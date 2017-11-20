Боротьба зі злочинами на фронті: військову поліцію не створили, а ВСП бракує повноважень

Самовільно залишили військові частину з автоматами, випили і поранили жінку. Це – коротко про історію, яка сталася на Донбасі минулого тижня. Мандат на перевірку і затримання українських солдатів є у Військової служби правопорядку. Як працює служба, куди в першу чергу потрапляють бійці, які в чомусь завинили, і чому в Україні може з’явитися військова поліція – у матеріалі журналістів проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

На подвір’ї дев’ятиповерхівки в місті Попасна завершилася «самоволка» двох українських військових. Солдати нібито хотіли виїхати з Луганської області до Харкова з автоматами.

Вони самовільно залишили частину, заволоділи чужою зброєю

«Вони самовільно залишили частину. Зі слів командира підрозділу, заволоділи чужою зброєю, тому що вони були на вільній зміні», – розповідає голова Попаснянський райдержадміністрації Сергій Шакун.

Близько шостої ранку дезертири на таксі приїхали на залізничний вокзал, але в цей час у Попасній потяги не ходять, тому замість залу очікування військові пішли в сусідній житловий будинок.

Вони зайшли в перший-ліпший під’їзд і почали стукати в усі двері. На сьомому поверсі солдатам відкрили.

Я питаю: «Хто?». Відповідають: «Військові, перевірка документів». Я її починаю закривати, прикладом ставиться сюди автомат, я кричу: допоможіть, врятуйте, не стріляйте і тут одразу ж відкривається вогонь», – згадує донька постраждалої Анна Загривня.

У квартирі живуть переселенці з Луганська. Крім Анни у будинку перебували її восьмирічний син і мама. Саме в Любов Іванівну після хаотичної стрілянини і потрапила куля.

«Там пошкоджений таз, суглоб, м’які тканини, серйозне поранення», – каже лікар-хірург Першого добровольчої мобільного госпіталю імені Миколи Пирогова Юрій Романішин.

Першу операцію жінці зробили в Попасній, а потім санавіацією доставили в Дніпро. Військових затримали на місці.

«Вони були взагалі неадекватні, я не знаю під чим: або п’яні, або під наркотичними речовинами, але вони не розуміли, що робили», – додає донька постраждалої.

«Вони спустилися в інший під’їзд забігли, начебто теж постріляли, потім на вулиці постріляли. І безпосередньо біля першого під’їзду їх уже взяли, тобто це сталося протягом кількох хвилин», – каже Сергій Шакун.

Затримувати і контролювати бійців – це робота Військової служби правопорядку. Саме ВСП патрулює вулиці, зокрема, прифронтових міст.

«Навіть у мене ось було, що людина пішла з позиції. А тут – розповідав, що у нього хтось у важкому стані, відпустили його і якраз керівництво стоїть. Кажу: «Ваш боєць?». Так. Ну, молода людина, так, може дурість, вчасно зупинили. Кажу: «Що ж ти?». А він: «Я ось хотів поїхати, а мене не відпускають», – розповідає військовослужбовець Військової служби правопорядку ЗСУ Олексій.

Військовий в таких випадках потрапляє в комендатуру, звідки вже повертається в частину. Але якщо проблема не лише алкоголь чи відсутність відпускних документів, ВСП без поліції – ніяк.

«Працюємо спільно ми з працівниками поліції, якщо виявляємо щось заборонене для перевезення, або якісь заборонені наркотичні речовини, то завжди вони викликають слідчо-оперативну групу», – пояснює військовослужбовець Військової служби правопорядку.

Сьогодні повноважень в служби правопорядку немає

«Сьогодні повноважень в служби правопорядку немає, абсолютно їх немає, вони існують, а ефективність від них нуль», – зауважує депутат Верховної Ради України Микола Паламарчук.

Третій рік у Верховній Раді лежить законопроект про військову поліцію. Депутати пропонують, щоб злочини військових розслідували військові.

Навіть країна-агресор створила військову поліцію весною 2015 року

«Військова поліція буде займатися слідчими діями, оперативно-розшуковою діяльністю і це буде набагато швидше. Навіть, на жаль, країна-агресор створила також військову поліцію весною 2015 року, всі країни-члени НАТО», – зазначає депутат Верховної Ради України Тетяна Ричкова.

Але якщо військова поліція в Україні і з’явиться, то не раніше наступного року. А поки, зокрема, і справою про стрілянину в Попасній буде займатися прокуратура.



Глава ж військово-цивільної адміністрації вказує на ще одну проблему. Алкоголь – впритул до лінії фронту. Хоча за законом продавати його військовослужбовцям заборонено.

​«В тих населених пунктах, де вони дислокуються, ми ведемо активну боротьбу з незаконним продажем алкогольних напоїв, відповідно, і в підрозділах – порядок, але все-таки люди вже три роки в окопах, окопна війна», – каже голова Попаснянської райдержадміністрації Сергій Шакун.

Всі військові дуже доброзичливі, і ми їх любимо, і дякуємо їм. Ну, в сім’ї не без виродка

Любов Іванівну зараз лікують безкоштовно і потроху жінка йде на поправку.

«Всі військові дуже доброзичливі, і ми їх любимо, і дякуємо їм. Ну, в сім’ї не без виродка», – каже постраждала Любов Стехіна.

Мене хвилює питання: щоб вона до нас прийшла не в колясці, а на ногах

«Медикаментів достатньо, увесь час лікують, але мене цікавить і хвилює більше питання, щоб вона ходила, щоб вона раділа життю, щоб вона до нас прийшла не в колясці, а на ногах», – каже донька постраждалої.

Військовим, які пішли «в самоволку», та ще й зі зброєю, тепер загрожує 10 років в’язниці.

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»: