Чи існує загроза перетворення Запоріжжя на «новий Донбас»?

Запоріжжя – Запоріжжя – «новий Донбас»? Керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук оприлюднив на своїй сторінці у фейсбуці аналіз протестної активності в країні. Особливу увагу експерт приділив ситуації в Одесі та Запоріжжі, де, на думку фахівця, найбільш складна обстановка. Тимчук пише про ризик перетворення, зокрема, запорізького регіону на «новий Донбас». Радіо Свобода поцікавилось думкою місцевих експертів щодо можливості реалізації такого сценарію у Запоріжжі.

У Запоріжжі стабільно важка обстановка, зберігається ризик перетворення на «новий Донбас»

Аналіз акцій протесту, оприлюднений керівником Центру військово-політичних досліджень Дмитром Тимчуком, приурочений до річниці Майдану. Особливу увагу експерт приділяє ситуації на Півдні та Сході країни. Зокрема, Дмитро Тимчук пише про загрозу перетворення Запоріжжя на «новий Донбас»: «У Запоріжжі стабільно важка обстановка, зберігається ризик перетворення на «новий Донбас» за рахунок тотального домінування одного бізнес-політичного угруповання. Саме звідси можуть почати розігрувати карту «соціальних протестів», «відновлення зв’язків із Росією» тощо. Саме тут реваншистський порядок денний може бути проявлений найбільш наочно».

Із тезою про домінування в регіоні одного бізнес-політичного угруповання цілком згоден запорізький політтехнолог Павло Скурський. Він каже, що Запоріжжя, де є підприємства Ріната Ахметова, стали новою «домівкою» для колишньої донецької еліти. Експерт вважає, що це угруповання максимально захищатиме свої інтереси в регіоні, а також може використовувати обстановку в Запоріжжі для досягнення певних політичних бонусів чи домовленостей на загальнодержавному рівні.

Вони відчувають певну політичну підтримку населення тим гаслам, що вони висувають, зокрема під маркою «Опозиційного блоку». Них немає інших оплотів, а там, де є, будуть вже битися до кінця

«Тут будь-які можливі сценарії. Будь-які засоби добрі для досягнення. Тут яка мета? Їм подобається, щоб у них був майданчик. Вони відчувають певну політичну підтримку населення тим гаслам, що вони висувають, зокрема під маркою «Опозиційного блоку». Вони розраховують на децентралізацію, яка потихеньку йде. В рамках децентралізації вони планують тут посилення певних економічних тенденцій. У них немає інших оплотів, а там, де є, будуть вже битися до кінця», – каже Павло Скурський.

Ризик повторення подій весни 14-го на Донбасі в сучасному Запоріжжі надто мізерний, переконаний політолог Дмитро Арабаджієв, вважаючи, що запорізька громадськість готова дати належну відсіч проявам сепаратизму в регіоні. Втім, експерт частково погоджується щодо тези домінування однієї бізнес-політичної групи в управлінні містом.

Вони самі більше перебувають під ризиком, ніж є конфліктогенним фактором

«Я б радше звернув увагу на спробу консолідації влади в раках однієї бізнес-політичної групи, а не угруповання, щодо якої існують набагато серйозніші ризики протестних акцій через невирішені питання з громадським транспортом та з екологічних проблем. Вони самі більше перебувають під ризиком, ніж є конфліктогенним фактором», – каже політолог.

Заводчани у владі чи бізнес-політичне угруповання?

Аналізуючи керівний склад міської влади, інший запорізький політолог Роман П’ятигорець наголошує, що більшість у мерії складають представники великих заводів «Мотор Січ» та «Запоріжсталь». Останнє підприємство, працівниками якого були мер міста Володимир Буряк та його заступники, належить до сфери управління «Метінвесту», власник якого – виходець із донецького регіону Рінат Ахметов. Втім, Роман П’ятигорець ставить під сумнів його зацікавленість у дестабілізації регіону.

Ахметова втратив малу батьківщину, вона для нього не існує, і може втратити останній вплив тут на Запоріжжі

«Так було завжди – містотворчі підприємства визначали політику регіону. Якщо взяти ті ж структури Ахметова, то він двома ногами стоїть у Маріуполі, де у нього величезний завод, соціальний пакет тощо, і в Запоріжжі. Це природньо. Його не існує в Харкові, Дніпрі, Одесі. Якщо ми повернемося до кандидатури Ахметова, то він втратив малу батьківщину, вона для нього не існує, і може втратити останній вплив тут на Запоріжжі…» – каже політолог.

Інший запорізький експерт, політтехнолог Ігор Громов погоджується з тезою свого колеги щодо незацікавленості Ахметова у повторенні у Запоріжжі подій весни 14-го на Донбасі. Експерт також каже, що не можна однозначно ототожнювати бізнес-політичну групу, що керує містом, та донецьку політичну еліту.

Технологи Партії регіонів, а потім і «Опоблоку» не прорахували свій електорат. Чомусь вирішили, що лівий електорат сидить на російській символіці, але базова риса лівого електорату – це конформізм, «ковбаса за 2.20 та стабільність». Де російські прапори, то там балаклави, дубини, автомати, і в цьому вони бачать загрозу своїй стабільності, тому ідея цього російського руху в електораті Партії регіону зійшла нанівець

«Команда, що перейшла в мерію, – виключно заводчани, що все життя працювали: працювали при Дворецькому, коли комбінат належав «Індустріалбанку», і працюють зараз, коли комбінат належить «Метінвесту». Про яке розгойдування і «ЗНР» ми ведемо мову? Те, що домінують – так. Те, що ведуть себе без жодного натяку на демократію, за звичкою, як на комбінаті – то це так», – каже експерт.

Виборців, завдяки яким ця бізнес-політична група прийшла до влади в Запоріжжі, політтехнолог називає лівими та конформістськими.

«Технологи Партії регіонів, а потім і «Опоблоку» не прорахували свій електорат. Чомусь вирішили, що лівий електорат сидить на російській символіці, але базова риса лівого електорату – це конформізм, «ковбаса за 2.20 та стабільність». Зараз на Донбасі що їм показало? Де російські прапори, то там балаклави, дубини, автомати, і в цьому вони бачать загрозу своїй стабільності, тому ідея цього російського руху в електораті Партії регіону зійшла нанівець», – каже Ігор Громов.

А Роман П’ятигорець також звертає увагу на відсутність серед такої частини населення регіону будь-якої практики участі у протестних акціях.