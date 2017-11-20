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План «Бастион» не помог. В группировке «ЛНР» отстранили от «должности» так называемого «главу» «МВД» Игоря Корнета. Информация об этом появилась на сепаратистских ресурсах. В частности говорится, что «решение» об отстранении Игоря Корнета принял подконтрольный сепаратистам «суд».

«Решение» так называемого «суда» об отстранении Игоря Корнета от «должности» зачитал так называемый «исполняющий обязанности генпрокурора» «ЛНР» Виталий Подобрый.

Произошло это на «расширенном заседании» так называемого «народного совета» группировки «ЛНР». Месяц назад именно на таком же «заседании» и обострилась борьба в группировке «ЛНР» между Игорем Плотницким, главарем группировки «ЛНР», и Корнетом. Тогда так называемые «депутаты» в присутствии Плотницкого обвинили Игоря Корнета в захвате чужого дома, а также в покрывании сотрудников «МВД», которые пытали арестованных граждан. На этот раз без обвинений также не обошлось. Игорю Корнету припомнили объявление плана «Бастион».

В течение почти недели сотрудники «МВД» выполняли личную прихоть «министра» «МВД»

«В день сотрудника внутренних дел был объявлен «министром» «МВД» план «Бастион». План, по которому он отгородил «МВД» от «республики». На основании каких-то своих амбиций он вооружил сотрудников «внутренних дел», перекрыл улицы, объявил боевую тревогу. В течение почти недели сотрудники «МВД» выполняли личную прихоть «министра» «МВД», – заявил так называемый «депутат» «народного совета» группировки «ЛНР» Виталий Морозов.

После заслушивания «решения» «суда» так называемые «депутаты» обратились к Игорю Плотницкому с просьбой назначить нового «руководителя» так называемого «МВД» группировки «ЛНР».

«Сегодня «народный совет» ходатайствовал перед главой, чтобы временно назначить «исполняющего обязанности министра внутренних дел» Черкова Владимира Александровича. Так как он на сегодняшний день единственный в «министерстве» остался и имеет право занимать эту «должность», – заявил так называемый «председатель» «народного совета» Владимир Дегтяренко.

Сам Игорь Корнет ситуацию пока никак не комментировал. Нет никакой информации ни на сайте так называемого «МВД» «ЛНР», ни на их канале в YouTube. Однако к подобному развитию событий там готовились. Два дня назад на сайте появилось обращение к журналистам «республики». В нем говорится, что «некие политические силы планируют поднять волну материалов, порочащих деятельность «МВД» «ЛНР». И поэтому «министерство» просит журналистов «не ввязываться в грязные политические игры».

Те же, кто принимал участие в заседании «народного совета», не особо верят, что Игорь Корнет добровольно исполнит решение так называемого «суда». Например, так называемый «исполняющий обязанности генпрокурора» Виталий Подобрый предупредил об ответственности сотрудников «МВД», которые продолжат выполнять «приказы» Корнета.

Любое действие и бездействие будет незаконным

«Хочу обратиться к сотрудникам «правоохранительных органов», чтобы они понимали персональную уголовную ответственность за незаконные решения и команды, которые будет давать «министр» «МВД». Все, что будет подписано. Любое действие и бездействие будет незаконным», – заявил Виталий Подобрый.

Конфликт между Плотницким и Корнетом в группировке «ЛНР» обострился месяц назад. За это время Корнет подвергся резкой критике со стороны «депутатов» так называемого «народного совета», а также лишился дома, в котором проживал последние 3 года.

В свою очередь он в видеообращении пригрозил «жесткими мерами» всем, кто будет давить на «ведомство».

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)