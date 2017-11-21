(Друкуємо мовою оригіналу)

Там было страшнее, опаснее, а единомышленников вокруг – совсем мало. Майдан и… города Донбасса. В этот день 4 года назад, чтобы осудить отказ правительства Януковича-Азарова подписать договор об ассоциации с Евросоюзом, на главную площадь страны вышли киевляне; в тот же вечер проукраинские активисты вышли и в Донецке. Но уже в следующие несколько дней протесты, пусть и малочисленные, начались и по всему Донбассу. Как это было: Майдан в городах востока?

Вечером 21 ноября, через несколько часов после официального отказа правительства Николая Азарова подписывать договор об ассоциации с Евросоюзом, сотни киевлян вышли с протестом на Майдан. Протесты не ограничивались столицей, были они и в Донецкой области, причём не только в ныне оккупированной столице Донбасса, но и в городах поменьше – Покровске, Константиновке, Краматорске и Мариуполе.

Пятьдесят майдановцев Краматорска

Светлана Рудь – политическая активистка, живёт в Краматорске. Она говорит, что людей здесь вначале выходило очень немного, и только после избиения студентов 30 ноября жители стали активнее. Впрочем, первая акция протеста была уже 22 ноября, на следующий день после киевских событий, на площади возле памятника Ленину. Потом митинги перенесли к памятнику Шевченко.

«Мы даже не успели подать уведомление о проведении митинга, пришлось делать это прямо на месте. Мы тогда назвали свой митинг «Собрание граждан в поддержку евроинтеграции Украины», начали собирать подписи. Где-то человек 50 пришло», – рассказала она Радио Донбасс.Реалии. Большинство стояло на площади после работы по будням и на выходных – костяк митингующих составлял тогда около десятка людей.

Там были и активисты оппозиционных тогда партий, и обычные люди. Основным занятием было общение с жителями Краматорска, кроме того, на местном Майдане раздавали листовки и ленточки с европейской символикой.

«Не помню, откуда у меня появилась пачка ленточек с гербом Европейского союза. Я начала вешать их людям на руки, раздавала ещё информационные буклеты про Евросоюз и евроинтеграцию. Их было немного, к сожалению, разобрали очень быстро», – вспоминает Рудь.

Количество митингующих росло после каждого трагического случая на главной площади Киева. После Нового года самые активные краматорчане начали уезжать в Киев на Майдан, а активисты из дома помогали им с деньгами и вещами.

Покровск: «Мы требовали, чтобы местная власть приняла Майдан»

В Покровске, бывшем Красноармейске, людей тоже было немного. Страшно было людям, говорит лектор-методист центра «Украинознавство», член Общественного совета при исполкоме Светлана Гавриленко. Она выступала организатором практически всех проукраинских мероприятий, а потом противостояла пророссийским митингам, когда весной 2014 года по проукраинским митингам Донбасса ездили автобусы с бойцами из Горловки и Макеевки.

В ноябре 2013 года людей было немного, говорит она. Немногочисленные акции проходили на одной из городских площадей, где в 2006 году установили памятный камень со словами Тараса Шевченко. Тут проукраинские активисты хотят поставить ему памятник.

Как только Майдан в Киеве собрался, мы начали проводить свои мероприятия в поддержку Украины. К сожалению, людей было мало. Мы требовали, чтобы местная власть приняла Майдан, приняла его идею и была вместе с центром Украины

«Сразу же, как только Майдан в Киеве собрался, мы начали проводить свои мероприятия в поддержку Украины. К сожалению, людей было мало. Мы проводили встречи и требовали, чтобы местная власть приняла Майдан, приняла его идею и была вместе с центром Украины. Мы были тут, чтобы наш город шёл к киевскому Майдану, чтобы менялась психология», – говорит Гавриленко.

Самых храбрых отправляли в Донецк, говорит она. Серьёзные, массовые мероприятия в поддержку Украины начались уже в марте 2014 года, когда нужно было противостоять пророссийским активистам.

«В 2013-м – начале 2014 года люди молчали. Люди наблюдали, сидели по углам, смотрели по ночам, что происходит. Кто-то сидел и думал, у кого-то ненависть в сердце появилась, когда молодёжь разогнали, и у них потом внутренний стержень появился. Поняли, что мы – народ, что мы хотим быть в Европе. Здесь были просто отголоски», – рассказывает Светлана.

Константиновка. Автопробеги

В Константиновке больше всего людей, до тысячи, тоже вышло после избиения студентов, говорит активист Александр Меланченко. При этом основные события проходили в Донецке или Краматорске, поэтому чаще из Костантиновки ездили либо туда, либо в Киев. Но в январе 2014 года «Майдан» в Донецке начали разгонять, участников побили, и методы протеста пришлось менять.

Мы выбрали другую тактику: делали автопробеги из Донецка в Славянск, в другие города. И собирались уже после этих автопробегов, говорили про Майдан, рассказывали про него жителям Константиновки

«Мы выбрали другую тактику: делали автопробеги из Донецка в Славянск, в другие города. И вот на этой площади в Константиновке мы встречали с флагами Украины участников автопробегов. И собирались уже после этих автопробегов, говорили про Майдан, рассказывали про него жителям Константиновки», – вспоминает активист. Тем более, что с середины зимы места встречи «майдановцев» облюбовали «антимайдайновцы» – они проводили акции параллельно с проукраинскими активистами, периодически приходили и «гопники», которые пытались разгонять проевропейские митинги. Поэтому автопробеги были эффективнее.

Основные встречи проходил по вечерам, после работы – и у него в городе, и в Краматорске, и в Донецке. Людей, готовых жить на Майдан постоянно, отправляли в Киев, так было эффективнее, говорит Меланченко.

Мариуполь. «Студенты-международники звонят и говорят: мы тоже хотим завтра выйти!»

На юге Донецкой области, в Мариуполе, одними из первых в поддержку европейского курса Украины выступили студенты, рассказывает преподаватель Мариупольского государственного университета Мария Подыбайло.

Студенты-международники звонят мне 22 ноября, это был выходной день, и говорят: мы увидели, что происходит в Киеве, люди вышли на протесты. Мы тоже хотим завтра выйти

«Студенты-международники звонят мне 22 ноября, это был выходной день, и говорят: мы увидели, что происходит в Киеве, люди вышли на протесты. Мы тоже хотим завтра выйти. Я так и сказала студентам: выйти на протесты в Киеве или Львове – это одно, а в Мариуполе – совсем другое. Тут нет никакой оппозиции, вас будут преследовать», – говорит историк-международник, которая стала волонтёром, когда началась война.

Она предложила студентам встретиться незадолго до акции, обсудить последствия и возможную поддержку преподавательского корпуса. Будущих международников возмутило лицемерие, уверена Подыбайло. Буквально за неделю до начала Майдана все представители власти – и депутаты, и городской голова, и президент, и представители правительства – неустанно убеждали всех в выгодности европейского курса.

На первую акцию в столице Приазовья тогда вышло до 40 человек – студенты распространили анонс только среди друзей. Несмотря на малочисленность акции, участники были мотивированными, практически каждый выступил на импровизированном митинге. Уже после первого митинга власть начала давить на организаторов, в частности, требовала от ректора университета уволить Подыбайло.

«В Мариуполе нет привычки и традиции бороться за свои права, люди привыкли сидеть по домам. Я скорее встречала людей из Донецка и Мариуполя на Майдане в Киеве – было проще поехать в столицу, хотя там могло быть опасно, чем присоединяться к тем небольшим усилиям, которые были в Донецке и Мариуполе», – считает преподаватель.

В конце 2013-го – в начале 2014 годов основное внимание было приковано к событиям в Киеве, но проукраинские активисты на Донбассе рисковали значительно больше – из-за непонимания горожан, сопротивления местной власти и засилья пророссийских сил, которые уже вскоре вышли на свет и спровоцировали в регионе войну.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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