Це колапс розслідування справ Майдану – адвокат родин Небесної сотні Титич

Напередодні Дня гідності і соборності українці згадують події Євромайдану. За чотири роки, що минули він його початку, у державі відбулось багато значущих змін: не лише в політиці та суспільному житті, а й у ментальності людей. Проте багато цілей, які ставили перед собою активісти, так і не вдалось досягти. Подолання корупції, справедливий суд, перезавантаження влади – це трансформації, які досі є лише у промовах політиків, вважають експерти.

Біля Алеї пам’яті загиблих Героїв Небесної сотні та бійців АТО в Дніпрі президент України Петро Порошенко говорив про уроки Революції гідності.

«Коли український народ, вийшовши на Майдан з вимогою не підвищення пенсій чи зарплат, не зниження податків, без будь-яких економічних вимог, а з чіткою політичною вимогою: ми наполягаємо і наголошуємо на тому, щоб Україна повернулася в родину європейських народів, підписавши Угоду про асоціацію. І тому нинішня, вже четверта, річниця Майдану є дуже особливою», – заявив президент.

Стоячи поблизу скляних стел із фото Героя України Сергія Нігояна, списком Героїв Небесної Сотні та прізвищами загиблих в АТО, Порошенко закликав українців до єдності.

І чи не найбільшим здобутком назвав Угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом – дорожню карту реформ. Проте й вона зараз виконана лише на 15%, сказав Порошенко.

«Я впевнений, що ми маємо зробити набагато більше для того, щоби люди відчували, що їхні прагнення реалізуються, що їхні вимоги втілюються у життя», – заявив президент.

Українці очікують на вироки щодо злочинів проти Майдану

Більшого очікують і українці, свідчать результати експертного опитування фонду «Демократичні ініціативи».

Серед основних цілей Майдану, яких досі не вдалось досягти, назвали системну боротьбу з корупцією, справедливі суди, оновлення системи влади, усунення олігархів від керівництва державою.

І вже чотири роки українці очікують на прозоре розслідування й покарання для тих, хто винен у загибелі людей під час Революції гідності, а також люстрацію «сім’ї» Януковича, свідчить опитування.

Коли йдеться про справи Майдану, за цим збірним поняттям є сотні томів матеріалів та тисячі свідків. Розгін студентів 30 листопада 2013 року, розстріл мітингувальників на вулиці Інститутській у лютому 2014 року, вбивства та викрадення активістів – суди у цих справах можуть тривати ще два роки, кажуть у прокуратурі. А на те, щоби організатори та виконавці отримали вироки, може знадобитись навіть більше часу.

Проте адвокати Героїв Небесної сотні й інші юристи, які займаються справами Майдану, неодноразово коментували: краще ґрунтовно готуватись, аніж швидко передавати до суду справи, що можуть розвалитись.

Слідчі прокуратури втрачають повноваження – Горбатюк

Утім, і так нешвидкий процес може ще затягнутись. За чинним законодавством, із 20 листопада 2017 року департамент спеціальних розслідувань ГПУ більше не може відкривати нові провадження щодо злочинів Майдану, заявив його керівник Сергій Горбатюк.

«У цих розслідуваннях слідчі прокуратури втрачають повноваження, а кому їх розслідувати? У поліцію не передаси...», – сказав Горбатюк.

За задумом, цим надалі мало би займатись Державне бюро розслідувань. Проте воно не лише досі неукомплектоване й не працює, а лише кілька днів тому отримало керівника – Романа Трубу.

У Генпрокуратурі пояснюють: слідчі зможуть продовжувати розслідувати вже розпочаті раніше провадження, окрім тих, які стосуються чиновників категорії «А».

«Одночасно слідчі прокуратури не мають права розслідувати нові кримінальні провадження, тобто ті, відомості щодо яких внесені до ЄРДР після 20 листопада 2017 року», – йдеться у заяві ГПУ.

Зі справами Майдану доведеться вирішувати якомога швидше, заявив генпрокурор Юрій Луценко. На його думку, доцільно залишити прокуратурі розслідування справ високопосадовців.

Передача зараз справ Януковича в НАБУ мінімум на півроку загальмує розслідування

«Тому що, дійсно, передача зараз справ Януковича в НАБУ мінімум на півроку загальмує розслідування», – сказав Луценко.

Проте більшість справ все ж мають перейти до НАБУ, адже Генпрокуратура може надалі ними займатись. У розпорядженні прокурорів залишаться справи про розстріли учасників протесту, сказав Луценко.

Здається, що це умисне вирішення ситуації таким чином – Титич

Загалом це можна вважати колапсом розслідування, каже адвокат Героїв Небесної сотні Віталій Титич. Щонайменше упродовж року всім було відомо, що ГПУ втратить частину повноважень за відсутності Державного бюро розслідувань, і щоби не гальмувати розслідування, слід було продовжити повноваження ГПУ, каже він.

Правки Лозового фактично ставлять під великий сумнів спроби і перспективи цього розслідування

«І мені здається, що це умисне вирішення ситуації таким чином. І правки Лозового фактично ставлять під великий сумнів спроби і перспективи цього розслідування», – каже Титич.

Утім, Верховна Рада не знайшла голосів, щоби навіть поставити відповідний законопроект на порядок денний.

«Зараз ми почули коментарі генерального прокурора, що якось воно буде, щось вони там придумають. Але це дуже недолугі коментарі, на мою думку. Очевидно, як би вони там не ліпили, це будуть порушення, які дають стороні захисту невмотивовані переваги в процесі. І вони будуть використані», – сказав Титич.

Тим часом Луценко заявляє, що слідство ніхто не ставитиме на паузу і незабаром розпочнеться нове провадження над екс-президентом Віктором Януковичем. Юристи прогнозують, що воно, як і інші справи Януковича, розглядатиметься заочно. А це може надати захисникам президента-утікача нові козирі.

Наразі розслідується понад 3 тисячі злочинів проти Майдану. Про підозру повідомили 380 особам, обвинувальні акти по 239 направлені до суду. 48 осіб визнані винними. Одна людина відбуває реальний строк за гратами. Таку статистику навів Сергій Горбатюк в інтерв’ю «Фокусу».