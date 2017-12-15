«Жовтий автобус» навчив дітей-переселенців знімати кіно

Антоніна Андрійчук

Проект «Жовтий автобус» допоміг дітям із Луганської та Донецької областей творчо реалізуватися. Діти відзняли репортажі, кіно, напрацювали майстерність гримування, а також – самі стали акторами. Тепер їхні фільми подали на фестивальні конкурси.

За два роки існування проекту діти з прифронтових територій навчалися усім навичкам, необхідним для зйомок кіно. Вони пройшли навчання у двох кінотаборах. В результаті з’явилося 4 фільми, один з яких отримав відзнаку.

Від першої спроби до фільму

Як розповів автор та організатор проекту «Жовтий автобус», кінооператор Ярослав Пілунський, учасники пройшли довгий і наполегливий шлях. Вони вже набрали обертів для того, щоб рухатись далі й мають чимало намічених планів.

До першого кінотабору завітали 44 дитини з Мар’їнки, Красногорівки, Попасного, Новоайдару, Миколаївки та інших населених пунктів Донбасу. Щоб потрапити сюди, школярі заповнили анкети й пройшли відбір.

Навчання розпочалося з основ: діти освоїли якісну техніку, ознайомилися з базовими навичками режисури й монтажу. Спочатку все навчання відбувалося в ігровій формі, потім прийшов час зйомок і монтажу навчальних репортажів і навіть цілісних фільмів.

За 10 днів отримуємо результат, який може вести своє фестивальне життя

«З цими проектами ми вже відпрацювали механізм, методику, за 10 днів отримуємо результат, який може вести своє фестивальне життя», – говорить Ярослав Пілунський.

Проект, крім неформальної освіти, дозволяє проявити свою громадянську позицію. Таких проектів існує не багато, тому він користується популярністю серед дітей.

Учасники розповідають, що «Жовтий автобус» не тільки допоміг дізнатись нове, а й по-іншому подивитися на звичні речі.

Я відкрила рідне місто з нового боку, побувала в місцях, яких зовсім не знала

«Я відкрила рідне місто з нового боку, побувала в місцях, яких зовсім не знала. Зі всіма цими людьми, з якими почали займатись, ми зійшлись в тому, що ці канікули були найкращими в нашому житті. Ми відкрили для себе багато нового і спробували себе в тому, в чому давно хотіли реалізуватись. Він допомагає здійснити наші давні мрії», – зізнається Варя з Авдіївки.

Про «окупацію свідомості» та медіаграмотність

Організатори проекту наголошують на тому, що світ постійно насичується інформацією, тож дітям дуже важливо навчитися у ній орієнтуватися.

«На жаль, Україна перебуває в стані інформаційної війни і використовуються спеціальні технології, не тільки окупація території, але й «окупація свідомості». Для того, щоб мати критичне мислення, важливо бути освіченим, медіаграмотним. Зараз занепадає довіра до журналістики, мені здається, треба розбудовувати цю професію і, можливо, ви колись станете на шлях тієї професії, без якої жоден демократичний процес не може формуватися», – наголошує заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова.

Для того, щоб краще ознайомитися з тим, як працює телебачення для дітей – учасників проекту «Жовтий автобус» – проведуть екскурсією UA|TV.

«Жовтий автобус» вчить реалізовувати свій творчий потенціал

Проект «Жовтий автобус», окрім конкретних професійних навичок, також вчить дітей шукати різні можливості для реалізації їхнього творчого потенціалу. Причому знаходити їх скрізь.

Реалізувати такий творчий проект в місті, де я зараз живу з друзями, дуже складно. Ніхто не міг подумати, що в таких містах може відбутися щось подібне

«Моїм творчим успіхом протягом 12 років були танці. Я спочатку не хотів долучатись до «Жовтого автобуса», бо не вважав це за потрібне. Але думаю, піду. Пішов. Тепер я приїхав сюди й продовжую себе розвивати в цьому напрямку. Реалізувати такий творчий проект в місті, де я зараз живу з друзями, дуже складно. Ніхто не міг подумати, що в таких містах може відбутися щось подібне», – ділиться Михайло з Авдіївки.

Для дітей-переселенців 16-17 грудня проведуть інтерактив U-KINO, де провідні спеціалісти навчать писати сценарії, наносити професійний грим та проявляти акторські якості.

ДОВІДКА:

Ярослав Пілунський – відомий кінооператор, керівник ГО «ГЕРОЇ. ЮЕЙ», ініціатор та керівник проекту «Жовтий автобус», шість днів провів у полоні так званої кримської «самооборони», оголошений «персоною нон ґрата» в Росії, знімав події в найгарячіших точках Майдану, Криму і АТО. У його доробку фільми «Вавилон-13», «Брати. Остання сповідь», «Вій», «Дух землі» та низка інших.

(Цей матеріал було підготовлено в рамках Програми міжредакційних обмінів за підтримки Національного фонду на підтримку демократії NED)