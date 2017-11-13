Інформатори бойовиків «ЛНР» і «ДНР»: скільки платять за донос?

Писати доноси і плодити фейки. В угрупованнях «ЛНР» і «ДНР», які визнані в Україні терористичними, організували «гарячу» телефонну лінію нібито для жителів підконтрольного Україні Донбасу. Просять повідомляти про «злочини українських військових і силовиків» – іноді за винагороду. Що це, чергова провокація чи продумана маніпуляція? Розбиралися «Донбас.Реалії».

«Нестримне пияцтво серед українських солдатів і офіцерів, їхнє повальне захоплення наркоманією, а найголовніше – наявність на руках зброї призводить до численних випадків насильства щодо мирних жителів», – такі заяви розповсюджує так звана «поліція» угруповання «ЛНР», яке визнане в Україні терористичним.

Крім того, на підконтрольних угрупованням «ЛНР» і «ДНР» теренах циркулює інформація про українських військових як про «бандитів, які грабують магазини, розкидають заражені шприци, б'ються один з одним». А одного разу навіть «обманом виманили» кабана у бабусі. Так, за версією сайтів, підконтрольних бойовикам угруповань, поводяться українські військові.

Були у нас «розіп'яті хлопчики», «борщі з дітей», «зґвалтовані бабусі» тощо. Вони легко спростовуються

«Були у нас (новини – ред.) «розіп'яті хлопчики», були «розстріляні мирні жителі», були «борщі з дітей», були й там «зґвалтовані бабусі» тощо. Вони легко перевіряються, вони легко спростовуються. Але це як в старому анекдоті: «Ізя, ти вкрав ложечки? Ні, не я. Через тиждень ложечки таки знайшлися. Ложечки знайшлися, але осад залишився». Ось розумієте, розрахунок таких новин якраз на осад», – зауважує аналітик Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич.

«Гаряча лінія» «МВС» «ЛНР»

Джерела своїх «гарячих» новин бойовики не розкривають. Але стверджують: інформатори знаходяться на підконтрольній Києву території.

«Ці факти нападів і грабежів зафіксовані операторами «гарячої лінії» «міністерства внутрішніх справ» «Луганської народної республіки», – йдеться у повідомленні «поліції» «ЛНР».

Телефони «гарячої лінії» є на сайті так званого «МВС» угруповання «ЛНР». Журналісти програми «Донбас.Реалії» подзвонили до Луганська, щоб дізнатися, чи дійсно бойовиків постачають новинами з підконтрольної Україні частини Донбасу.

Слухавку взяв «черговий» зв'язку Сєров.

– Алло, добрий день! Скажіть, це – «гаряча лінія» «МВС» «ЛНР»?

– Так, це – «МВС» «ЛНР».

– Я перебуваю на підконтрольній Києву території зараз. Скажіть, от я читаю, що у вас є різні новини, які ви звідти отримуєте. Як я можу передати вам інформацію?

– Телефон запишу, з вами зв'яжемося, будемо обговорювати конкретно, по суті.

На тому кінці дроту обережні. Чи справді угруповання «ЛНР» постачають інформацією про можливі злочини Збройних сил України, чи новини вигадують у самому Луганську, зрозуміти непросто.

Прихильники ОРДЛО є, і вони дійсно інформують. СБУ затримує таких людей

«Прихильники ОРДЛО є, і вони дійсно інформують. У нас багато Служба безпеки України затримує таких людей», – каже екс-голова слідчого управління СБУ Василь Вовк.

Генерал СБУ радить місцевим жителям в небезпечні контакти з бойовиками не вступати, але й про злочини в зоні конфлікту в разі чого не мовчати.

«Нічого там «стукати», «постукувати» туди – давайте нам повідомляйте, ми будемо боротися», – стверджує Василь Вовк.

Чергові фейки про українських військових на Донбасі

Поки силовики розбираються, що із заяв про розгул криміналу в прифронтовій зоні може бути правдою, з потоками явних фейків намагаються боротися журналісти-розслідувачі.

Масив фейків й досі величезний

«Масив фейків й досі величезний. Через чотири роки (їхня – ред.) кількість, на жаль, не зменшується», – зауважує редактор проекту StopFake Олена Чуранова.

В одній з останніх «гарячих новин» йшлося про те, що нібито внаслідок обстрілу українських військових загинула дитина. Це повідомлення швидко підхопили російські медіа.

Але активісти проекту StopFake не полінувалися знайти першоджерело.

«Наші журналісти вийшли на те, що сам портал донецький розповідав про цю історію абсолютно в іншому ключі: що це не був обстріл української армії, що діти побачили снаряд, підійшли до нього, зачепили і він розірвався», – каже Олена Чуранова.

«Вибух стався у результаті поводження з невідомим предметом – коробочкою, яку знайшли хлопці, і намагалися відкрити», – йдеться у першоджерелі.

За справжні повідомлення з підконтрольного Україні боку бойовики готові платити​

Але спростування фейків малоефективне, зауважують експерти.

«Коли йде 10 новин: там «страшно», там «хунта», там «ріжуть», там за російську мову «відправляють на галери», або в Національну гвардію, котики бідні – з ними взагалі бозна-що роблять. Природно, що коли йде десяток таких новин, навіть якщо людина намагається знайти спростування, але він знайшов спростування однієї новини, а ще 9 залишилося», – каже політичний експерт Ігор Тишкевич.

Але в інформаційній війні на Донбасі, крім кількості негативу, має значення і його якість. Тому за справжні повідомлення з підконтрольного Україні боку бойовики готові платити, це підтверджують у так званому «МВС» «ЛНР».



На запитання, чи правда те, що за інформацію можна отримати грошову винагороду, на тому дроті так званої «гарячої лінії» «МВС»«ЛНР» відповіли, що таке можливо.

«У разі, якщо інформація буде такою, що заслуговує довіри, то так, такий варіант не виключений», – відповіли журналістам.

Захопити весь Донбас угрупованням «ЛНР» і «ДНР» не вдалося. Але від спроб потрапити у свідомість жителів прифронтової території відмовлятися вони не хочуть.



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