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На оккупированной части Луганской области СМИ распространили информацию, что в Луганске планируются покушения на руководителей так называемых «силовых ведомств». А готовят их украинские спецслужбы. Украинские эксперты, в свою очередь заявляют, что на оккупированных территориях накаляется внутренняя борьба между руководителем группировки «ЛНР» Игорем Плотницким и так называемым «министром внутренних дел» Игорем Корнетом. А заявление о готовящихся покушениях – информационная платформа, чтобы было на кого перенести ответственность за убийства. Интереса ситуации добавляет тот факт, что в сообщениях фигурирует так называемое «МГБ ДНР».

О возможном физическом устранении руководителей силовых ведомств группировки «ЛНР» заявили в так называемом «МГБ ДНР». Традиционно в подготовке убийств обвиняются украинские спецслужбы. Якобы они таким образом хотят дестабилизировать внутриполитическую обстановку на неподконтрольных территориях.

Cпецслужбы Украины реализуют мероприятия по физическому устранению министра внутренних дел

«По информации, полученной от задержанных агентов СБУ и ГУР, стало известно, что спецслужбы Украины реализуют мероприятия по физическому устранению министра внутренних дел, министра госбезопасности и генерального прокурора Луганской Народной Республики», – говорится в сообщении так называемого «МГБ ДНР».

Украинские эксперты оценивают ситуацию иначе. В частности, говорится о новом витке противостояния между лидером группировки «ЛНР» Игорем Плотницким и руководителем так называемого «МВД ЛНР» Игорем Корнетом.

​Недавно Плотницкий вместе с депутатами так называемого «народного совета ЛНР» устроил Корнету обструкцию, припомнив ему захват чужого дома, а также покрывание своих сотрудников, которые применяли пытки к задержанным.

Позже появилось видеообращение Корнета, в котором он пригрозил «жесткими мерами» лидерам группировки, которые будут давить на его «ведомство».

Такие методы обычно использует Плотницкий – Чудовский

По мнению луганского адвоката Игоря Чудовского, сейчас Игорь Плотницкий может использовать свою старую схему устранения конкурентов. Как это было с боевиками Бедновым, Дремовым, Мозговым и Цыпкаловым.

А теперь посмотрим, кого же ликвидируют в ближайшие месяцы?

«Чтобы как-то подготовить общественное мнение к тому, что обостряется не внутренняя борьба, а обостряются отношения между Украиной и «сепаратистами», делается такой вброс. А теперь посмотрим, кого же ликвидируют в ближайшие месяцы? Скорее всего, такие методы использует Плотницкий», – отмечает Игорь Чудовский.

Уже на выходных кого-то в группировке «ЛНР» могут устранить – Дихтяренко

О причастности Игоря Плотницкого к заявлению так называемого «МГБ ДНР» думает и главный редактор «Реальной газеты», луганчанин Андрей Дихтяренко. По его словам, именно подконтрольные Плотницкому СМИ подхватили информацию о возможном покушении на силовиков группировки. К тому же, у Плотницкого уже есть опыт обращения за помощью к соседям.

В задержании так называемых бунтовщиков принимали участие батальоны из группировки «ДНР»

«Мы можем вспомнить, что год назад что-то подобное уже происходило. Когда Плотницкий расправлялся с так называемой оппозицией в лице Цыпкалова, Карякина и Болотова. В задержании так называемых бунтовщиков принимали участие батальоны из группировки «ДНР», – рассказал Андрей Дихтяренко.

Однако, главный редактор «Реальной газеты» не исключает и другого варианта развития событий. Возможно, что поддержкой силовиков группировки «ДНР» заручился Игорь Корнет. И тогда под угрозой окажется сам Игорь Плотницкий и его окружение. По мнению Андрея Дихтяренко, ситуация разворачивается быстро. И уже к выходным может что-то произойти.

А вскоре стало известно, что Корнету пришлось освободить занимаемый им дом: к «министру внутренних дел» приехал сам Плотницкий в окружении людей в форме и указал ему «покинуть помещение». Действо происходило перед телекамерами, и его показали луганчанам по местному телевидению.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)