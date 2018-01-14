(Друкуємо мовою оригіналу)

Луганчанка Юлия Тулуп-Пономарева, переехав в столицу, открыла свой бизнес – вязание одежды. Переселенка выиграла грант и получила современное оборудование. Говорит, теперь работа идет быстрее, сама продукция стала интереснее и ярче – ведь на новой машинке можно создавать красивые узоры. Хотя заказов сейчас и много, признается Юлия, но останавливаться на таком уровне не планирует. Хочет пройти курсы дизайна и создать свой бренд вязаной одежды.

– Чем вы занимались в Луганске?

– До всех этих событий работала в банковской сфере, в кредитном отделе. Туда пришла сразу после 5-го курса, а потом ушла в декрет. Ребенку должно было исполниться 3 года в июле 2014 года, но за месяц до этого – у нас начались вот эти военные действия. Так на работу и не вышла.

– Когда решили выехать из родного города?

Выехать не могли, потому что наша дорога обстреливалась. Сидели дома, пока не наступило затишье

– Первое желание появилось 2 июня, когда обстреливали нашу погранзаставу. У нас дом находился рядом. До сих пор помню, как мы всегда в День защиты детей гуляли в нашем парке, поздравляли детишек…Все смеялись, шутили… Это была традиция нашего Артемовского района. Утром проснулись от того, что услышали взрывы. Ужасно дребезжали окна. А ты не понимаешь – что делать и куда бежать. Выехать тоже не могли, потому что наша дорога обстреливалась. Сидели дома, пока не наступило затишье. Знакомые говорят, что не стреляли около часа. Мы тогда собрались быстро, сели в машину, по бордюрам и газонам уехали. Мне казалось, что у нас всего есть пара минут и нужно успеть уехать.

Потом, конечно же, вернулись. Никто же не понимал, что это было начало. Но очень страшно было. Вот муж уходит на работу, мне с ребенком надо выйти на улицу, а я боюсь. Непонятно, что за люди ходят во дворе.

Когда в городе стало совсем опасно, то уехали к родителям в Луганскую область, которая была под контролем Украины. И там жили до 2015 года, пока муж не переехал в Киев. Тут нашел жилье и работу, а потом к нему перебрались и мы с сыном.

​– Когда приехали в Киев, сразу занялись вязанием?

– Я ехала с мыслью, что буду искать работу по специальности «бухгалтер». Для начала надо было устроить ребенка в детский сад. Это оказалось сложно. Говорили везде, что нет свободных мест. Пока в одном детском саду нам воспитательница не сказала, чтобы обратились в отдел образования. Вот только после такого обращения нам удалось найти место в саду. Сама отправляла резюме, искала работу, но честно везде указывала, что у меня маленький ребенок. И мне кажется, я сама не была готова выйти на офисную работу, поэтому мне никто так и не позвонил.

На тот момент у меня уже была вязальная машина, самая старенькая. И это был способ отвлечься от всей ситуации, просто не переживать. Вот я и вязала для себя, для друзей.

Я быстрее свяжу свитер, чем носочки. Хотя и кажется, что они маленькие и времени должно уходить намного меньше

Очень люблю вязать одежду. Мне, правда, быстрее связать свитер, чем носочки. Хотя и кажется, что они маленькие и времени должно уходить намного меньше. Но вот мне для таких миниатюрных вещей нужно вдохновение.

– Начинали собственное дело сами или кто-то помог?

В 2016 году участвовала в гранте и получила более современную машинку. Она компьютерная. Теперь могу сама ее программировать – задавать, какие узоры надо связать

– Первые заказы были свои. С помощью «сарафанного» радио. А уже в 2016 году участвовала в гранте и получила более современную машинку. Она компьютерная. Теперь я могу сама ее программировать – задавать, какие узоры надо связать.

И эта грантовая программа подтолкнула меня уже к более ответственному бизнесу: я зарегистрировалась как ЧП, начала планировать, как развиваться дальше, где себя рекламировать и представлять продукцию.

Современная техника дала больше возможностей. Во-первых, все происходит быстрее. Во-вторых, появились новые узоры, методы, которые на прошлой технике я бы не смогла выполнить. Заказов стало больше и разнообразнее.

– Сейчас вы работаете с дизайнерами. Лично для вас в этом какая выгода? Известность?

– Опыт. Когда ты вяжешь по чьему-то эскизу – это совершенно другие задачи. Тебе нужно провязать именно так, как на рисунке перед тобой. Нет никаких: «Ой, а мне кажется, так будет лучше». Или: «Хммм… какой-то странный рукав, а сделаю я так». Никакого твоего воображения: есть задача и ты ее выполняешь. Это сложно, долго, но очень интересно.

Вот раньше я бы даже не догадалась про какой-то определенный воротник. Ну не пришло бы мне это в голову. Поэтому я может и не знала каких-то определенных методик. А тут нужно все самой прописывать в программу, что-то новое изучать, пробовать и получать результат. Новые способы, новые методики… Я так развиваюсь.

– Есть какие-то специальные курсы по вязанию, которые бы вы хотели посетить?

Сейчас ищу курсы дизайнеров. Мне очень важно знать и понимать, как комбинировать стили, цвета, как создавать образы

– Именно по вязанию – нет. Я многое умею технически на машинке. Даже, если что-то не умею, то всегда методом проб, можно получить нужный результат.

Но учиться хочу. Вот сейчас ищу курсы дизайнеров. Мне очень важно знать и понимать, как комбинировать стили, цвета, как создавать образы.

– Есть стереотип, что вязаные вещи – это удобно, но не модно…

– Мне наоборот кажется, что сейчас вязаные вещи востребованы и модны. Кроме того, огромный «плюс» вещей, которые создаются в маленьких ателье – они вяжутся из натуральной пряжи. А по цене выходят аналогично мас-маркету, хотя там в большинстве случаев используют акрил и синтетику. А люди наоборот хотят носить натуральную одежду, которая не парит и не искрит.

Люди хотят носить натуральную одежду, которая не парит и не искрит

​– Чего вам сейчас не хватает, чтобы запустить именно свой бренд? Техники, людей, заказов?

– Не хватает людей. Мастера, которые уже вяжут хорошо, у них есть своя база клиентов и они не хотят работать вне дома. Искать новых людей, которые не умеют вязать и учить их с «нуля» – это долго и сложно. Не хватает помещения. Сейчас ищу.

– А вы вяжете дома? Как к этому относятся муж и ребенок?

– Они уже привыкли. И для меня очень важно, что они меня поддерживают. Если надо, то могут на выставку все отвезти. Муж бросает все дела, едет со мной на закупку, помогает все оформить, даже может на продаже подстраховать.

Сын пока не помогает. Первое время наоборот хватало хлопот, после его «помощи». Прихожу, а машинка не работает. Все перепроверю, «перечитаю» программу, а все равно никак. Позже оказывается, что сын что-то нажал, чего мама еще не выучила.

​– Что из вещей чаще всего у вас заказывают?

– Свитера и кардиганы. Есть масса модных тенденций: роспуск, имитация рвани. Но при этом остается много людей, которые просят классическую модель с какой-то «изюминкой». К примеру, разрез по бокам, чуть удлиненная спинка.

Обычно заказчики приходят уже с четкой картинкой, чего они хотят. Потом мы подбираем пряжу, я снимаю мерки, разрабатываю выкройку и по ней уже вяжу. Но мне не надо кроить как в шитье. Я вяжу на машинке, но вручную делаю прибавки-убавки, чтобы сразу получить нужное полотно со всеми расширениями и сужениями.

– Можете не соглашаться с клиентом?

Заказчик не всегда понимает то, что он увидел на картинке в журнале, и то, что увидит потом на нем, – это разные вещи

– Конечно, но я всегда объясняю свою позицию во время обсуждения заказа. Почему такой фасон в результате не подойдет или эта пряжа в таком изделии будет смотреться иначе. Ведь заказчик не всегда понимает то, что он увидел на картинке в журнале, и то, что увидит потом на нем, – это разные вещи. А моя задача сделать идеальную продукцию, чтобы заказчик был доволен. Я уже просто поняла, если потом не понравится модель, хотя все сделано по заказу, виновата буду я. Почему сразу не сказала: что это полнит, это старит, это еще что-то…

– Пряжа может себя вести непредсказуемо?

Часто к нам приходят бобины пряжи. C опытом уже понимаешь, какой состав как может себя повести

– Если никогда с ней не работала, то действительно может удивить. А так в основном – уже привыкаешь к ее свойствам. Очень часто к нам приходят бобины пряжи, как итальянский сток. Это остатки от производства больших коллекций для иностранных дизайнеров. И эта пряжа сегодня есть, а завтра – уже другая бобина. И ты постоянно испытываешь пряжу на свойства. Но с опытом уже понимаешь, какой состав как может себя повести.

– Сколько сейчас времени занимает 1 заказ?

– 1 заказ – 1 день. Но, конечно, все зависит от сложности. Можно потратить и несколько дней на разработку.

– Вязаные вещи – это сезонная работа?

– Я всегда думала, что вязать буду осенью, зимой, ранней весной, а летом отдыхать. Но нет. И летом есть заказы. В Киеве прохладное утро летом и все заказывают легкие кардиганы, свитерочки. Так что отпуска в сезон у меня нет.

– Конкуренция в вязаном бизнесе серьезная?

– Конкуренция есть везде. Есть просто крупные производители, есть мелкие. Для меня не совсем понятно, когда очень дорогое оборудование, которое вяжет сложнейшие узоры, но при этом из самой дешевой пряжи. Конечно, эти вещи по ценовой политике становятся дешевле, но обидно, что не используется потенциал того оборудования. Ведь хочется, чтобы в Украине было больше качественного трикотажа.

– Сейчас стало модно показывать свою продукцию на разных маркетах, фестивалях. Вы участвуете в таких мероприятиях?

Мне важно получить обратную связь с покупателем. Они пришли и увидели мою продукцию. Ты получаешь критику или поддержку, это очень мотивирует

– Была один раз на маркете. Но планирую еще. Это очень важно, даже не с точки зрения популяризации своей продукции. Мне важно получить обратную связь с покупателем. Они пришли и увидели мою продукцию. Сразу отметили, какие цвета бы еще хотели, что понравилось, а что – нет. Ты получаешь критику или поддержку, это очень мотивирует.

– А в Европе есть спрос на вязаные вещи?

– Мне кажется, что там другое восприятие вещей. У меня были две продажи в Германию и Америку. Там смотрят другие вещи. У меня заказали легкие мохеровые кардиганы и накидки-кокон. У нас предпочитают классику, а там – все же за новое что-то, современное.

– Ощутима разница в стиле между луганчанами и киевлянами?

Все то, что в Киеве сейчас считается вечерним образом, в Луганске – это было у многих повседневным

– В Киеве как-то проще относятся к вещам. Все должно быть удобным – одежда, обувь. В Луганске все старались выходить красиво: макияж, прически, каблуки. Все то, что в Киеве сейчас считается вечерним образом, в Луганске – это было у многих повседневным.

– Как видите дальше свое развитие?

– Хотелось бы больше работать на продажу, как было на маркете – отвязывать коллекцию. Чтобы каждая модель была в двух-трех цветах и в нескольких размерах. То есть продавать готовые вещи. Человек приходит и он видит сразу цвет, фасон. Примеряет и понимает – подходит оно ему или нет. Потому что с индивидуальными заказами бывает по-разному. Один одел и сразу: «Вау! Как круто». А другой – «Ой, а мне цвет казался на компьютере немного другой». Иногда клиент выбирает модель, которая ему понравилась у кого-то, но он не знает, как эта модель будет смотреться на нем.

Планирую свой небольшой бренд. Первые шаги уже сделаны – логотип разработан, бирочки готовы. Есть уже идеи на коллекцию. Сейчас главное найти помещение и будем реализовывать желаемое.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)