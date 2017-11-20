У Києві розшукують волонтерів-гладильників котів

Київські зооактивісти шукають волонтерів, які зможуть доглядати та бавитися з котами Київського зоопарку, яким бракує людської уваги. Активісти допомагають не лише екзотичним мешканцям зоопарку, а й звичайним котам – на території зоопарку їх близько 70. Зараз там створюють всі необхідні умови для комфортного перебування котів – волонтери їх годують, стерилізують та доглядають у соціальному екологічному комплексі «Котяче містечко».

Волонтери запрошують всіх охочих долучитись до догляду за котами або ж просто прийти і побавитись з ними у вільний час. «Якщо у вас немає можливості тримати домашнього улюбленця, ви потребуєте фелінотерапії (метод народної медицини, профілактика захворювань за допомогою спілкування з котами – ред.), зняття стресу після тяжкого дня чи просто хочете спілкування з Муррркотами – гайда до нас!», – йдеться у публікації спільноти «Зоокоти».

Зооактивісти також запрошують всіх охочих до розбудови «Котячого містечка» в зоопарку.