Українські десантники: не купання у фонтанах, а захист України від Росії

Київ – Пом’янути загиблих побратимів та привітати живих. Цим 2 серпня в Україні відзначають День високомобільних десантних військ. До початку нинішньої війни Росії проти України «День ВДВ» був звичним днем вручення чергових нагород штабним офіцерам та купання нетверезих десантників у фонтанах. Тепер в Україні вшановують героїзм «крилатих десантників», які гасло «Ніхто, крім нас!» реалізували в боях, обороняючи країну.

«Свято зі сльозами на очах» – так називає нинішній день Наталя Живкович. Її чоловік – Владислав Живкович – професійний військовий (старший прапорщик – командир взводу 25-ї окремого мотопіхотного батальйону «Київська Русь»), загинув на Донбасі.

«Нині день почався важко, тому що 20 років тому у нас було весілля, 10 років тому ми вінчалися. Якби не війна, то жили би ми щасливо, шлюб у нас із Владиславом був щасливий. Зараз мені тяжко, але дітки ростуть, треба триматись», – каже Живкович в інтерв’ю для Радіо Свобода.

Другого серпня, у День високомобільних десантних військ, пам’ять загиблих «крилатих десантників» вшановують у Києві, Житомирі, Краматорську й інших містах України, де є військові частини або підрозділи високомобільних військ.

На панахиду за загиблими десантниками до Володимирського собору в Києві прийшов Герой України, генерал-майор Ігор Гордійчук. За його словами, сучасний боєць-десантник – це еліта армії, професіонал, патріот України.

Ми змушені починати це свято з сумної події: ми вшановуємо бойових побратимів, які віддали життя за нашу свободу і незалежність

«Ми змушені починати це свято з сумної події: ми вшановуємо бойових побратимів, які віддали життя за нашу свободу і незалежність. Це дуже висока ціна. Саме високомобільні війська разом із силами спецоперацій та іншими військовослужбовцями Збройних сил України, разом з добровольцями піднялись проти путінської орди і вберегли країну», – каже Ігор Гордійчук, який отримав важкі поранення у боях за Савур-Могилу.

Першим привітав українських десантників з професійним святом президент України Петро Порошенко, відзначивши їхню мужність та патріотизм.

«На прикладі ваших мужніх дій на передових позиціях Донбасу світ зрозумів, що Українська армія за рівнем професіоналізму її воїнів здатна захистити свою Вітчизну від будь-якого агресора», – мовиться у привітанні.

Між тим десантники мають пропозицію до влади: вони пропонують перенести «свій день» на іншу дату. Пропозицію озвучив головний сержант 81-ї бригади, захисник Донецького аеропорту, засновник громадського об’єднання «Серця кіборгів» Анатолій Свирид.

Треба робити свято вже не 2 серпня, бо час відходити від радянської традиції

«Треба робити свято вже не 2 серпня, бо час відходити від радянської традиції, чому б не зробити у день, коли збито ІЛ-76, 49 бійців (загинули)? Це буде вже український день «крилатої піхоти», – зазначив боєць у розмові з Радіо Свобода.

Подвиги української «крилатої десантури» описують у книгах, вони лягають в основу сценаріїв документальних та художніх фільмів, їм присвячують пісні музиканти.