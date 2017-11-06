Бойовики готуються до нових псевдовиборів на Донбасі

На окупованій частині Донбасу знову заговорили про вибори. Про свою участь у майбутній нелегітимній електоральній гонці 2018 року заявили ватажок угруповання «ДНР» Олександр Захарченко і місцевий так званий «опозиціонер» Олександр Ходаковський. На кону – пости очільників угруповань «ЛНР» і «ДНР», які визнані в Україні терористичними. Або дещо більше, якщо учасникам переговорів з Києва, Москви і Вашингтона все ж вдасться домовитися про реінтеграцію непідконтрольних територій. Поки ж можливі вибори не на жарт турбують бойовиків і провокують серйозні конфлікти.

У листопаді 2014 року лідери угруповань «ЛНР» і «ДНР» Захарченко і Плотницький з розмахом провели свої інавгурації. За три роки після пишних церемоній по окупованому Донбасу бродить привид нових виборів.

Старт «передвиборної гонки» фактично розпочався з так званого з’їзду руху «Донецька республіка», який пройшов у Донецьку 18 жовтня. Саме там один із її членів запропонував Захарченку висунути свою кандидатуру на пост голови угруповання «ДНР» на виборах наступного року. Ватажок бойовиків тоді подякував за довіру та обіцяв подумати.

Але думав недовго та анонсував проведення виборів голови угруповання «ДНР» у листопаді 2018 року. Аналітик «Донецького інституту інформації» Віталій Сизов зауважує, що такі вибори – не більше, ніж формальнісь.

Їм доведеться проводити вибори, щоб підтверджувати свою легітимність

«Їм доведеться проводити вибори у будь-якому випадку. Щоб якось підтверджувати свою легітимність і казати місцевому населенню, на якій підставі Захарченко керує цією територією. Тому вони їх проведуть, як і минулого разу – думаю, все акуратно, в терміни, як «Партія регіонів» проводила, як «ДНР» потім проводила – це буде проста формальність», – каже аналітик «Донецького інституту інформації» Віталій Сизов.

Ще один кандидат

Слідом за Захарченком про своє висунення заявив «головний опозиціонер ДНР» – ватажок батальйону «Восток» Олександр Ходаковський. На конкурента нинішнього ватажка бойовиків одразу «злив» компромат куратор угруповання «ДНР» – російський політтехнолог Олександр Бородай.

«Він сидів на фінансуванні у Ріната Ахметова! Свого часу він мені намагався при свідках конкретно привезти валізу з півмільйоном доларів», – заявив він в інтерв’ю.

Чи зможуть на майбутніх виборах зіграти ключову роль представники так званих старих господарів Донбасу?

«Багато хто з тих, хто вигравав на місцевих виборах в містах, районних та селищних в «ДНР» радах – це колишні регіонали. Тобто вони вже дуже активно присутні там. Але це зовсім не означає, що вони будуть якимись агентами впливу повернення в Україну», – каже співзасновник громадської групи «Відповідальні громадяни» Енріке Менендес.

Публічне «цькування» конкурентів

У сусідньому Луганську про майбутні вибори поки мовчать. Утім, там також загострилася боротьба за владу. Ватажок угруповання «ЛНР» Ігор Плотницкий намагається зняти з посади потенційного конкурента, так званого «міністра внутрішніх справ» Ігоря Корнета, зауважують експерти. Силовика публічно звинуватили у захопленні чужого майна та у покриванні ката.

«Ви покривали свого підлеглого, начальника відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків (Дмитра – ред.) Захарченка, який займався тортурами, знущаннями над підозрюваними, застосовуючи методи у кращих традиціях фашизму» – закидали Корнету під час засідання так званої «народної ради ЛНР».

Проте Ігор Корнет відмовився покидати свій пост.

«Наші владні структури в силу своїх амбіцій та в силу своєї недалекоглядності стають виконавцями злочинних задумів всієї системи диверсійної роботи України», – заявив Корнет.

Він також застеріг інших членів «народної ради», що вони як обранці воюючого народу можуть стати «жертвами політичного замовлення спецслужб України».

Реальну владу має той, хто має право розпоряджатися зброєю

«Там фактично кілька вертикалей влади працюють. І якщо вони декларують себе як демократичні держави, що «у нас вибори» з одного боку, то з іншого – це військова диктатура. І зрозуміло, що реальну владу має той, хто має право розпоряджатися зброєю і заарештовувати людей», – каже аналітик «Донецького інституту інформації» Віталій Сизов.

«​Демократія»​ бойовиків

В таких умовах навіть зареєструватися кандидатом на виборах на непідконтрольній території – небезпечно. Три роки тому бойовик Олександр Бєднов на прізвисько «Бетмен» не зміг зайти в будівлю так званої луганської ЦВК. У відповідь він, разом із супроводжуючими його бойовиками, був поранений.

Альтернативою для Донбасу можуть стати вільні місцеві вибори після введення на непідконтрольну територію миротворчої місії. На такому сценарії наполягає спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

Необхідно відновити територіальну цілісність України

«Необхідно відновити територіальну цілісність України і забезпечити безпеку всім людям. І це умови, в яких можна провести демократичні вибори місцевої влади, повернути біженців і так далі», – заявив Курт Волкер.

«​Не вірю, що у 2018 ми побачимо якусь чесну конкуренцію» – аналітик

Ще одна зустріч Волкера з помічником Путіна Сурковим має відбутись у Белграді. За словами аналітика Віталія Сизова, навіть за умови домовленостей про мирне врегулювання конфлікту і про вибори за українськими правилами, такий сценарій малоймовірний.

«Навіть за волі Росії та України, це неможливо просто технічно. З огляду на те, що там 30 тисяч озброєних людей, і не всі вони сприймуть ці вибори», – зауважує Віталій Сизов.

Не підтримує думку про чесні вибори й співзасновник громадської групи «Відповідальні громадяни».

«Не вірю абсолютно, що у 2018 ми побачимо якусь чесну конкуренцію. Я думаю, що буде плюс-мінус повторення виборів без виборів 2014 року. Це трапиться і в «ДНР», і в «ЛНР», – вважає Енріке Менендес.

Соціальна картка угруповання «ЛНР»

Окрім конкурентів і можливості реінтеграції, переобратися на другий термін Плотницькому і Захарченку може перешкодити низька явка, припускають аналітики.

«Я думаю, що це для них великий головний біль: як правильно це організувати, щоб був гарний результат. Це нагнітання. Тобто вся основна робота буде в останні два тижні», – зауважує політтехнолог Денис Богуш.

Три роки тому створити високу явку луганським бойовикам допомогло політтехнологічне ноу-хау – «соціальна карта «ЛНР». Отримати її у день виборів могли всі, хто досяг 18-річного віку. Карта нібито надавала право на пільговий проїзд в електротранспорті та 5% знижку на продукти харчування».

Соціальні картки роздавали прямо на виборчих дільницях. Тільки вже на наступний день після виборів виявилося, що бойовики обіцянок не дотримали, а карта – непотрібний шматок пластика.

Сьогодні такі «соціальні картки» від угруповання «ЛНР» жителі окупованих територій роздають своїм знайомим як сувенір. Але історія безальтернативних виборів трирічної давнини з великою ймовірністю може повторитися знову, через рік – якщо в Києві, Москві та Вашингтоні залишать конфлікт на Донбасі в замороженому стані, припускають експерти.

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