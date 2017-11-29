Переселенці повертаються в зону АТО не від хорошого життя – Естер Руїз де Азуа

Число переселенців, вимушених повернутися в зону АТО, постійно збільшується, такі дані надала Міжнародна організація з міграціі (МОМ). Майже у 40% тих, які переїхали з непідконтрольної частини Донбасу, грошей ледь вистачає на продукти харчування, багато хто досі не зміг інтегруватися в місцеві громади. Експерти вважають, що українські міністерства ігнорують цю інформацію про зростання гуманітарної напруженості серед переселенців.

За 3 місяці 16% переселенців повернулися в зону АТО в місця свого постійного проживання, такі данні надала Міжнародна організація з міграції, що опитала понад 4 тисячі переселенців. Більше від половини з тих, які повернулися, – це люди старші за 60 років або ті, які залежать від соціальних виплат, таку інформацію надала координатор з питань надзвичайних ситуацій та стабілізації МОМ Естер Руїз де Азуа. Середньомісячний дохід на одного переселенця – 2340 гривень, каже вона, а фактичний прожитковий мінімум в Україні становить 3 035 гривень. Тож, наголошує Естер Руїз Де Азуа, сорока відсоткам переселенців грошей ледве вистачає на харчування.

Переселенці повертаються на непідконтрольну територію не тому, що там стало краще, а тому, що в підконтрольній Україні території вони не можуть виживати

«Ми спостерігаємо позитивні зміни, збільшується зайнятість, соціальна інтеграція. Але залишаються проблеми: забезпечення житлом, доступ до послуг. Ми спостерігаємо ситуацію, що переселенці часто повертаються на непідконтрольну територію. Вони так чинять не тому, що там стало краще, а тому, що в підконтрольній Україні території вони не можуть виживати. Це – передусім люди з низьким рівнем доходів, пенсіонери. Ці групи дуже залежні від соціальної допомоги держави», – розповіла Естер Руїз Де Азуа.

Йде величезний опір чиновників втіленню житлових програм – Тука

Міжнародні організації лише зібрали інформацію і провели дослідження, на які в України не вистачає грошей. Приймати рішення і виправляти ситуацію – це справа українського уряду, вважає заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука. В Україні не виділяються гроші на житлові програми для переселенців, хоча минуло вже 3 роки. 75% переселенців змушені або орендувати житло, або тулитися у знайомих або рідні. Лише 10% мають власне житло. Кілька днів тому Міністерству з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, каже Тука, вдалося буквально «вибити» в уряду невелику суму на житловий проект в прифронтових містах.

Йде величезний опір чиновників. Це – не політичне протистояння. Чиновникам байдужа доля переселенців, пенсіонерів, воїнів АТО

«Вдалося домогтися виділення першого пілотного траншу в 15 мільйонів гривень – це, звичайно, смішна цифра, але ми це розцінюємо як велику перемогу. Це будуть житлові програми в Маріуполі і Первомайську. Йде величезний опір чиновників цим новаціям. Це – не політичне протистояння. Чиновникам байдужа доля переселенців, пенсіонерів, воїнів АТО, головна причина проблем – байдужість », – повідомив Георгій Тука.

Переселенців дискримінують у сфері зайнятості, медицини та житла – МОМ

Переселенці продовжують відчувати на собі дискримінацію, повідомили в Міжнародній організації з міграції. Відчуття дискримінації стосується житла, зайнятості та охорони здоров'я, кажуть вони і додають, що спостерігається суттєве зростання частки тимчасово переміщених осіб, які повідомляють про дискримінацію стосовно житла у зв'язку зі своїм статусом. Така статистика і є причиною того, що 85% переселенців, які повернулися на непідконтрольну частину Донбасу, найближчим часом планують там залишитися, вважають міжнародні експерти.

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)