасували. Тож гості курорту розважаються лише до десятої години вечора. Однак для багатьох за лінією розмежування ця точка на карті біля Азовського моря – єдиний варіант літнього відпочинку.
Жителі Донбасу та окупований Крим
Водночас чимало людей не відмовляються й від більш віддаленого відпочинку на Чорному морі у Криму. Зокрема, у селищі Миколаївка, що в 30 кілометрах від Сімферополя.
Сюди туристи з Донбасу їдуть бюджетно відпочити. Житло шукають у приватному секторі. Майже на кожному будинку – табличка «Є місця». Зазвичай такий будиночок виглядає так: маленька кімната, меблі радянських часів, кондиціонера немає, проте є літня кухня. А «зручності» – на вулиці.
«Всього 500 рублів (майже 220 гривень – ред.) на добу за кімнату на двох», – розповідає господиня помешкання і додає: до моря максимум п’ять хвлин.
Для більш вимогливих туристів у Миколаївці є вілли.
Сучасний двомісний номер з кондиціонером, холодильником, телевізором і санвузлом коштує 1800 рублів (майже 800 гривень) на добу. На пляжі – стандартні розваги, наприклад, прогулянка на банані чи катамарані. Але здебільшого пляжні розваги простоюють – охочих не надто багато.
Біля пляжів – торгові намети. Там же – кафе. Курячий люля-кебаб тут можна скуштувати за 100 рублів (майже 45 гривень), а овочі на мангалі – за 150 рублів (65 гривень).
А поки туристи їли, пили, засмагали і купалися – над пляжами Миколаївки літали військові літаки: вони саме тренувалися до Дня російського військово-морського флоту.
Після заходу туристів зазивають вогнями місцеві їдальні, кафе і ресторани. Але в селищі Миколаївка в розпал курортного сезону любителів нічного життя небагато.
Незважаючи на блокпости і багатогодинні черги, задушливі мінівени і міграційні карти всередині однієї області, під звуки російської бойової авіації в Криму, жителі окупованої частини Донбасу ось уже четверте літо проводять свої канікули.
ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»:
FACEBOOK КОМЕНТАРІ