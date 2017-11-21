Порошенко підписав закон про надання постраждалим на Майдані статусу учасника бойових дій

Президент України Петро Порошенко підписав закон про надання статусу учасника бойових дій постраждалим під час Революції гідності. Порошенко повідомив про це у Facebook.

«Тим, хто на барикадах Майдану отримав поранення чи втратив здоров’я, віднині надається статус учасника бойових дій. Сьогодні підписав відповідний закон, який відновлює справедливість. Це – шана з боку держави до мужності, яка була продемонстрована під час Революції гідності», – написав президент.

14 листопада відповідний закон ухвалила Верховна Рада України.

Відповідно до документа, статус учасника бойових дій буде наданий тим, хто входить до переліку осіб, які під час Революції гідності отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі) і звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що під час участі в акціях протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року майже тисяча людей зазнали тілесних ушкоджень (тяжких, середньої тяжкості, легких).

У період із 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше з яких – 20 лютого. Крім того, сотні учасників протесту в Києві були поранені.

За даними Генпрокуратури, всього під час Майдану постраждали 2,5 тисячі осіб, 104 з них загинули.