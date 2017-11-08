ВССУ повернув «справу Плотницького» за збитий літак Іл-76 до Дніпра

Вищий спеціалізований суд України виніс ухвалу про те, що Апеляційний суд Дніпропетровської області може визначити підсудність у справі проти лідерів угруповання «ЛНР» за збиття українського військового літака Іл-76. Відповідне рішення ухвалила колегія суддів Вищого спеціалізованого суду України.

Як пояснив адвокат родин загиблих військовослужбовців Віталій Погосян, це означає, що тепер справа повернеться до Апеляційного суду Дніпропетровської області, який і має визначити, який із районних судів області розглядатиме це кримінальне провадження.

«Чекаємо, коли справа повернеться до Апеляційного суду і сподіваємося, що це кримінальне провадження буде якомога швидше направлено до районного суду Дніпропетровської області, буде утворена без зволікань колегія суддів, розглянута справа та винесено справедливий вирок», – зазначив Віталій Погосян.

У вересні справу проти лідерів підтримуваного Росією угруповання «ЛНР» за збитий у червні 2014 року військовий літак Іл-76 з українськими військовослужбовцями на борту передали до Апеляційного суду області для визначення підсудності.

Це сталося після того, як 12 вересня у Дніпрі у Бабушкінському районному суді Дніпра не відбувся судовий розгляд справи через самовідвід колегії суддів. Справу мала розглядати колегія із трьох суддів, однак усі вони заявили про самовідвід, посилаючись на «упередженість та необ’єктивність» при розподілі цієї судової справи.

Схожа ситуація в цьому суді була і 20 липня. Тоді двоє суддів із трьох заявили про самовідвід.

Пізніше, у жовтні, Апеляційний суд Дніпропетровської області передав справу до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ для визначення підсудності.

У січні 2017 року прокуратура Дніпропетровської області повідомила, що передала до суду обвинувальний акт проти керівника угруповання «ЛНР» Ігоря Плотницького і двох командирів незаконних збройних формувань у справі збитого літака Іл-76. Їхні дії кваліфікували як терористичний акт (частина 3 статті 258 Кримінального кодексу України).

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу був збитий літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і дев’ятеро членів екіпажу. Усі вони загинули.