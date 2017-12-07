Родина із Луганщини створює мультики для малят українською мовою

Алевтина Гармаш

Сергій Тученко та його дружина Альона кілька місяців тому почали створювати дитячі мультфільми українською мовою та викладати їх на власному Youtube-каналі. Допомагає їм у створенні мультиків 3-річний син Максим. Його голос можна почути у заставці, деякі ідеї малюка втілюються у відео.

Родина Тученків живе у Лисичанську Луганської області. Тато Сергій за фахом енергетик, мама Альона – економіст. Влітку 2014 року у молодої родини народився син Максим. Перший місяць життя дитини збігся з активними бойовими діями у регіоні, захопленням Лисичанська та звільненням міста від бойовиків.

Ми змогли збагнути значення України та української мови для нас, а особливо для нашої дитини

«Напевно, саме тоді ми змогли збагнути значення України та української мови для нас, а особливо для нашої дитини. Звісно, коли дитина зовсім маленька, вільного часу небагато. А коли трішки виросла і почала проявляти цікавість до мультиків, ми побачили, що добрих, приємних та корисних їх не так багато, тим паче українською мовою. Тому разом з дружиною вирішили спробувати зробити щось своє – дитині сподобалось», – розповідає Сергій.

Тоді створили власний канал «Хмаринка» на Youtube.

Відео на каналі набирають не так багато переглядів, як би цього хотілось, творча родина це пов’язує з відсутністю спецефектів та реклами.

Але Сергій та Альона не зупинились, вони продовжували створювати пізнавальне відео для малюків, і потроху на канал почались підписуватись люди, зростає кількість переглядів і з’явились вдячні відгуки від глядачів. Родина працює над покращенням якості свого контенту і сподівається, що її доробок стане корисним якомога більшій кількості малюків.

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