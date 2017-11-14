Рада надала статус учасника бойових дій постраждалим під час Революції гідності

Верховна Рада України надала статус учасника бойових дій постраждалим під час Революції гідності.

За схвалення законопроекту №5697 проголосував 241 депутат за мінімально необхідних 226.

Відповідно до законопроекту, статус учасника бойових дій надано особам, які включені до переліку осіб, які під час Революції гідності отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі) і звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що під час участі в акціях протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року майже тисяча людей отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі).

У період із 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше з яких – 20 лютого. Крім того, сотні учасників протесту в Києві були поранені.

За даними Генпрокуратури, всього під час Майдану постраждали 2,5 тисячі осіб, 104 з них загинули.