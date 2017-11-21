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В Киеве презентовали книгу воспоминаний о Революции достоинства. Называется книга «Майдан от первого лица. Региональное измерение». Авторами была группа из Украинского института национальной памяти и группа добровольцев. Они поставили цель показать, что Майдан был не только столичным событием – на самом деле во всех регионах люди выходили на улицы и организовывали акции протеста. Авторы записывали воспоминания непосредственных участников событий 2013–2014 годов, в том числе и тех, кто стоял в Донецке, Луганске, в Крыму.

Презентация книги прошла в колонном зале Киевской городской администрации. Именно в этом здании зимой 2013–14 года находился так называемый «Штаб революции». Сотрудники Украинского института национальной памяти вместе с более чем 80 добровольцами собрали 450 воспоминаний очевидцев событий зимы 2013–14 года участвовавших в Евромайдане в регионах, на местах. Эти воспоминания и вошли в основу книги «Майдан от первого лица. Региональное измерение».

Активистов из Донбасса и Крыма записывали на подконтрольной Украине, им пришлось покинуть свои регионы

«Сборник состоит из двух томов, 25 разделов, по количеству регионов. В этом году выходит первый том – от Автономной Республики Крым до Луганской области в алфавитном порядке. В следующем году будут представлены остальные области», – рассказывает координатор сбора региональной информации проекта «Майдан от первого лица. Региональное измерение» Татьяна Привалко.

​Активисты Майдана на Донбассе чувствовали, что события будут неблагоприятные

Особое место в этой книге занимают разделы о событиях Революции достоинства в Крыму, Донецке и Луганске, рассказывает координатор проекта «Майдан от первого лица» Украинского института Национальной памяти Татьяна Ковтунович. Поддержавшие Майдан были вынуждены выехать из этих регионов. Их воспоминания записывали уже на подконтрольной Киеву территории Украины.

«Активистов из неподконтрольного Донбасса и Крыма мы уже записывали здесь на подконтрольной Украине, поскольку им пришлось покинуть свои регионы. Как раз в первой части книги «Майдан от первого лица. Региональное измерение» и собраны воспоминания людей. Почти половина этих людей живёт мечтой вернуться домой. Уже когда разворачивались события Революции достоинства, они чувствовали, что события будут разворачиваться неблагоприятно», – рассказала Татьяна Ковтунович.

Янукович почувствовал, что не может контролировать даже свою «вотчину» Донбасс – Артур Шевцов

Сбором интервью у активистов из Донецкой области занимался Артур Шевцов. В 2013–14 году он был членом рабочей группы донецкого Евромайдана. Евромайдан в Донецке и Луганске – это особенное событие. По его мнению, в те дни пробудилось самосознание людей, которые последний раз выступали в защиту своих прав во время шахтёрских забастовок 90-х годов.

В Донецке не было Майдана – это миф. Тогдашнее руководство Украины почувствовало, что не может контролировать даже свою «вотчину» – Донбасс

«То, что в Донецке не было Майдана – это миф. Уже 21 ноября через несколько часов после событий в Киеве на площадь Шевченко в Донецке начали выходить люди. 22 ноября их было уже несколько сотен. 23 ноября мы почтили память жертв Голодомора. Люди просыпались после анабиоза. Именно потому, что Майданы были на востоке, победил Майдан и в Киеве. Тогдашнее руководство Украины почувствовало, что не может контролировать даже свою «вотчину» – Донбасс», – рассказал Артур Шевцов.

Интервью участников Евромайдана на Донбассе и в Крыму особенно эмоциональны, рассказывает координатор сбора региональной информации проекта «Майдан от первого лица. Региональное измерение» Татьяна Привалко. Люди, выходившие там на улицы, сталкивались с более сильным сопротивлением, чем в других регионах.

В Крыму, в Донецке и Луганске. На людей оказывали давление. Власть организовывала антимитинги

«Устные истории хороши тем, что они фиксируют эмоциональную сторону переживших события. Как проходила Революция достоинства в Крыму, в Донецке и Луганске, очень отличается от других регионов. Для того, чтобы выйти на революцию в этих регионах, нужно было иметь немалое мужество. На людей оказывали давление. Власть организовывала антимитинги в поддержку действующего тогда президента. И поэтому активисты из этих регионов заслуживают особого внимания», – рассказывает Татьяна Привалко.

Двухтомник «Майдан от первого лица. Региональное измерение» подготовлен в рамках проекта Украинского института национальной памяти «Майдан: устная история», который стартовал весной 2014 года. На основе собранных воспоминаний выпускаются книги серии «Майдан от первого лица». В 2015 году вышла книга «45 историй Революции достоинства», а в 2016 году книга «Искусство на баррикадах».