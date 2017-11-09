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День украинского языка и письменности отмечали 9 ноября в Украине. Именно языковой вопрос использовался наиболее активно при разжигании конфликта на Донбассе. Украинская речь на оккупированной части востока звучит все реже, говорят местные жители. Формально украинский в ОРДЛО не запрещен и даже является так называемым «государственным», но поддерживаемые Россией сепаратисты постепенно вытесняют его из школьной программы. Радио Донбасс.Реалии спросило жителей неподконтрольного Донбасса, насколько изменилась ситуация с использованием украинского языка по сравнению с довоенным периодом?

Чистый украинский язык в Донецке не звучит нигде

Можно ли услышать на улицах неподконтрольного Донецка украинскую речь? Если обобщить рассказанное дончанами – она звучит все реже или практически не звучит. Иногда используется суржик. Рассказывают дончане, чьи имена и голоса изменены из соображения безопасности:

«Можно услышать суржик у людей, приехавших с окрестных сел и городков. То есть, если бабушка в этом селе всю жизнь разговаривала на суржике, то приезжая на рынок, она будет продолжать разговаривать на полу-русском – полу-украинском. Чистый украинский язык в Донецке не звучит нигде», – делится Михаил.

«Украинский язык звучит хотя бы потому, что небольшие города и поселки близлежащие к Донецку все говорят на украинском языке, – говорит Светлана. – Был день города, и я среди людей слышала украинскую речь. Как люди разговаривали до войны, так они и продолжают разговаривать, на том же языке».

Я бы не стала разговаривать на украинском на улице, я просто привлеку к себе внимание

«Я бы не стала разговаривать на украинском на улице, я просто привлеку к себе внимание. Потому что когда я слышу где-то украинский язык или суржик, я оборачиваюсь. Здесь много россиян, развито негативное восприятие всего, что связано с Украиной», – говорит доначнка Наталья.

«В наследство от предков нам достался бесценный дар – русский язык и русская речь. Это наше будущее, наш русский мир», – провозгласила так называемая «заместитель министра культуры» группировки «ДНР» на митинге в Донецке в июне этого года. Это День русского языка. Он празднуется ярко и массово. «Люби и храни наш великий язык», – хором декламирует молодежь... 9 ноября, День украинского языка и письменности: в городе – тишина. Никаких мероприятий, никаких пафосных речей.

Впрочем, житель Луганска Сергей Михайлович считает, что в его городе нет проблем с украинским языком. Его можно изучать, на нем можно свободно разговаривать:

У меня внучка изучает украинский. Такой проблемы, чтобы кто-то говорил на украинском, а его притесняли – нет

«У меня внучка учится в восьмом классе, изучает украинский, общается. Такой проблемы, чтобы кто-то говорил на украинском, а его притесняли – нет. Чтобы были притеснения или неприятности из за языка – такое даже глупо представить, у нас здесь нет никакой злобы», – говорит он.

В школах ОРДЛО украинский преподают на факультативах

Руководство группировок «ДНР» и «ЛНР» заявляет, что в их «конституциях» прописаны два государственных языка – русский и украинский. Но в реальности из школьной программы украинский язык практически исключили и перевели его изучение на уровень факультатива.

«Постарайтесь все понять, учиться тайны открывать, ответы полные давать, чтоб за работы получать только лишь отметку «пять», – это урок «политинформации» в школе, показанный по местному телевидению. Общения на украинском в образовательному процессе там – не увидишь.

В ВУЗах и школах поменяли все украинские таблички, надписи и названия на русские. В январе так называемая «министр образования «ДНР» Лариса Полякова уже заявляла, что украинский язык исключен из экзаменов на подконтрольной группировке территории.

«По предварительным результатам мониторинга, который мы проводили в течении первого семестра, не было потребности, запросов и желающих сдавать украинский язык»

В украинских ВУЗах сдавать экзамен по-украински все равно придется – Татаринов

Историк, доцент Сергей Татаринов создал музей украинской культуры в городе Бахмут (подконтрольная часть Донецкой область). Если выпускники школ неподконтрольного Донбасса захотят поступить в украинские ВУЗы, им придется сдавать экзамен по украинскому языку, поэтому изучать его нужно в любом случае, считает ученный, поскольку весь учебный процесс идет на украинском языке.

«Я преподавал лекции на украинском языке, историю Украины, историю украинской культуры. Спецкурсы: история промышленности и экономики Донбасса, история образования Донетчины на украинском языке. И учебные пособия на украинском языке изданы», – говорит Татаринов

По данным Министерства образования и науки Украины, на момент начала военного конфликта на Востоке Украины в Донецке в школах с украинским языком обучения учились от 30 до 50% школьников. В некоторых районах области этот процент достигал 90%.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)