Бої без правил та політичні шоу: що планують робити з «Донбас Ареною» бойовики?

Три роки на стадіоні «Донбас Арена» в окупованому Донецьку ніхто не грав у футбол. Бойовики угруповання «ДНР» стадіон «націоналізували», тепер планують використовувати його у власних цілях. Журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» з’ясовували: яке майбутнє чекає «Донбас Арену» в окупованому Донецьку? І чи планують повертатися на рідний стадіон футболісти «Шахтаря»?



2 травня 2014-го. Стадіон «Донбас Арена». Тоді донецький «Шахтар» грав проти маріупольського «Іллічівця». Рахунок – 3:1 на користь «гірників».

З того часу, за три роки, на футбольному полі ніхто не грав. Життя на легендарному стадіоні завмерло. Жителі окупованого Донецька зізнаються: сумують за великим футболом.

«Донбас Арена», звісно, є пам’яткою Донецька. «Шахтар» – клуб, який є пам’яткою України», – переконаний донеччанин.

У 2014-му, через військові дії на Донбасі, футболісти «Шахтаря» змушені були залишити рідний стадіон. Сьогодні жителі Донецька кажуть: разом з командою з Донбасу пішла ціла епоха.

Це кращий стадіон, можна сказати, України був. Сумую, звичайно, раніше я ходив на кожен матч

«Футбольний клуб був обличчям Донбасу. Це кращий стадіон, можна сказати, України був. Сумую, звичайно, раніше я ходив на кожен матч. Не пропускав жодного, а зараз…», – згадує донецький вболівальник.

«Шахтар» без стадіону, а вболівальники без футболу

Перший матч тут зіграли в 2009-му, потім були – десятки ігор найвищого рівня, в тому числі «Євро-2012».

Яскраві вогні стадіону, спрямовані в нічне небо, стали візитною карткою Донбасу для всього світу.

Сьогодні ностальгія за минулими часами і рідним стадіоном не тільки у фанів «Шахтаря», а й у самих футболістів. У клубі навіть змінили звичну помаранчево-чорну форму.

Це ніби колір нашої «Донбас Арени», коли вона вночі світиться

​«З цього сезону ми зробили такі вкраплення синього кольору. Це ніби колір нашої «Донбас Арени», коли вона вночі світиться. Ще коли англійські архітектори її будували, вони сказали, що це буде діамант в центрі Донецька, в центрі Донбасу. Ми сумуємо за домівкою і хочемо якомога швидше повернутися, про це мріємо і думаємо», – каже генеральний директор футбольного клубу «Шахтар» Сергій Палкін.

Уже три роки футбольний клуб «Шахтар» змушений поневірятися Україною: спочатку «гірників» прийняв Львів, тепер вони грають в Харкові.

Що планують робити бойовики?

А в окупованому Донецьку псевдоміністр молоді та спорту угруповання «ДНР» заявив: придумав, що робити з «Донбас Ареною».

«Тут можна що завгодно – починаючи від боїв без правил до футбольних матчів», – сказав він.

Крім боїв без правил, хочуть проводити концерти і політичні шоу. У верхівці так званої «ДНР» народилася ідея: навчити грати в футбол своїх бойовиків.

«Щоб перший матч на «Донбас Арені» пройшов між підрозділами «Сомалі» і «Спарта». Нехай зіграють в футбол!», – сказав ватажок угруповання «ДНР» Олександр Захарченко.

Тоді бойовики угруповання «ДНР» заявили про «націоналізацію» «Донбас Арени»: на територію увійшли озброєні люди і описали все майно. Звичайним жителям на стадіон вхід заборонено.

Я був з десь 90-х років власником абонемента, друзі були, зараз роз’їхалися всі. Дуже не вистачає цього

«У мене були відмінні місця. Я, маючи абонемент, дивився матчі із найвищих точок. Я був з десь 90-х років власником абонемента, друзі були, зараз роз’їхалися всі. Дуже не вистачає цього», – розповідає донецький вболівальник.

В якому стані зараз «Донбас Арена»?

Про те, в якому стані зараз стадіон розповідають працівники, які стрижуть вигорілу траву довкола «Донбас Арени». «Зараз – в задовільному. Кілька місяців тому було погано», – говорить робітник.

Після «націоналізації» стадіону, бойовики вперше за три роки запалили його вогні. «Ти не уявляєш. Не тільки «Донбас Арена» горить, навіть в касах світло горить!», – дивувалися місцеві.

А ще лідери «ДНР» провели показову екскурсію – російським і місцевим журналістам, які на них працюють.

«Покрівлю відірвало від стін. Через що випав цей проліт, було пошкоджене скло і втратили частину конструкції. На сьогодні що зробили? На сьогодні спробували якось конструктивно притримати цю частину, але вона все одно знаходиться в аварійному стані», – звітував тоді «директор» «керуючої компанії» стадіону «Донбас Арена» Олег Ковальчук.

Однак оцінити справжній стан «Донбас Арени», поки її контролюють бойовики, складно.

Втім, справа не лише в зруйнованих конструкціях. А в мрії, яку через окупацію Донбасу одночасно відібрали у тисяч футбольних уболівальників.