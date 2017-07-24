Бої без правил та політичні шоу: що планують робити з «Донбас Ареною» бойовики?

Три роки на стадіоні «Донбас Арена» в окупованому Донецьку ніхто не грав у футбол. Бойовики угруповання «ДНР» стадіон «націоналізували», тепер планують використовувати його у власних цілях. Журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» з’ясовували: яке майбутнє чекає «Донбас Арену» в окупованому Донецьку? І чи планують повертатися на рідний стадіон футболісти «Шахтаря»?
2 травня 2014-го. Стадіон «Донбас Арена». Тоді донецький «Шахтар» грав проти маріупольського «Іллічівця». Рахунок – 3:1 на користь «гірників».
З того часу, за три роки, на футбольному полі ніхто не грав. Життя на легендарному стадіоні завмерло. Жителі окупованого Донецька зізнаються: сумують за великим футболом.
«Донбас Арена», звісно, є пам’яткою Донецька. «Шахтар» – клуб, який є пам’яткою України», – переконаний донеччанин.
У 2014-му, через військові дії на Донбасі, футболісти «Шахтаря» змушені були залишити рідний стадіон. Сьогодні жителі Донецька кажуть: разом з командою з Донбасу пішла ціла епоха.
Це кращий стадіон, можна сказати, України був. Сумую, звичайно, раніше я ходив на кожен матч
«Футбольний клуб був обличчям Донбасу. Це кращий стадіон, можна сказати, України був. Сумую, звичайно, раніше я ходив на кожен матч. Не пропускав жодного, а зараз…», – згадує донецький вболівальник.
«Шахтар» без стадіону, а вболівальники без футболу
Перший матч тут зіграли в 2009-му, потім були – десятки ігор найвищого рівня, в тому числі «Євро-2012».
Яскраві вогні стадіону, спрямовані в нічне небо, стали візитною карткою Донбасу для всього світу.
Сьогодні ностальгія за минулими часами і рідним стадіоном не тільки у фанів «Шахтаря», а й у самих футболістів. У клубі навіть змінили звичну помаранчево-чорну форму.
Це ніби колір нашої «Донбас Арени», коли вона вночі світиться
«З цього сезону ми зробили такі вкраплення синього кольору. Це ніби колір нашої «Донбас Арени», коли вона вночі світиться. Ще коли англійські архітектори її будували, вони сказали, що це буде діамант в центрі Донецька, в центрі Донбасу. Ми сумуємо за домівкою і хочемо якомога швидше повернутися, про це мріємо і думаємо», – каже генеральний директор футбольного клубу «Шахтар» Сергій Палкін.
Уже три роки футбольний клуб «Шахтар» змушений поневірятися Україною: спочатку «гірників» прийняв Львів, тепер вони грають в Харкові.
Що планують робити бойовики?
А в окупованому Донецьку псевдоміністр молоді та спорту угруповання «ДНР» заявив: придумав, що робити з «Донбас Ареною».
«Тут можна що завгодно – починаючи від боїв без правил до футбольних матчів», – сказав він.
Крім боїв без правил, хочуть проводити концерти і політичні шоу. У верхівці так званої «ДНР» народилася ідея: навчити грати в футбол своїх бойовиків.
«Щоб перший матч на «Донбас Арені» пройшов між підрозділами «Сомалі» і «Спарта». Нехай зіграють в футбол!», – сказав ватажок угруповання «ДНР» Олександр Захарченко.
Тоді бойовики угруповання «ДНР» заявили про «націоналізацію» «Донбас Арени»: на територію увійшли озброєні люди і описали все майно. Звичайним жителям на стадіон вхід заборонено.
Я був з десь 90-х років власником абонемента, друзі були, зараз роз’їхалися всі. Дуже не вистачає цього
«У мене були відмінні місця. Я, маючи абонемент, дивився матчі із найвищих точок. Я був з десь 90-х років власником абонемента, друзі були, зараз роз’їхалися всі. Дуже не вистачає цього», – розповідає донецький вболівальник.
В якому стані зараз «Донбас Арена»?
Про те, в якому стані зараз стадіон розповідають працівники, які стрижуть вигорілу траву довкола «Донбас Арени». «Зараз – в задовільному. Кілька місяців тому було погано», – говорить робітник.
Після «націоналізації» стадіону, бойовики вперше за три роки запалили його вогні. «Ти не уявляєш. Не тільки «Донбас Арена» горить, навіть в касах світло горить!», – дивувалися місцеві.
А ще лідери «ДНР» провели показову екскурсію – російським і місцевим журналістам, які на них працюють.
«Покрівлю відірвало від стін. Через що випав цей проліт, було пошкоджене скло і втратили частину конструкції. На сьогодні що зробили? На сьогодні спробували якось конструктивно притримати цю частину, але вона все одно знаходиться в аварійному стані», – звітував тоді «директор» «керуючої компанії» стадіону «Донбас Арена» Олег Ковальчук.
Однак оцінити справжній стан «Донбас Арени», поки її контролюють бойовики, складно.
Втім, справа не лише в зруйнованих конструкціях. А в мрії, яку через окупацію Донбасу одночасно відібрали у тисяч футбольних уболівальників.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ