Чи відчувається в Україні війна? Пішки від Чопа до блокпостів на Донбасі

Майже тисячу кілометрів пішки пройшли режисер Сашко Брама та актор Андрій Бучко в рамках мистецько-дослідницького проекту EnterUA. Автори збирають усний, фото- та відеоматеріал про людей з усієї України, досліджуючи їхні цінності, уявлення та істини, щоб у подальшому зробити музично-медійну виставу.

– В тебе, Андрюха, які відчуття після тижневої подорожі?

– Я тоді казав, що мені найважче було в перший день. Я просто був у шоці. Я ніби в цей день зрозумів, на що я підписався в тій палатці, – це один з перших діалогів, що записали друзі на відео. Свою подорож хлопці розпочали у червні цього року з містечка Чоп, що на кордоні зі Словаччиною, і планують до грудня дістатися першого блок-посту на сході.

Ми помістили себе в екстремальні умови, аби скоротити відстань між собою та іншими, незнайомими людьми

«Ми свідомо обрали піший спосіб пересування: він дозволяє споглядати та зануритися в оточуючу дійсність, відчути масштаб і тяглість, прожити кожен крок. Ми помістили себе в екстремальні умови, аби скоротити відстань між собою та іншими, незнайомими людьми, з якими ми маємо спільну країну, з якими хочемо познайомитися», – сказав Сашко Брама присутнім.

Актор та режисер зізналися, що сценарій їхньої мандрівки досить умовний. Драматургію вони планують побудувати на основі вже зібраного матеріалу, адже багато що може вплинути на твір під час поїздки. До роботи над концепцією залучена велика команда. Це і сценограф – Тереза Яковина, навчається в Берліні, і науковці, зокрема соціолог – Вікторія Бриндза та географ Роман Лозинський, музиканти.

На сьогодні хлопці пройшли Закарпаття, Івано-Франківщину, Тернопіль, Рівне та Чорнобиль.

Більшість витрачених грошей пішло на необхідні для зйомок девайси, камери, рюкзаки, на їжу залишили лише 100 євро. Але згодом вирішили продати частину обладнання, аби купувати продукти.

«Харчувалися переважно гречкою з термосу, заливали її кип’ятком. Адже ми, вегетаріанці, купували овочеву консервацію або свіжі овочі, робили бутерброди з маслом. Це наш основний раціон, коли ми не зупиняємось у людей», – розповідають мандрівники.

​Чи відчувають війну вдалині від сходу?

Були моменти, що сильно вразили Андрія та Сашка під час подорожі – вирубка лісу на Закарпатті, стрижка овець, гуцульська данина традиціям та спустошений Чорнобиль. Крім того, неабияка кількість різнопланових життєвих історій. Проте, ми запитали театралів, чи відчувають війну люди, яких ті зустрічали, адже це так далеко від Донбасу.

Так само, як в Києві ти їдеш в метро, ти не скажеш, що в країні війна

«Так само, як в Києві ти їдеш в метро, ти не скажеш, що в країні війна. Так само і там. Ми зупинялись у людей, що воювали, або воювали їхні родичі. Фоном війна присутня, але не настільки. Я думаю, коли ми попадемо на схід, ми відчуємо зовсім іншу реальність», – роздумує режисер.

Наразі хлопці та їхня команда запустили кампанію зі збору коштів, аби мати змогу продовжувати проект EnterUA й надалі та закликають всіх охочих приєднатися до нього на їх сторінці Facebook.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)