(Друкуємо мовою оригіналу)

Каково это – уехать с оккупированной территории не в Киев или Львов, даже не в Западную Европу, а намного дальше, в совершенно другой мир? К примеру, в Китай! Максим Ценцура и его жена Виктория переехали из Донецка в Китай в 2016 году. Теперь в Поднебесной работают графическими дизайнерами. Как им это удалось, что вдалеке от дома трудно, а что, наоборот, легко?

Оказывается, для китайцев украинец с профессией дизайнера в их стране – это, как говорится, «разрыв шаблона». Ведь они привыкли видеть выходцев из Восточной Европы либо сотрудниками торговых фирм, либо... девушками легкого поведения, говорит Максим Ценцура. До мая 2016 года Максим работал в Донецке удаленно веб-дизайнером, зарплату получал на банковскую карту, но в какой-то момент понял, что хотел бы попробовать свои силы в чем-то новом. И фортуна усмехнулась.

Не особо понимал, как работает бизнес в Китае, как живут там наши соотечественники, но, не глядя, согласился

«Знакомые скинули репост, что некой компании в Китае требуется дизайнер. Они предлагали размещение, зарплату, компенсацию издержек. Я не особо понимал, как работает бизнес в Китае, как живут там наши соотечественники, но, не глядя, согласился. Компания оплатила визу и билеты. Учитывая, что ехал по приглашению, то не было проблем с поиском жилья. Первые полгода жил сам, через время смог перевезти и жену в Китай. Сначала Вика ездила по туристической визе, а со временем устроилась работать со мной», – рассказывает Максим.

«Маленький городок» на 3 миллиона человек

Компания, где работают дончане, базируется в городе Иу, провинция Чжэцзян. По словам Максима, компания сделала ребрендинг и хотела поднять производство, руководство пыталось работать с китайскими дизайнерами, но осталось недовольным, поэтому искало иностранцев. Дончанин за время работы заметил, что Китай отстает по уровню креативности от остального мира.

С городом Иу знакомился полгода, изучая его пешком.

Есть прослойка русскоговорящих, в основном состоящая из девушек легкого поведения, сотрудников торговых фирм

«Город маленький по китайским меркам. Всего 3 миллиона человек здесь проживает. Специфика – торговля. В городе много иностранцев, в основном прибывших из Средней Азии. Мало молодежи. Есть прослойка русскоговорящих, в основном состоящая из девушек легкого поведения из России и Украины и сотрудников торговых фирм», – говорит Максим.

«С английским здесь плохо…очень плохо»

Стереотип местных жителей о том, что украинцы – это красивые молодые люди в сфере развлечения, Максим и Виктория неоднократно разрушали, объясняя, что они работают веб-дизайнерами. А для того, чтобы как-то изъясняться с местными, пришлось выучить китайский.

«С английским языком здесь плохо…очень плохо. Легче и интереснее начать учить китайский, чем ожидать, что встретишь нормального English-спикера. Мой китайский все еще на уровне intermediate или около того, но даже с таким уровнем выживать намного легче», – рассказывает Максим.

Также Максим говорит, что, кроме разницы в менталитете, существенно ощутима и разница в климате.

Но очень скучаю по родному климату. Все же я – человек из степи, а не из джунглей

«Человек такое существо, что привыкает к любому климату. Здесь влажно, летом очень жарко, зимой не холодно, но промозгло. Погода – не проблема. Но очень скучаю по родному климату. Все же я – человек из степи, а не из джунглей. Сложнее с едой. Я – вегетарианец, а китайская кухня в большей степени включает мясные блюда», – объясняет Максим.

Жить далеко от дома – стимул к развитию



За событиями в родном Донецке семья следит, но не за политическими, а социальными и культурными. Правда, новости узнают из социальных сетей.

«Приятно видеть, что поколение вчерашних школьников, сейчас учащееся на 2-3 курсе, пытается раскрывать свой творческий потенциал, выражать свои вкусы, несмотря на «комендантский час». Я знаю группу людей, устраивающих рейв-вечеринки. Это очень круто. Это отображает стремление нашей молодежи реализовывать себя. Любое самовыражение проходит через призму реальности, и тем более интересно наблюдать за этим в донецких реалиях», – говорит Максим.

Ощущение себя чужим далеко от дома – это не столько неудобство, сколько стимул, считает Максим.

«Маленькое коммьюнити иностранцев, ощущение того, что ты чужой – и это заставляет тебя развивать свои социальные навыки. Я не могу сказать, что был очень социальным и общительным человеком до этого, но сейчас для меня не составляет труда найти новые знакомства в любой обстановке. Я немного подучил язык, готов к стрессам. Зарплата позволяет не думать о сиюминутных нуждах – дешевая еда, безопасность, открытость окружающей публики дает возможность думать о будущем, о саморазвитии», – говорит Максим и добавляет, что за небольшой промежуток времени в Китае смог оценить изменения в своей жизни и понять, что вырос в профессиональном плане.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)