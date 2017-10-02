Суд відпустив під домашній арешт підозрюваного в перешкоджанні акціям Майдану екс-посадовця МВС Поготова

Печерський районний суд Києва обрав для підозрюваного в перешкоджанні акціям Євромайдану колишнього першого заступника керівника Департаменту громадської безпеки МВС Сергія Поготова запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час. Відповідне рішення суд ухвалив на засіданні у понеділок. Термін дії запобіжного заходу становить 2 місяці.

Крім того, суд зобов’язав Поготова здати паспорти, а також утриматись від спілкування зі свідками та іншими обвинуваченими у справі.

Прокуратура, у свою чергу, наполягала на арешті для Поготова, у клопотанні втім було відмовлено. Прокурор у справі заявив, що оскаржуватиме відповідну ухвалу у апеляційному суді Києва.

Водночас Поготов не визнав вчинення злочинів, які йому інкримінує Генпрокуратура.

Слідчі ГПУ підозрюють колишнього першого заступника керівника Департаменту громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України Сергія Поготова у постачанні російських спецзасобів для розгону учасників Євромайдану взимку 2014 року.

Раніше начальник Департаменту спецрозслідування ГПУ Сергій Горбатюк повідомив, що слідчими повідомлено про підозру трьом колишнім високопоставленим МВС України, двоє з яких наразі займають керівні посади в Нацполіції України. Серед підозрюваних – Сергій Поготов.

На початку року Генеральна прокуратура повідомила, що триває розслідування понад двох з половиною сотень проваджень щодо злочинів, вчинених під час подій Майдану, а більш ніж 30 осіб вже визнані винними у судах. Між тим, як зазначив начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, за ґратами опинився тільки один фігурант цих справ.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану потерпіли 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.

За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.