Шкіряк: українські сили не причетні до замаху на одного з лідерів сепаратистів у Донецьку

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк заявляє, що українські сили не причетні до замаху на одного з лідерів угруповання «ДНР» Олександра Тимофеєва, що стався в окупованому Донецьку 23 вересня.

За його словами, повідомлення російських і сепаратистських ЗМІ про «український слід» у замаху є «черговим фейком».

«Задля виправдання своєї прямої участі у спробі вбивства можливого конкурента в результаті внутрішніх розборок, ватажок російсько-терористичної банди «ДНР» Захарченко і його поплічники, прогнозовано вдаються до відвертих спроб ввести в оману всіх і вся. Виглядає все це топорно і дуже незграбно. Звичайно і традиційно, чергові призначені «укродиверсанти», під тортурами на камери мабуть визнають «свою провину». Хоча залучення акторів для цього спектаклю також цілком можливе», – написав Шкіряк у Facebook 24 вересня.

Напередодні були різні дані про стан Тимофєєва після підриву автомобіля. Видання «Новости Донбасса» з посиланням на джерела угруповання «ДНР» заявляло, що для надання допомоги Тимофеєву викликали лікарі з російського Ростова-на-Дону, оскільки його стан не дозволяє транспортувати його до Росії.

У той же час у «міністерстві доходів» угруповання «ДНР» повідомили, що Олександр Тимофеєв «живий і здоровий».

24 вересня сайти сепаратистів поширили відео з Тимофеєвим, нібито записане після нападу на нього. На відео він критикує дії української влади, але підтвердження того, що ролик записаний саме після замаху – немає.

Речник Міноборони України з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що Олександр Тимофеєв на прізвисько «Ташкент» приєднався до бойовиків «ДНР» навесні 2014 року. Він воював в «Оплоті», зокрема, за Донецький аеропорт.