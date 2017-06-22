«Населення Криму витісняють приїжджими» ‒ Смедляєв

Нещодавно на сайті Агентства «Крымские новости» (QHA) з'явилася інформація про те, як окупований Росією український Крим заселяють людьми з Росії. За повідомленнями QHA, основну частку приїжджих становлять митники, співробітники ФМС, судді, прокурори, співробітники МВС і держчиновники Росії. Окремо вербують медпрацівників, будівельників, а також військових і працівників ФСБ. У цілому ‒ з урахуванням сімей контрактників, офіцерів і військових фахівців ‒ із сусідньої Росії на окупований півострів завезли приблизно 120-130 тисяч людей.

Про те, як російська влада намагається змінити населення Криму приїжджими і як подібна політика позначається на інтересах кримчан, у інтерв'ю Крим.Реалії розповів активіст кримськотатарського руху Заїр Смедляєв.

«З моменту введення в Крим російських військ їх кількість постійно зростає ‒ так само, як і кількість привезеної на півострів зброї та персонал, що її обслуговує. Крим не цікавий Росії як курорт, він важливий їй тільки як військова база. Більше того, нова влада робить все, щоб знищити Крим як світовий курорт», ‒ каже активіст.

За словами Смедляєва, знищення курортної інфраструктури півострова починається із руйнування екологічної складової.

«Вибухають гори, притому саме ті, які, по суті, є природним акумулятором питної води. Варварське ставлення до природи виявляється і в тому, що на півострові фермери використовують для зрошення своїх ділянок підземну питну воду. Однак підземні запаси питної води обмежені. Ще за радянської влади ми стикалися з тим, що різні «передові колгоспники» зрошували нею свої поля. Після викачування води в ґрунті утворювалися порожнечі, і почалося всмоктування ґрунтом солоної морської води і навіть стічних вод. У результаті таких дій, два питних водоносних шари стали солоними, а в найближчій перспективі нас може очікувати і засолення третього питного шару. Це ще більше посилить наявні в Криму проблеми з водою», ‒ пояснив він.

Окрім фермерів, російська влада намагається замінити працівників основних галузей: управлінців, лікарів, працівників сфери освіти.

Крим не цікавий Росії як курорт, він важливий їй тільки як військова база

«Можна сказати, що відбувається цілеспрямована заміна місцевого населення іншим. Окупаційна влада не приховує, що її лякають місцеві жителі, які пізнали смак свободи, які готові вийти на акції протесту проти свавілля з боку чиновників. Свого часу була розгорнута ціла кампанія щодо кримських лікарів. Російські чиновники звинуватили їх в недостатній кваліфікації, називали їх хабарниками. Потім їм почали урізати зарплати. Звичайно, багато місцевих лікарів просто не витримують такого ставлення, часто вони йдуть в приватний бізнес або взагалі їдуть з Криму. Тим часом медицина, насаджувана з Росії, гранично бюрократизована. У результаті, наприклад, в Червоногвардійському районі, де я проживаю, були випадки, коли пацієнти просто не доживали до прийому лікаря. Їм давали талони до одного фахівця, а потім виявлялося, що цих людей мають оглядати інші лікарі, отримати талон на прийом до яких можна було тільки через тиждень, а іноді і більше», ‒ розповідає Смедляєв.

На місце колишніх співробітників СБУ, які перейшли на бік Росії, привозять ФСБшників з Росії. Однак, за словами Смедляєва, багатьох перебіжчиків свідомо залишають на півострові.

«Мабуть, Москва не виключає сценарій військового повернення Криму до України. Тому їй потрібні люди, які боротимуться за півострів, боячись в першу чергу за себе. Колишні СБУшники розуміють, що в разі повернення Криму їм загрожує стаття за держзраду. Їм буде нікуди відступати, тому що у них ще немає нерухомості за межами півострова, і їм залишиться тільки воювати за своє майно тут», ‒ вважає активіст.

При цьому кримчанин зазначає, що в будь-якому випадку перебіжчиків тимчасово вивозять до Росії «для обміну досвідом», зокрема й на Північний Кавказ.

«Там їх навчають, як «правильно боротися з мусульманами», а потім, повертаючись сюди, ці «нові ФСБшники» починають боротися з «терористичними організаціями», які самі ж і вигадують.

Якщо раніше в кримських судах хоч іноді можна було відстояти правду, зараз це стало в принципі неможливим

Ще однією категорією фахівців, яку активно замінюють на приїжджих росіян, є судді. Якщо раніше в кримських судах хоч іноді можна було відстояти правду, зараз це стало в принципі неможливим. Якщо прокурор не потрапляє на засідання, то в ролі прокурора нерідко можуть виступати судді. Тому захисники стикаються з протистоянням «подвійному звинуваченню», й іноді теж піддаються кримінальному переслідуванню. Так було і з адвокатами Миколою Полозовим та Емілем Курбедіновим: одного з них намагалися викрасти і незаконно допитати, іншого ‒ заарештували на десять діб», ‒ розповідає Смедляєв.

Як зазначає голова ЦВК Курултаю, окрім силовиків, лікарів, суддів і військових до окупованого Криму активно завозять чиновників і працівників різних спеціальностей.

У керівництві Криму більшість ‒ приїжджі. Помічники Аксьонова, наприклад, ‒ це пітерська і московська команда

«У «керівництві» Криму більшість ‒ приїжджі. Помічники Аксьонова, наприклад, ‒ це пітерська і московська команда. Притому на кваліфікацію цих «управлінців» ніхто не звертає уваги, а призначити на відповідальну посаду можуть ледь не колишнього стриптизера, ‒ нарікає Заїр Смедляєв. ‒ Вслід за ними всіма їдуть члени їхніх сімей. Масово приїжджають працівники з республік Середньої Азії та Кавказу. Російська влада, щоб не залучати до роботи місцевих жителів, готова навіть платити «підйомні» переселенцям».

Смедляєв зазначає: Крим і раніше вважався «червоною зоною» і привабливим місцем для колишніх чекістів і військових. Тепер на півострів масово їдуть пенсіонери ФСБ, а їхні нащадки тим часом непогано влаштовуються в нових умовах.

Кримське міністерство, яке відповідає за міжнаціональні стосунки, зараз очолює онук НКВСників. Звичайно ж, він усім розповідатиме, що кримські татари живуть чудово

«Кримське міністерство, яке відповідає за міжнаціональні стосунки, зараз очолює онук НКВСника. Звичайно ж, він усім розповідатиме, що кримські татари живуть чудово. Навіть в той час, коли в будинках кримських татар проводяться обшуки, вони, сидячи у себе в кабінеті, записують інтерв'ю на тему того, що було «виявлено» при цьому обшуку ‒ ще до того, як група ФСБ взагалі виїхала на місце. До речі, цікаво, що силовики часто не підтверджують потім його слова», ‒ повідомляє Заїр Смедляєв.

За його словами, на самому початку масового переселення на півострів росіян у них виникали конфлікти з місцевим населенням. П'яні російські військові затівали бійки з місцевими жителями. Зараз, зустрівши спротив кримчан, російські солдати почали поводити себе обережніше, і на зміну п'яному беззаконню прийшли організовані репресії.

Ще однією проблемою, пов'язаною з великою кількістю переселенців з Росії, стали фінансові витрати на їх розміщення, «підйомні» гроші та інші пільги. За словами Заїра Смедляєва, всі ці витрати нинішня «влада» півострова вирішує за рахунок кримчан.

У деяких населених пунктах закриваються поліклініки, школи, дитячі садки

«У нас спостерігається масове скорочення соціальних, культурних та освітніх програм, так само як і витрат на охорону здоров'я. У деяких населених пунктах закриваються поліклініки, школи, дитячі садки. Важливо розуміти, що, які б фінансові труднощі не відчував Крим, ні на силовиків, ні на програмі заміни місцевого населення більш лояльним ніхто не економить», ‒ зауважив він.

Ще однією проблемою стало надання приїжджим житла. За словами Смедляєва, почасти вона вирішується за рахунок наявного в Криму житлового фонду, зміни черг на отримання квартир і горезвісного «віджиму» нерухомості.

Часто для того, щоб позбавити людину майна, досить анонімного доносу

«Віджим» відбувається в першу чергу щодо підприємств, до того ж, його жертвами виявляються і вірні «кримнашисти». Нерідкі випадки, коли колишня приватизація заднім числом визнається недійсною. Такі речі відбуваються і з земельними ділянками. Іноді житло можуть і знести, а з тих, хто не потрапив під знесення, починають збирати «данину». Часто для того, щоб позбавити людину майна, досить анонімного доносу», ‒ пояснює Смедляєв.

Проте, кримські татари відзначають: навіть при масовому завезенні «лояльного електорату» настрої в Криму змінюються, і ентузіазм від «возз'єднання з Росією» поступово сходить нанівець.

«Дехто з тих, хто «хотів померти у Росії», тепер говорять про те, що вони її уявляли такою, як показують по телебаченню і в кіно: роз'їзди по закордонах, вілли, маєтки, дачі, шикарні машини і прислуга. Але виявилося, що зараз для кримчан в найкращому випадку уготоване місце прислуги. Усе частіше я зустрічаю людей, які заперечують, що були на псевдореферендумі, тоді як раніше хизувалися нібито своєю участю в ньому. Однак з часом вони починають соромитися цього», ‒ підсумував Заїр Смедляєв.

Оригінал матеріалу – на сайті «Крим.Реалії»