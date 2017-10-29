Пам’ятник бойовикам у формі емблеми ЗСУ. Що приховує символіка «ЛНР» і «ДНР»?

Двоголовий орел, прапор американських конфедератів і вибухова суміш радянської та релігійної символіки. Емблеми угруповань «ЛНР» та «ДНР» спантеличують не лише геральдистів, але й самих жителів окупованих територій. А нещодавно в російському Ростові-на-Дону розгорівся скандал: пам’ятник «героям Донбасу» увінчали хрестом, що дуже нагадує знак сухопутних військ України. Плутанину сепаратистської символіки досліджували журналісти проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

Жовтень 2017 року, російський Ростов-на-Дону. Ватажок угруповання «ДНР» Олександр Захарченко, помічник Путіна Владислав Сурков і політтехнолог Олександр Бородай урочисто відкривають пам’ятник «Героям Донбасу». Але акція обернулася конфузом.

Пам’ятник одразу ж опинився в центрі скандалу. Особливо уважні користувачі побачили в ньому емблему Збройних сил України. Хрест з перехрещеними мечами використовуються в символіці ЗСУ.

Геральдисти підтверджують: фактично, в Ростові помилково відкрили пам’ятник не російським бойовикам, а українським солдатам.

Цей символ у Ростові-на -Дону майже повністю повторює символіку сухопутних військ України. Фантазії забракло у людей

«Якщо мова йде про сухопутні війська, то у них є покладені два мечі. Ну, і воно трошки смішно виглядає, бо якраз цей символ у Ростові-на -Дону майже повністю повторює символіку сухопутних військ України. Фантазії забракло у людей», – каже голова Українського геральдичного товариства Андрій Гречило.

Символіка угруповання «ДНР»

Ляпи з символікою переслідують угруповання «ЛНР» та «ДНР» з перших днів. Сьогодні сепаратистські триколори в Донецьку ледь не на кожному розі, але не всі місцеві жителі можуть до них звикнути. Багатьох бентежить верхня траурна смуга на прапорі.

«Я б розмістив чорний колір внизу», – зазначає донеччанин.

«Я б вгорі чорне не ставив. Чорний колір – це вугілля, а вугілля – це земля», – розмірковує житель Донецька.

Символи угруповання «ДНР» – триколірний прапор і герб – обрали в жорстких дебатах.

«А є ще прапор дуже класний, я бачив…Він був яскраво-рожевий, з білими колами – взагалі така ковбаса в розрізі квадратна», – звучала одна із пропозицій.

У результаті проголосували: за триколор з чорною смугою і герб з двоголовим орлом.

Для «ДНР» взяли російського орла, тільки він чомусь без ніжок. Якийсь каліка такий

«Можна було щось зробити цікавіше. Для «ДНР» взяли російського орла, тільки він чомусь без ніжок. Якийсь каліка такий», – каже Андрій Гречило.

Символіка угруповання «ЛНР»

У сусідньому Луганську до вибору символіки підійшли з більшою фантазією. Герб угруповання «ЛНР» дуже нагадує радянський: в пшеничних колосках, в центрі – п’ятикутна зірка, зверху – ще одна, символ Богородиці.

«Там фантазії теж особливо не проявили, більше уже апелювали до радянської традиції, до християнської традиції. Тобто там і православ’я, і «самодержавіє», і народність», – розповідає Гречило.

Герби донбаських угруповань – абсолютна калька, переконані експерти.

Було б абсолютно логічно, якби ці герби продовжували традиції тих гербів.Тобто в Луганську це була домна

«Було б абсолютно логічно, якби ці герби продовжували традиції тих гербів, що були в Луганській і Донецькій області. Тобто в Луганську це була домна – там регіон пов’язаний з металургією, з вугіллям. А тут – якийсь бальзам «Зірочка», якісь колоски», – розмірковує журналіст та блогер Денис Казанський.

Не дивно, що за три роки луганчани так і не запам’ятали, що саме намальовано на «еленерівському» гербі.

«Ой, що там зображено? По-моєму пшениця, вугілля... І більше не знаю», – каже жителька Луганська.

«Ой, ...Чесно кажучи, не пам’ятаю», – зазначив місцевий житель.

«Ну, колосся – це багатство. Ну, а зірка – я не знаю, напевно, символ минулого. Ось, я так думаю. Що ми – наступники нашої славної історії», – розмірковує луганчанка.

«Тризуб!», – відповів підліток із Луганська.

Прапори майже однакові, герби – різні



Герби різні, зате прапори майже однакові. Тільки в Луганську зверху – смуга блакитна, а не чорна. І такі символи, на основі російського триколора, розробили для багатьох українських регіонів напередодні конфлікту 2014-го.

«Червона і синя смужка – як в російському прапорі, а верхню білу вони замінювали на якийсь інший колір. У Донецьку цей колір – чорний, в Луганську цей колір – блакитний, в Одеській області – жовтий, в Харківській – зелений, в Дніпропетровській – чомусь фіолетовий», – розповідає політтехнолог Денис Богуш.

Питання: чому прапори угруповань «ДНР» і «ЛНР» схожі, а герби – такі різні, спантеличує донеччан.

«Навіть не маю уявлення», – відповів донеччанин.

«Ну, я здогадуюся, чому. «ЛНР» це ж як ... У нас республіка трошки інша, у нас є вихід на море, такий-сякий, а там же ж аграрна ніби країна», – припускає житель Донецька.

​«А ось чому у «ЛНР» зірка з колоссям? Швидше за все, тому що сільськогосподарський регіон. Ну, так Луганська губернія – сільськогосподарська губернія», – розмірковує місцевий житель.

«Ну, красиво, звичайно, питань немає. Але, якщо чесно, «ЛНР» старий герб мені ближче», – зізнається донеччанин.

Герби угруповань «ДНР» і «ЛНР» фактично – протилежні. Але імперський орел і червона зірка з’явилися просто за примхою російських політтехнологів, каже Денис Богуш.

Вони без поваги ставляться до цих республік, тобто це все для них – прикол

«Вони без поваги ставляться до цих республік, тобто це все для них – прикол. Тобто вони не можуть ставитися до цього серйозно дуже. А люди, які там живуть, на наших окупованих територіях, просто не мають змоги обирати», – каже Денис Богуш.

Спробу з’єднати радянський герб і двоголового орла здійснили два роки тому в Луганську. Гібридний пам’ятник подарував окупованому місту лідер «Нічних вовків» «Хірург».

Втім, такий мікс не прижився. А жителі окупованого Донбасу вже четвертий рік намагаються звикнути до нав’язаних їм символів.

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»: