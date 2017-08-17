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17 Серпень 2017, Київ 15:54
Відео

На Донбасі не хочуть відокремлено вшановувати загиблих воїнів АТО (відео)

На Донбасі не хочуть відокремлено вшановувати загиблих воїнів АТО (відео)
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У Добропіллі, що на Донеччині, не хочуть відокремлено вшановувати загиблих воїнів АТО. Добропільчани, що зібралися в підтримку мера Аксьонова, виштовхали з будівлі міської ради делегацію «Національного корпусу». На сесії через ґвалт, який здійнявся під час виступу людей з «української позицією», неможливо було щось почути. Запитання депутата міської ради Миколи Стрепоченка про внесення у регламент сесії хвилини мовчання, якщо на сході будуть загиблі українські воїни, перевели в те, що потрібно вшановувати усіх загиблих. Запитання «Національного корпусу» про встановлення пам’ятного хреста на честь загиблих на Донбасі воїнів перевели у площину того, що треба встановити пам’ятники також усім іншим героям: шахтарям, афганцям, чорнобильцям. Представника громадської організації воїнів-учасників АТО Сергія Кошакова, що брав участь в обороні Донецького аеропорту навіть не пустили до сесійної зали.

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