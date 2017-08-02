За час конфлікту на Донбасі загинули 467 десантників – Генштаб

Від початку збройного конфлікту на сході України в 2014 році загинули 467 військовослужбовців високомобільних десантних військ Збройних сил України, повідомив начальник Генерального штабу – головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко.

«З початком російської агресії високомобільні десантні війська виявились одними з найбільш боєздатних компонентів Збройних сил України», – сказав Муженко під час урочистостей з нагоди Дня високомобільних десантних військ у Дніпропетровській області, інформує 2 серпня прес-служба Міністерства оборони.

За даними відомства, близько 3,8 тисячі воїнів-десантників нагороджені державними і відомчими нагородами за мужність і героїзм, виявлені під час виконання бойових завдань, 20 присвоєне звання Героя України, шість із них його отримали посмертно.

День високомобільних десантних військ відзначають в Україні 2 серпня.

Від квітня 2014 року на частині Донбасу триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують у Росію у підтримці бойовиків, проте Москва ці звинувачення відкидає. Частину Донецької та Луганської областей, зокрема міста Донецьк і Луганськ, контролюють проросійські бойовики. За даними ООН станом на червень, від початку конфлікту на сході України там загинули понад 10 тисяч людей, із них понад 2,6 тисячі – військових.