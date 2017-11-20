(Друкуємо мовою оригіналу)

Сто лет назад впервые на Донбассе был поднят украинский флаг над правительственным зданием. 20 ноября 1917 года был провозглашён Третий универсал украинской Центральной Рады. В Бахмуте флаг нового государства появился над зданием уездной земской управы (теперь – ​Бахмутский колледж транспортной инфраструктуры). Об украинском Донбассе в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказали советник министра информационной политики, руководитель аналитического центра «Фабрика мысли «Донбасс» Дмитрий Ткаченко и консультант проекта «Летопись украинского Донбасса», исследователь и популяризатор УНР на Донбассе, руководитель ОО «Украинская инициатива» Юрий Косенко.

– В честь этой даты вы запустили проект «Летопись украинского Донбасса». Расскажите о нем подробнее

Дмитрий Ткаченко: Мы открываем малоизвестные страницы нашей истории и значимые имена украинских деятелей.

Донбасс не стал сто лет назад Украиной, он всегда ею был. Но сто лет назад для Донбасса и для всей Украины произошло важное событие – Третьим универсалом была провозглашена Украинская Народная Республика. Тогда ещё декларировалось, что она будет входить в состав федеративной республики России. Тогда впервые были подняты флаги Украинской Народной Республики над Бахмутом над правительственным зданием. Очень важно, что была общественность, которая массово это поддержала.

Был сформирован первый добробат на Донбассе, курень украинского свободного казачества, с численностью 800 казаков. Потом они примут участие в подавлении большевистского восстания в Киеве.

– Юрий, расскажите о Донбассе 1917 года. Насколько он отличался как регион, была ли у него какая-то специфика? И почему именно в Бахмуте появился украинский флаг?

В 1917 году Донбасс был регионом, который вовлекался во все происходящие в Украине процессы

​Юрий Косенко: Действительно, разница большая, и регион в нынешнем понимании не был сформирован.

В целом можно сказать уверенно, что в 1917 году Донбасс был регионом, который вовлекался во все происходящие в Украине процессы. После того, как произошла Февральская революция в 1917 году, в Киеве была сформирована Центральная рада, начался процесс национального пробуждения, он затронул и территорию современного Донбасса. Появились ячейки украинских политических партий, организации «Просвита». Многие местные люди начали формировать отряды свободного казачества.

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Бахмут – потому что там есть такие участки, где было развито украинское казачество, где всегда доминировало украинское население. Он ещё в 19-м веке стал одним из серьёзных рычагов украинской культурной жизни. В 1898 году именно там появилась первая украинская печатная книга, Николай Чернявский – «Донецкие сонеты».

В целом Бахмут был довольно знаковым местом для региона и там была большая концентрация интеллектуалов, активно протекала культурная жизнь.

К сожалению, изучение украинского движения на Донбассе, изучение украинского Донбасса не было приоритетом ни местной, ни региональной политики, ни всеукраинской. То, что мы сейчас открываем и популяризируем, должно было быть сделано ещё 25 лет назад

– Насколько эта тема сейчас важна? Вы сказали, что сейчас Донбасс сильно отличается от того времени.

Сто лет назад мы освобождали Донбасс, и сейчас мы освобождаем Донбасс

​Дмитрий Ткаченко: Для того, чтобы нами не манипулировали, как в 2014 году, чтобы мы не переживали кризис гуманитарного образования, результатом которого стала достаточно эффективная российская пропаганда на Донбассе, мы должны понимать, кто мы такие и откуда. Для этого нужно знать элементарные азы истории. А, к сожалению, изучение украинского движения на Донбассе, изучение украинского Донбасса не было приоритетом ни местной, ни региональной политики, ни всеукраинской. То, что мы сейчас открываем и популяризируем, должно было быть сделано ещё 25 лет назад. Но это обязательно даже сейчас. Через несколько месяцев в апреле мы будем праздновать 100 лет с дня освобождения войсками Украинской Народной Республики Донбасса.

По сути, мы говорим о повторяющейся истории, то есть она циклична. Сто лет назад мы освобождали Донбасс, и сейчас мы освобождаем Донбасс. У Украины успешный опыт освобождения Донбасса и Крыма есть от, тогда большевистских захватчиков.

– Тогда в 1917 году были ли какие-то противоречия по поводу национальной принадлежности этого региона? Насколько популярна была идея УНР на Донбассе?

В советское время происходила массовая русификация и тотальная зачистка от всего украинского

​Юрий Косенко: Сначала хочу добавить о том, почему такая большая разница между тем и нынешним Донбассом. В советское время происходила массовая русификация и тотальная зачистка от всего украинского. Десятки людей на Донбассе были просто искоренены. Многие физически расстреляны, кого-то отправили в ссылку.

А разногласия, конечно, были. Территория Украины находилась долгими столетиями под колониальным игом разных имперских образований. Конечно, когда началось национальное возрождение, началась революция, то опыта государственного строения было очень мало.

Если говорить именно об УНР, то она в 1917 году не успела физически закрепить свою власть в регионе. После того, как произошло освобождение Донбасса в 1918 году, вскоре состоялся переворот, и Центральная рада была распущена. К власти пришёл гетьман Скоропадский. У него были немецкие союзники и австро-венгерские войска, они часто нарушали условия договора, осуществляли некоторые перегибы. Местное население, которое не успело себя ассоциировать с украинским государством, видя действия союзников, испытывало недоумения. Иногда это приводило к тому, что идея украинской государственности дискредитировалась.

Многие из жителей Донбасса оказывались в составе украинских армий в ряду тех солдат и бойцов, которые вели борьбу за независимость Украины

Тем не менее, в том же Бахмутском уезде было восстание в поддержку Директории Украинской Народной Республики. После того, как войска УНР были вынуждены отступить с этой территории и уже туда физически не возвращались, многие из жителей Донбасса оказывались в составе украинских армий в ряду тех солдат и бойцов, которые вели борьбу за независимость Украины.

– В то время ведь только зарождалась украинская нация в модерном понимании. Тогда люди только начинали чувствовать себя украинцами?

Что сама история заселения территории нынешнего Донбасса говорит об украинском казачестве. Украинский дух там был всегда

​Юрий Косенко: Корни довольно глубоки, потому что сама история заселения территории нынешнего Донбасса, что уже давно доказано историками, даже в России не все историки это отрицают, говорит об украинском казачестве. Украинский дух там был всегда. А формирование политической нации или модерной государственности – это процесс, который начался в конце 19-го столетия в планомерном масштабе.

– Что формировало смыслообразующий стержень этой нации? Сейчас многие говорят, что они украинцы, потому что чувствуют себя не россиянами.

УНР – это первое в мире государство, которое ввело понятие культурно-персональной автономии

​Юрий Косенко: Это упрощение. Главный стержень и тогда, и сейчас – это идея украинской государственности, в которой найдётся место и для национальных меньшинств. Кстати, УНР – это первое в мире государство, которое ввело понятие культурно-персональной автономии.

– Насколько борцы за Украину и её популяризацию поддерживались народом? Или они были скорее маргиналами?

Юрий Косенко: В целом, этот вопрос намного глубже, потому что на территории всей Украины состояние национального сознания тогда было довольно плачевным. Только начинался процесс пробуждения, и не могла быть настолько осознанная поддержка. Когда эта борьба подходила к концу, сотни тысяч крестьян, в том числе и на Донбассе, включились в стихийную борьбу против советской власти. Но это было уже позже, не в рамках организованного государства.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)