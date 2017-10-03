Справа Майдану: ГПУ надала докази причетності до розстрілів екс-посадовців МВС

Тетяна Попова

Генеральна прокуратура України заявляє, що колишні співробітники МВС Володимир Гриняк, Анатолій Серединський, Ігор Бабич та Сергій Поготов віддавали безпосередні накази «Беркуту» під час розстрілів майданівців три роки тому. Доказом цього, за словами начальника департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергія Горбатюка, є безпосередні свідчення командирів спецпідрозділу «Беркут» та записи телефонних розмов із силовиками під час штурму Майдану 18-19 лютого 2014 року. Натомість нинішній очільник МВС Арсен Аваков звинувачення Генеральної прокуратури називає надуманими.

Начальник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк заявив, що підозрювані були середньою ланкою між організаторами злочинів проти майданівців (тодішні президент Віктор Янукович, міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко та його заступник Віктор Ратушняк) й безпосередніми виконавцями, особи яких також встановлені.

«На час подій на Майдані Поготов був першим заступником начальника департаменту громадської безпеки, Гриняк – заступником начальника департаменту громадської безпеки – начальником управління, Серединський обіймав посаду начальника відділу організації служби громадської безпеки, Бабич був головним інспектором цього ж відділу», – пояснив Горбатюк.

Нині Поготов працює в департаменті безпеки НАК «Нафтогаз України», Гриняк керує управлінням громадської безпеки Нацгвардії, Бабич став керівником департаменту превентивної діяльності Нацполіції, Серединський став заступником Бабича у цьому ж департаменті, зазначає Сергій Горбатюк

Ми інкримінуємо їм спільну діяльність під час протестних акцій, але зв’язки між ними й на сьогодні збереглися

«Ми інкримінуємо їм спільну діяльність під час протестних акцій, але зв’язки між ними й на сьогодні збереглися», – додає він.

Генеральна прокуратура надала записи трьох телефонних розмов як докази причетності підозрюваних до розстрілів Революції гідності 18-19 лютого 2014 року. На першому аудіо, як стверджує ГПУ, Володимир Гриняк дає вказівку Ігорю Бабичу підробити документи.



Другий запис, зазначають в Генпрокуратурі, демонструє, що Гриняк забирав дозвіл на зброю замість Мусієнка без нотаріального доручення, наявність якого в цьому випадку є обов’язковою.



На третьому записі, як вважають у ГПУ, Гриняк домовляється з керівником Служби зовнішньої розвідки Віктором Цвяхом, що передасть останньому дозвіл на зброю, яку той має на руках без чинного дозволу.



Головним в групі підозрюваних Генпрокуратура називає Володимира Гриняка. Йому інкримінують незаконне фінансування силовиків та забезпечення підрозділів для виходу на місце.

«Приблизно 8 місяців тому ми вже повідомили про підозру Володимиру Гриняку, який був начальником управління департаменту громадської безпеки, а на сьогодні є керівником управління громадської безпеки Національної гвардії. Він не був відсторонений, попри наше клопотання, і суд відмовив в обранні запобіжного заходу у вигляді арешту», – заявив Сергій Горбатюк.

Відмову відсторинити від посади та заарештувати Гриняка в ГПУ пов’язують із зловживанням підозрюваним своїм службовим становищем.

За словами Горбатюка, МВС взагалі не допомагає розслідуванню, а навпаки – сповільнює його.

МВС звинувачення ГПУ вважає надуманими

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зазначає, що звинувачення екс-посадовців МВС є безпідставними та недоцільними.

Притягати рядового співробітника поліції за надуманим звинуваченням це мало достойне заняття

«Я думаю, що якщо у нас відпускають Лавриновича, і в усіх інших випадках за три роки слідство щодо Майдану на чолі відповідної групи не знайшло інших підстав, окрім як притягати рядового співробітника поліції за надуманим звинуваченням, то вважаю, що це мало достойне заняття», – сказав Аваков.

Аваков відкидає заяви Генеральної прокуратури в перешкоджанні перебігу слідства.

«Водночас ми не перешкоджаємо формальній судовій процедурі і вважаємо, що це питання має вирішитися в юридичній площині. І впевнений, що ці звинувачення розваляться», – заявив Аваков.

ГПУ підозрює екс-посадовців МВС в координації дій силовиків та підготовку дозволу Кабміну на застосування гранат посиленої дії, ввезених з Росії як допомоги.

Сергієві Поготову 2 жовтня суд обрав запобіжний захід – домашній арешт у нічний час на 2 місяці. Ігорю Бабичу та Анатолію Серединському запобіжний захід не обрали через оголошення прокуратурою недовіри судді.