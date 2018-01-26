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Начать новую жизнь и открыть свой маленький бизнес переселенцам и бывшим участникам АТО помогают в Бахмуте. Переехавший сюда Горловский центр занятости не только пытается найти людям подходящую работу, но учит основам предпринимательской деятельности. Впрочем, чтобы открыть собственный бизнес, придётся преодолеть немало сложностей.

Бывшая домохозяйка и участница АТО, а сегодня просто многодетная мать Александра решила начать свой бизнес в родном городе – Бахмуте. Будучи военнослужащей в медицинской роте Национальной гвардии Украины, девушка работала на кухне и готовила пищу раненым бойцам. Демобилизовавшись, решила открыть первую закусочную быстрого питания. Со стартовым капиталом помогли в центре занятости, но вот получить необходимые разрешительные документы от городских чиновников оказалось непросто.

Когда есть цель, всегда приходят возможности. Надо просто не останавливаться

«Было огромное желание, но денег сначала не было. Искала. Была цель. Когда есть цель, всегда приходят возможности. Надо просто не останавливаться. Искать. У меня четыре отказа было по месту установки закусочной, просто не разрешали. Сначала опускаются руки, думаешь, что ничего не получится, надо закрываться, но потом опять выбираем новое место, пишу заявления, прошу разрешить. Ходили к архитектору, и, в конце концов, нам дали разрешение, хотя добиться его было очень сложно», – говорит Александра Балагура.

Закусочная работает месяц, но уже полюбилась местным военным и студентам. Сегодня Александра занимается открытием второго кафе и работает над созданием собственной сети. А на работу в первой закусочной наняла переселенку из Луганска.

А вот переселенка Анна Петриченко создает собственную торговую марку детской одежды. Вместе с помощницами она шьет все: начиная от слингов для новорожденных, заканчивая куртками и комбинезонами для детей постарше. Беря во внимание развитие торговых отношений с Евросоюзом, рассчитывает выйти на европейские рынки. Правда, нестабильный курс валют не дает сформировать конкурентную цену.

Я очень надеюсь, что нам поможет открытие границ

«Курс валют нам не дает скучать, он двигается, чаще вверх, чем вниз, а все закупки и поставки, к сожалению, зависят от этого. Но я очень надеюсь, что нам поможет открытие границ, что это даст определенный толчок, пинок, в хорошем смысле слова, для наших предприятий, для предприятий малого и среднего бизнеса. Для того чтобы выйти туда – к ним», – рассказывает Анна Петриченко.

В обоих случаях со стартовым капиталом женщинам помогли в Горловском центре занятости. Организация переехала в Бахмут осенью 2014 года, но название сохранила. Несмотря на спартанские условия, здешние специалисты все равно смогли трудоустроить сотни людей.

За три года мы трудоустроили порядка 300 человек

«За три года мы трудоустроили порядка 300 человек. На профобучение направили более 150 человек. На общественные работы человек 150-200», – говорит директор Горловского городского центра занятости Виктор Дергай.

Кроме того, здесь создали «центр карьеры». Сюда приходят все желающее за новыми знаниями и навыками. К услугам клиентов центра бесплатные семинары и тренинги, тематические тесты, возможность записать видео-резюме и другие онлайн-сервисы.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)