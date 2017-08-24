На честь параду з нагоди 26-ї річниці Незалежності України президент Петро Порошенко посмертно присвоїв звання Героя України та удостоїв орденом «Золота зірка» Євгена Лоскота. Капітана, що загинув на шляху до Щастя. У 2014 році він зупинив рух колони російських військ, а потрапивши в оточення, останньою гранатою підірвав себе. На прощання вигукнув «Слава Україні!». Нагороду отримала мати воїна Ксенія Лоскот та його син Тарас. Порошенко особисто вручив нагороду родичам загиблого капітана. Нині в Україні налічується 42 Герої України.