Як бойовики вербують молодь в «ЛНР» і «ДНР»: методи, умови, зарплати

«Повістки» до «військкомату», «мобілізація» через відеоролики і так звані «збори резервістів». На окупованих територіях розгорнули цілу кампанію із залучення жителів Донецької і Луганської областей в незаконні збройні формування. Скільки платять бойовикам і як через колишні українські військкомати тепер вербують молодь в угруповання «ЛНР» та «ДНР»? Дізнавалися журналісти проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

Брак бойовиків на Донбасі. Як зазивають до лав бойовиків? Скільки рублів платять новобранцям і бойовикам зі стажем? Що відповіли Донбас.Реалії в «військкоматах» Харцизька та Горлівки? Скільки тисяч новобранців угруповання «ЛНР» та «ДНР» планують завербувати вже до нового року?

Звичними в Луганську стали не лише перехожі з автоматами за плечима, але і білборди із закликом записуватися до лав бойовиків. А ще в місті роздають пропагандистські листівки.

Але головним ключем до вербування новобранців в угрупованнях «ЛНР» та «ДНР» стали колишні українські військові комісаріати.

Військкомати зараз виконують роль передовсім вербувальних центрів

«Військкомати» зараз виконують роль передовсім вербувальних центрів», – каже координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

«Вони здійснюють роботу з відбору особового складу, з обліку всіх «мобілізаційних ресурсів» – як цивільних рядового складу, так і офіцерського складу. Згідно з «розпорядженням» і Захарченка, і Плотникцького «військкомати» дуже активно працюють з усіма підприємствами: як із так званими «державними», так і приватними. І це питання – під жорстким контролем російських кураторів, командування російських військ», – розповідає речник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

«Повістки» «військкомати», підконтрольні бойовикам, розсилають чоловікам призовного віку.

«До «військкомату» не ходив, бо поки що не знайшов ідентифікаційний код свій, як знайду, можливо, сходжу», – каже студент із Донецька.

«Та нічого особливого, запрошували просто поговорити», – зазначає інший призовник.

«Я приїхав, сказав, що я – студент, що я працюю, у мене ніяк не виходить. Ну, кажуть, що треба медкомісію пройти. Я пройшов, мене записали, що я вчуся, попросили довідку з місця навчання. Я приніс довідку і мені сказали: «вільний», – розповідає чоловік.

Яка нині чисельність бойовиків?

Зараз в так званих 1-му і 2-му «армійських корпусах» «ДНР» і «ЛНР» – до 36 тисяч бойовиків. До нового року, запевняють в групі «Інформаційний спротив», російське командування поставило завдання – чисельність збільшити до 42 тисяч осіб. Тоді «корпуси» будуть укомплектовані на 90%.

Нарощування йде досить таки невеликими темпами

«Протягом вересня-жовтня прихід і вербування серед місцевого населення і заслання російський найманців в обох корпусах взагалі становила близько 200-250 осіб. При цьому йшли в середньому 130 осіб на місяць. Тобто, нарощування йде досить таки невеликими темпами», – зауважує Дмитро Тимчук.

Агіткампанію в інтернеті бойовики розгорнули вже давно. В «мобілізаційних» роликах новачкам обіцяють речове забезпечення, триразове харчування та стабільний заробіток.

«Підписується «контракт», як правило, на один рік, який передбачає зобов’язання однієї і другої сторони. І відповідно визначається і заробітна плата», – зазначає Вадим Скібіцький.

Скільки отримують найманці?

З питанням про зарплату Донбас.Реалії додзвонилися до «військкоматів» Горлівки і Харцизька.

– А скажіть, ось хочу на «службу» записатися на «контракт», що для цього треба зробити?

– Взяти паспорт, військовий квиток і прийти до «військкомату».

Якщо військового квитка немає, кажуть, не проблема. Питають рік народження і запрошують на медкомісію.

– А ви не скажете, які зараз суми «рядовий» отримує?

– «Рядовий» – 15 тисяч рублів, «сержант» – 19 з половиною.

А це розцінки вже в іншому «воєнккоматі»:

– Від 15 тисяч рублів.

– А за бойові щось доплачують?

– Так, доплачують. 150 рублів за виїзд на бойові.

Платять бойовикам в угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» в рублях. «Рядовому» – 15 тисяч в місяць. Це близько 7 тисяч гривень. «Сержанти», в перерахунку на гривні, отримують – до 13 тисяч.

«Командир роти», за даними «Інформаційний спротив» – 27 тисяч, «командир бригади» – понад 50 тисяч гривень на місяць.

Те, що склад бойовиків молодшає, з місцевого населення – це факт

«Те, що склад бойовиків молодшає, з місцевого населення – це факт. Однак, знову ж таки, навіть, скажімо, молоді мізки затьмарені російською пропагандою, дуже швидко стають на місце, коли бачать ставлення до себе не лише з боку «командирів», але навіть з боку товаришів по «службі» із рядів російських найманців», – зауважує Тимчук.

Суми, які отримують найманці з російським паспортом, як правило, в два рази вищі. За даними Тимчука, командири бойовиків середньої ланки розуміють – виконати план з вербування новобранців з місцевого населення можна тільки за допомогою «призову» на «строкову службу». Але примусово записувати молодь до своїх лав ватажки угруповань поки не планують.

Чи готове місцеве населення воювати за угруповання?



– А чи були у вас думки, бажання піти воювати?

– Думаю ні. Я людина досить мирна і, вважаю, що війна – це не найкращий вихід, – відповів студент із Донецька.

– Знаєте, було в тому році бажання, а потім якось чи страх прокинувся, чи не знаю. І не виходить у мене, – сказав інший чоловік призовного віку.

Правда тих, хто записуватися в ряди бойовиків не поспішає,

сепаратисти час від часу зазивають на «збори резервістів».

«Відпрацьовувалися питання: починаючи від «призову», від їх прийняття до лав цих підрозділів, проведення різного роду тренувань, навчань для того, щоб перевірити здатність в короткі терміни «відмобілізувати» місцеве населення», – каже Вадим Скібіцький.

Наймасштабніші «збори» пройшли в угрупованні «ДНР» навесні цього року. Близько 30 тисяч людей одночасно вивезли на полігон.

Це були звичайні люди, які працюють в школах, садочках, лікарнях, яких спеціально змусили туди йти, погрожуючи, що їх звільнять з роботи

«Це були звичайні люди, які працюють в школах, садочках, лікарнях, яких спеціально змусили туди йти, погрожуючи, що їм не будуть платити зарплати, їх звільнять з роботи. Загалом була створена просто картинка, щоб Росія показувала, які сили є на тій території, щоб приховати безпосередньо свої збройні підрозділи, кадрових Російської Федерації», – зазначає керівник проекту «Стоп терор» Семен Кабакаєв.

Втім, і так звані «армійські корпуси» «ДНР» і «ЛНР» – фактично частина регулярних військ. І перебувають вони, за інформацією українського командування, в безпосередньому підпорядкуванні південного військового округу армії Російської Федерації.

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»: