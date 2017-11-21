Радіо Свобода Daily: четверта річниця Майдану – чого не вдалося досягти?

Колапс розслідування справ Майдану

Сьогодні День гідності і соборності. І саме чотири роки тому розпочався Євромайдан. За цей час у державі відбулось багато значущих змін: не лише в політиці та суспільному житті, а й у ментальності людей. Проте серед основних цілей Майдану, яких досі не вдалось досягти, українці називають системну боротьбу з корупцією, справедливі суди, оновлення системи влади, усунення олігархів від керівництва державою. Такий перелік наводять соціологи.

Якщо ж говорити мовою цифр, то розслідується понад 3 тисячі злочинів проти Майдану. Про підозру повідомили 380 особам, обвинувальні акти щодо 239 направлені до суду. 48 осіб визнані винними. Але реальний строк за ґратами відбуває одна людина.

ГПУ втратила право починати розслідування

В контексті справ Майдану важливо знати і те, що від 20 листопада Генеральна прокуратура України втратила право починати досудове розслідування. Розпочаті справи співробітники відомства ще мають право «дорозслідувати», решта справ повинна перейти до Державного бюро розслідувань, яке не лише досі неукомплектоване й не працює, а лише кілька днів тому отримало керівника – Романа Трубу.

Деякі кримінальні провадження щодо колишнього президента України Віктора Януковича ГПУ повинна передати в Національне антикорупційне бюро (НАБУ). Але справи про розстріли на Майдані продовжуватиме розслідувати прокуратура.

Запоріжжя – «новий Донбас»?

Окремий аналіз ситуації в Україні після Майдану оприлюднив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. На своїй сторінці у фейсбуці він розмістив аналіз протестної активності в країні, особливу увагу приділивши ситуації в Одесі та Запоріжжі, де, на думку фахівця, найбільш складна обстановка. Тимчук пише про ризик перетворення запорізького регіону на «новий Донбас». Тому Радіо Свобода поцікавилось думкою місцевих експертів щодо можливості реалізації такого сценарію у Запоріжжі.

Боротьба зі злочинами на фронті

Військові самовільно залишили частину з автоматами, випили і поранили жінку. Це – якщо коротко про історію, яка сталася на Донбасі минулого тижня. Мандат на перевірку і затримання українських солдатів є у Військової служби правопорядку. Як працює служба, куди в першу чергу потрапляють бійці, які в чомусь завинили, і чому в Україні може з’явитися військова поліція – у матеріалі журналістів проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

Нові затримання в Білорусі

Комітет державної безпеки Білорусі розповів про розкриття «української шпигунської мережі», яку начебто створив раніше затриманий журналіст Українського радіо Павло Шаройко. Проти нього у Білорусі завели кримінальну справу.

У КДБ Білорусі заявили, начебто Шаройко сам визнав, що є співробітником військової розвідки, який працював під прикриттям, а також назвав своє військове звання – полковник – і підтвердив, що координацію його розвідувальної діяльності здійснював співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Ігор Скворцов, який діяв під прикриттям посади радника посольства України в Білорусі. Тепер Скворцов оголошений персоною нон-грата.

Втім, і це не все. Згодом стало відомо про затримання ще одного українського громадянина, керівника «Заводу обважнювачів» з міста Костянтинівка Донецької області Олександра Скиби. Неофіційно відомо, що його арештували за спробу передачі хабара.

Як цей скандал щодо «української шпигунської мережі» у Мінську руйнує образ Білорусі як «миротворця», читайте у матеріалі.

У Києві розшукують волонтерів-гладильників котів

І трішки позитиву насамкінець. Київські зооактивісти шукають волонтерів, які зможуть доглядати та бавитися з котами Київського зоопарку, яким бракує людської уваги. Активісти допомагають не лише екзотичним мешканцям зоопарку, а й звичайним котам – на території зоопарку їх близько 70.

Турбуйтесь про інших і отримуйте турботу взамін!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.