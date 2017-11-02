Марія Бучельникова

(Друкуємо мовою оригіналу)

Война ударила не только по людям, но и по животным. Многие бросали своих любимцев, убегая из-под обстрелов, и сегодня им приходится искать новых хозяев. Приюты для бездомных животных сталкиваются с одними и теми же проблемами – что на территории, которую контролируют боевики, что в городах под украинской властью. Адресную программу помощи бездомным животным приняли еще весной в Покровске, но финансирования – нет. В оккупированной Горловке, несмотря на войну, продолжает работу приют для бездомных животных. Там с собаками пытаются бороться даже законодательно.

Журналист Катерина Пешко ищет хозяев собакам и кошкам из зоны АТО. Девушка родом из Горловки, поэтому большая часть животных приезжает оттуда. Родственники фотографируют или снимают на видео животных, которым нужен хозяин, а Катерина потом размещает информацию о них в социальных сетях. Делает все сама, без организации. Пристраивать животных заочно трудно, признает она, обычно людям нужно посмотреть на питомца и уже потом принимать решение, а в условиях зоны АТО – это нереально.

Во-первых, некому контролировать популяцию бездомных животных, которые уже были на улице, а во-вторых, очень многие люди, когда уезжали из-за войны, просто бросали своих животных

«Когда я пиарю животных, всегда озвучиваю, что животных я вывожу сама, за свой счет. Привожу лично на место, и человеку остается его только получить и обеспечить ему потом какую-то любовь. Речь идет о бездомных животных, там резко увеличилось их количество. Во-первых, некому контролировать популяцию бездомных животных, которые уже были на улице, а во-вторых, очень многие люди, когда уезжали из-за войны, просто бросали своих животных», – говорит девушка. В лучшем случае их выпускали, а в худшем – оставляли привязанными или закрытыми в квартирах и домах.

Неподконтрольная Горловка: «Приют и дальше работает, иногда под бомбежками»

Катерина Пешко говорит, что работает в основном с животными, которые просто бегают по улицам, но есть в Горловке и официальный приют для бездомных животных. Его директор, а также глава общественной организации по защите бездомных животных, Алевтина Анищенко рассказала Радио Донбасс.Реалии, что собак на улицах неконтролируемого украинскими властями города становится все больше и больше. Многие из них брошены хозяевами, которые уехали из Горловки. Контролируют популяцию по-разному, говорит директор.

«В 2015 году, когда у нас был новый мэр, то собак отстреливали и вывозили самосвалами. Мы в группе выставляли информацию, когда на глазах у людей, у детей, среди белого дня стреляли собак направо и налево вне зависимости от того, какая это была собака. Потом немного ситуация изменилась, сейчас в руководстве новый мэр и принята программа стерилизации бездомных собак», – рассказывает Анищенко.

Она сомневается, что эти меры коренным образом поменяют ситуацию – собак очень много. В городе уже работает несколько мини-приютов, в основном для домашних собак, которых выкинули. Финансирования нет, рассказывает директор, приют на грани выживания, а городские власти этим не занимались ни до войны, ни после.

«Обращались к властям за финансированием, но у них ответ один – это приют не городской, а частный. А делать его муниципальным я никогда не соглашусь. У меня есть собаки, которые жили по 7-8 лет, а в городском приюте животных держат до месяца и потом усыпляют», – рассказывает Анищенко. С началом войны люди стали более жестокими, говорит она, и поддерживают местных чиновников, которые думают только о том, чтобы любой ценой избавиться от собак.

Наш приют не закрылся, мы и дальше работаем, иногда под бомбежками, и нам нужна помощь

«Сейчас подают законопроект, чтобы в квартире было не меньше двух собак. Я хочу подчеркнуть – наш приют не закрылся, мы и дальше работаем, иногда под бомбежками, и нам нужна помощь», – делится наболевшим директор приюта.

Собачий корм – на войну

Еще в 2014 году в Украине заработала инициатива «Не оставляй нас в АТО» по доставке корма в те города востока Украины, которых непосредственно коснулась война. С 2014 года до сегодня компания «Кормотех» передала волонтерам и приютам около 40 тонн сухого корма для собак и кошек. Сегодня инициатива продолжает работать, говорит координатор Катерина Ковалюк, но более адресно.

Мы официально сейчас больше настроены на помощь так называемой прифронтовой зоне – Покровск, Доброполье, Бердянск и другие города

«Есть буквально несколько волонтеров в Донецке, которым мы сегодня помогаем. Это частные лица, которые ездят на нейтральную территорию, забирают оттуда помощь и едут назад. Мы официально сейчас больше настроены на помощь так называемой прифронтовой зоне – Покровск, Доброполье, Бердянск и другие города», – рассказывает Ковалюк. Через приюты этих городов прошло много эвакуированных из зоны АТО животных. Кроме того, они помогают приютам прифронтовой зоны с коммуникацией.

Подконтрольный Покровск: программа по животным принята, но так и не заработала

Один из приютов Покровска возглавляет зоозащитница Дарья Корх, волонтер «Покровского общества защиты животных». У нее в приюте в основном пострадавшие и животные-инвалиды – за год прошло около сотни кошек и собак. Дарья лечит их и ищет хозяев. Одну из собак даже удалось отправить в Польшу. Весной в городе была принята официальная программа по созданию приюта для бездомных животных, где их будут стерилизовать и содержать. Пока что этим занимаются волонтеры.

Что сделала мэрия в этом году – это простерилизовала 50 собак

«Мы стерилизуем много. У меня это 200-300 животных в год. Очень крутая клиника, делает нам скидку. Платим не полторы тысячи за собаку-девочку, а 470 гривен. Мальчики чуть дешевле, а у кошек свои расценки. Мы стерилизуем и котов, всего 20-30 животных в месяц. Что сделала мэрия в этом году – это простерилизовала 50 собак», – рассказывает волонтер. Всего бездомных собак в Покровске по ее подсчетам около тысячи. Зоозащитники также активно работают в Курахово, Доброполье и Краматорске, местные власти все реже заказывают услуги по отлову собак, говорит Корх.

Земельный участок для муниципального приюта в Покровске выбрали хороший, говорит Дарья, но пока что дальше голосования дело не идет. Финансирование проекта и реализация программы действительно намечена на 2018 год, рассказал Радио Донбасс.Реалии заместитель городского головы Покровска Дмитрий Гордиенко. На данный момент власти готовятся развернуть в городе мобильную станцию по отлову и стерилизации собак, а реализация новой целевой программы, в частности, создание приюта на несколько городов, предусматривает зарубежное финансирование. В частности, от голландского благотворительного фонда Ukraine Today.

«Это совместная инициатива решить проблему в городе. У них есть намерения содействовать в реализации этой программы. У нас в городе есть организация защиты прав животных, их мы тоже привлекаем к написанию программы», – говорит Гордиенко.

Война привела к миграции животных, рассказывает вице-мэр, собаки стали активнее взаимодействовать с дикими животными. Случаев бешенства в Покровске еще не было, но вакцинами местные больницы давно снабдили.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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