У центрі Києва активісти зібралися з нагоди річниці початку Майдану, встановили 2 намети

У центрі Києва кілька десятків активістів зібралися з нагоди річниці початку Революції гідності.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, учасники акції встановили два туристичних намети, силовики намагалися перешкодити цьому, сталася штовханина.

Проте згодом правоохоронці відійшли від місця встановлення наметів.

Акція продовжується. Мітингувальники вимагають від влади звіту про розслідування злочинів проти учасників Майдану, а також покарання винних у скоєнні цих злочинів.

21 листопада 2013 року в Україні почалися акції протесту, відомі як Євромайдан, які також згодом назвали Революцією гідності. Всього, за даними Генпрокуратури, під час Майдану постраждали понад 2 тисячі людей, 104 з них загинули. Найбільше активістів загинули у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею