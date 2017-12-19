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Днепр – Не живопись, не графика, не фотография. В арт-галерее Днепра открылась необычная выставка о переселенцах. Вместо полотен – проекторы с трансляцией на стены. На них показывают мини-фильмы – истории переселенок. Автор проекта Ирина Харламова, сама переселенка из Донецка, предлагает нешаблонный взгляд на проблему – «Женские истории в переселении».

«Квартиру нам снимала свекровь. Она побоялась сказать, что мы из зоны АТО. Весь год мы врали, что приехали из Харькова, что нам нравится здешний климат», – это история женщины из Донецка, воспитывающей маленького сына. Переехав в Днепр после начала боевых действий на Донбассе, она так и не смогла пойти работать по специальности. Она – пекарь с десятилетним опытом работы. Сейчас переквалифицировалась в копирайтера. Работает на дому, чтобы успевать заботится о ребенке.

Понять и прочувствовать

Всего автор необычного проекта о переселенцах Ирина Харламова собрала и сняла на видео истории трех женщин, вынужденных покинуть родные места. Каждая из них прошла свой путь адаптации: кто-то нашел себя в общественной работе и активном образе жизни, кто-то – в домашнем хозяйстве и заботе о близких, кто- то – в новой работе. Ирина Харламова постаралась снять героинь, истории которых не «кочуют» из одного СМИ в другое, это – «немедийные личности». Их жизненные коллизии – и не драмы, и не истории безоговорочного успеха, это реальные истории живых людей, считает автор.

Ирина Харламова сама пережила опыт переселения. Она переехала с семьей – мужем и маленькой дочкой – из Донецка в 2014 году. Будущий психолог, она была социальным работником в одном из благотворительных фондов для переселенцев. Говорит: в реальной жизни у этих людей все не так гладко и безоблачно. Они вынуждены искать жилье и работу. Иногда им приходится сталкиваться с достаточно бессердечными шутками на тему их якобы «сепаратизма». Все это если и не вызывает открытые конфликты, то все равно больно ранит. Девушке же хотелось показать своих героинь в реальной повседневной жизни, поведать об их проблемах, маленьких победах и удачах, чтобы посетители выставки смогли их понять и прочувствовать.

Любому человеку, который переживает переселение, тяжело. Мужчинам, возможно, даже сложнее социализироваться. Обычно женщины берут на себя общение с инстанциями, органами социального обеспечения, садиками, школами

«Любому человеку, который переживает переселение, тяжело. Мужчинам, возможно, даже сложнее социализироваться. Ведь им нужно работать, они проводят время на работе, некоторые – замыкаются. А женщине, особенно той, у которой есть дети, нужно думать, как жить дальше, как будет жить ее ребенок. Обычно женщины берут на себя общение с инстанциями, органами социального обеспечения, садиками, школами», – сказала Ирина Харламова.

Прожить один день с героиней

Видеоистории переселенок необычны и по форме: ни одна из женщин не показывает своего лица в кадре. Экшн – камера крепилась на голове героини и снимала ее большую часть дня. Таким образом зритель сможет «прожить» вместе с каждой женщиной ее день. Видео сопровождается рассказом героини. В съемках Ирине Харламовой помогала подруга, начинающий телеоператор Любовь Слюсарева.

Интересно, что возле экранов на выставке организаторы поставили стулья из дома каждой героини. Правда, возле одного «экспоната» – лишь символичный картонный ящик: эта женщина находится в очередном вынужденном переезде.

Директор галереи «Артсвіт», где проходит выставка, Ирина Поликарчук говорит, что это – первая попытка рассказать днепрянам о проблеме переселенцев в такой форме.

Зрителям предлагается прожить один день с героиней

«С начала войны на востоке Украины таких проектов было много – показывали истории: драмы и истории успеха переселенцев. Но когда Ирина рассказала нам детальнее о проекте, что это – истории трех женщин и им не дается никакая оценка, нас это заинтересовало. Зрителям предлагается прожить один день с героиней. Она анонимна, ее лицо не показывают, мы можем только догадываться о ее прошлом. Каждый зритель должен для себя сам сделать выводы, мы не даем готовых рецептов», – сказала она.

«Видео воздействует даже физически»

Посетителей у выставки пока немного, но равнодушных нет.

Это – проект о сильных духом современных амазонках

«Это – проект о сильных духом современных амазонках. Сильно», – сказал посетитель выставки Богдан.

«Сьемка экшн-камерой – и у меня даже закружилась голова. То есть, это видео воздействует даже физически. Истории переселения – это очень важные истории для нас как людей, живущих в одной стране. Если бы это были мужские истории, это было бы что-то грандиозное и глобальное. А грандиозное и глобальное меня не интересует. А здесь – бытовая жизнь. И тема «неконечности» – жизнь продолжается, женщины начинают новые проекты», – добавила посетительница Марина.

Проект Ирины Харламовой поддержали Министерство иностранных дел Германии и Фонд Роберта Боша. В дальнейшем девушка планирует снять истории еще нескольких женщин, живущих в Киеве и на Западной Украине, а, может, и выйти на полнометражный фильм.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)