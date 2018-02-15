(Друкуємо мовою оригіналу)

По последним сведениям донецкого «центра занятости», за 2017 год на неподконтрольной территории Донецкой области трудоустроено свыше 40 тысяч людей, а более 50 тысяч по-прежнему состоят на учёте в поиске нужной специальности. Но всё это – только статистические данные контролирующих город пророссийских сил, а каковы же реалии? Если раньше, в мирное время, можно было спокойно устроиться на работу в течение двух недель, то теперь дончане вынуждены тратить месяцы на поиски своей вакансии, и это без всякого преувеличения. Каков уровень безработицы в оккупированной Донецке и какие профессии там востребованы сегодня? Об этом Радио Донбасс.Реалии пишет блогер из Донецка.

«Голодные и безработные – материал, из которого создаётся диктатура», – говорил Рузвельт. Середина рабочей недели. На главном входе в городской «центр занятости» сразу расположен стенд с призывами стать добровольцем «армии ДНР». Конечно, что ещё можно предложить гражданам на милитаризованной территории?

Сам зал учреждения практически пуст. Один человек занят поиском нужного для него и свободного вакантного места, другой – общается с консультантом. Стенды со специальностями классифицированы: рабочие профессии, социальные, медицинские, вакансии для специалистов и другие.

Судя по этим спискам, на сегодняшний день наиболее востребованными должностями в Донецке являются: акушерки, медсёстры, врачи, бухгалтеры, водители, воспитатели, дворники, инженеры и каменщики. Также популярными на рынке труда сейчас считаются кровельщики, маляры, научные сотрудники, преподаватели, операторы котельной, плотники, продавцы, рабочие зелёного строительства, уборщики, слесари и другие специалисты. Аналогичная ситуация и в других городах, подконтрольных группировке «ДНР».

При этом средняя заработная плата свободных вакансий колеблется в районе 3000–8000 российских рублей (примерно 1,5–4 тысячи гривен). Особым спросом среди горожан пользуются т. н. «работы временного характера» – это дворники, грузчики, строители и так далее.

И всё же, более продвинутая донецкая молодёжь ищет себе работу уже в интернете. Здесь можно напрямую пообщаться и задать волнующие вопросы работодателю. Так, например, если искать вакансию на известном веб-портале OLX, популярнейшими вакантными должностями оказываются водитель, продавец, торговый представитель, оператор колл-центра, офис-менеджер, официант, парикмахер/ Здесь соискателям обещают оплату труда повыше: от 6000 до 12000 рублей (3–6 тысяч гривен).

Несмотря на воодушевляющие заявления «центров занятости», в целом уровень безработицы в городах под контролем вооружённого формирования «ДНР» по-прежнему высок. Грубо говоря, примерно каждый третий гражданин не трудоустроен. Некоторые сетуют на то, что тяжело найти работу уже после 35 лет. Известны случаи, когда дончане по полгода ищут работу, но их попытки до сих пор не увенчались успехом.

И не удивительно. Ведь большинство донецких шахт, крупных заводов, фабрик и предприятий функционируют не на полную мощь, работают в дежурном режиме, или вовсе закрыты. Откуда же тогда браться новым рабочим местам? Вот и остаётся: идти воевать и, если повезёт, получать за это 15 тысяч рублей – или выживай, как хочешь.

Хотя жителям Донбасса уже, пожалуй, ничего не страшно: ни бомбёжки, ни безработица, ни отсутствие связи… Ведь за время вооружённого конфликта дончане приспособились к самым суровым бытовым условиям. И если у животных существует лишь два выбора: адаптироваться к среде обитания или умереть, – то у украинцев в зоне АТО лишь один путь: затянуть пояса ещё туже, жить дальше и надеяться на лучшее…

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)