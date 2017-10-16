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Электронные курсы, которые помогут жителям оккупированных территорий Донбасса компенсировать недостаток знаний по украиноведению, запустились с 1 октября. Действуют они на учебном портале Мариупольского государственного университета, где к ним открыт свободный доступ. Шесть дистанционных курсов по украинскому языку и литературе, истории и географии Украины разработаны для учеников, проживающих в Крыму, зоне АТО и на временно оккупированной территории Украины.

Система бесплатного дистанционного обучения, рассчитанная на школьников 6-11 классов, начала работать на базе Мариупольского государственного университета. Онлайн-курсы не требуют ни регистрации на сайте, ни предоставления паспортных данных, ни IP-адресов. Это сделано для обеспечения безопасности семей на оккупированных территориях, которые выбирают для своих детей обучение в вузах Украины.

Мы заинтересованы, чтобы абитуриенты на базе нашей платформы проходили обучение и становились студентами украинских ВУЗов

«У нас в университете для любого абитуриента: как с подконтрольной, так и с неподконтрольной территории, есть курсы довузовской подготовки, в которых посредством общения с преподавателем выстроены курсы подготовки к ВНО (внешнее независимое тестирование – ред.). Чтобы ребята имели возможность готовиться к сдаче внешнего независимого тестирования. Мы заинтересованы, чтобы абитуриенты на базе нашей платформы проходили обучение, а потом приезжали к нам и через центр «Донбасс – Украина», который работает на базе университета, становились студентами украинских ВУЗов», – говорит проректор Мариупольского государственного университета (МГУ) Николай Трофименко.

​В программу курсов включены теоретический материал и практические задания по украинскому языку, литературе, истории и географии Украины, подборка литературы, а также видеоматериалы и ссылки на интернет-ресурсы. 20 специалистов Мариупольского научно-методического центра, преподаватели и сотрудники Мариупольского госуниверситета, а также учителя мариупольских школ разработали интересную и понятную программу курсов, которая поможет школьникам. Для этого достаточно просто зайти на сайт университета и найти нужный раздел, рассказывают в отделе дистанционного обучения. Но воспользоваться курсами может любой желающий, подчеркивают специалисты.

Решили сделать упор на подготовку к ЗНО, но по сути это курсы для всех желающих

«Решили сделать упор на подготовку к ЗНО, но по сути это курсы для тех ребят, которые не имеют сейчас возможности заниматься украинским языком, историей, географией. Решили предоставить им такую возможность. Но это курсы и для всех желающих подтянуть свои знания украинского языка и продолжить знакомство с украинской культурой», – начальник отдела дистанционного обучения Елена Локтионова.

Студентка первого курса Настя Шевченко независимое тестирование не проходила. Она поступила в университет, сдав один экзамен. Такая практика существует для детей с неподконтрольной территории. Но в школах учебников и уроков украинского языка недостаточно, говорит она.

Учебники есть, но их мало, уроков украинского языка тоже

«Учебники есть, но их мало, уроков украинского языка тоже. Одного раза в неделю мало, хотелось бы больше. Я приехала сюда с неподконтрольной территории. Мне намного проще было сдать экзамен, чем тестирование. На ВНО уходит много нервов, ты переживаешь, а на экзамен пришел, тебе дали задание, ты его решил и поступил сюда», – говорит студентка.

Безопасность пользователей прокомментировали в отделе технических средств обучения.

При подключении к нашим серверам данные удаляются

«Мы не можем гарантировать полной безопасности, потому что интернет большой. Провайдеры, посредники, прокси-сервера, через которые могут накапливать информацию и передавать третьим лицам. При подключении к нашим серверам данные остаются у нас и удаляются», – уверяет ведущий специалист отдела технических средств обучения Дмитрий Гурко.

​Отсутствие прямой связи с преподавателями в онлайн-курсах – еще один из аспектов безопасности. Если будут вопросы при выполнении заданий, их всегда можно задать в форуме, говорят преподаватели. Ответ, утверждают они, гарантирован. С одной только разницей: если дистанционное обучение в классическом его понимании подразумевает контакт одного преподавателя и ученика, то в новом варианте у каждого желающего преподавателей, а точнее – консультантов, будет несколько.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)