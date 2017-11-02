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В Министерстве информационной политики Украины представили Стратегию возвращения временно оккупированных территорий Донбасса. Заместитель министра Эмине Джепарова выделила несколько пунктов, как с помощью информации можно было бы возвратить и реинтегрировать оккупированную часть Донбасса. Однако во время обсуждения стратегии на круглом столе не все поддержали данную концепцию.

Помогать возвращению неподконтрольной части Донбасса в Министерстве информационной политики предлагают с помощью восстановления теле- и радиовещания на неподконтрольные территориях, выделением частот для закрытия белых пятен в эфире, а также обезвреживанием российского сигнала. Кроме того, было предложено уделить особое внимание контенту, который делается для оккупированной территории. Об этом говорит заместитель министра информационной политики Эмине Джепарова.

«В первую очередь речь идёт не о реинтеграции территорий. Нужно говорить о реинтеграции людей и их сознания. Нам нужно рассказать им о том, что такое украинская идентичность, и популяризировать Украину на оккупированных территориях», – говорит Джепарова.

Однако социолог Ольга Балакирева считает, что прежде всего необходимо работать со школьниками и учителями. Так как дети, столкнувшиеся с военными реалиями, стремятся уехать из региона, такие данные исследования на Донбассе представила социолог.

«Хочу представить вам одну цитату из опроса. Девочка-старшеклассница написала о том, что произошло с ней за время конфликта. «Мы уехали оттуда, где мы жили. Я потеряла много друзей, кто-то уехал в Россию. Сейчас мы живём с мамой и братьями. Я начала употреблять алкоголь. Иногда курю травку. Я начала спать со взрослыми мужчинами, потому что они платят деньги. Я не хочу сидеть на шее у мамы. Но я хорошо учусь, чтобы уехать отсюда». Мы должны обращать на это внимание», – отмечает Балакириева.

Политолог Олег Саакян обращает внимание на то, что проблему пропагандированием ценностей Украины не решить.

«Я заметил, что вся стратегия ориентирована на контент. Есть конечно и инструментальная составляющая и смысловая, однако все они зациклены на контенте. Более того, этот контент делится на две составляющие: каким образом любить Украину, та вторая – отсутствие какой-либо ориентации на актуальный контент», – говорит политолог.

Такого же мнения придерживается и журналист Виталий Сизов, говорящий о том, что с украинской стороны происходит попытка поверить в собственный вымысел. Когда людям пытаются навязать позитивный образ Украины, в то же время в новостях говорится о том, что украинские пограничники не пропустили на неподконтрольную территорию колбасу.

«Если мы говорим о стратегии реинтеграции, то мы должны быть готовы услышать то, что нам не понравится. Даже если мы объясним простые вещи, и они (люди на неподконтрольной территории – ред.) согласятся, что у нас война с Российской Федерацией. А потом этот человек скажет, что всё равно нужно дружить с Россией. А готовы ли мы принять людей с таким мнением? Тут я читаю пункт «Создание у людей, проживающих на неподконтрольной территории, позитивного имиджа Украины». А потом я открываю новости и читаю, что украинские пограничники не пустили в Донецк оборудование для кардиохирургических операций на 33 тысячи гривен. Здесь я читаю одно, а в реальности вижу другое», – отмечает Сизов.

При этом эксперты согласны, что работа в информационной сфере крайне важна в регионе, где наблюдается засилье пропаганды через российские СМИ и фактически нет доступа к украинским.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)