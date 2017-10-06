Закон про реінтеграцію Донбасу прийняли до зустрічі Волкера та Суркова – депутат

Незважаючи на протести, закон про реінтеграцію Донбасу все ж ухвалено в першому читанні. Утім далеко не всі парламентарі схвально ставляться до такого поспіху. Так, народний депутат Андрій Антонищак запевняє, що законопроект цілеспрямовано ухвалили напередодні зустрічі спецпредставника США в Україні Курта Волкера та радника президента Росії Владислава Суркова. Водночас депутати вказують на спірні, на їхню думку, положення цього документу.

Народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Андрій Антонищак вважає, що законопроект про реінтеграцію Донбасу намагалися ухвалити поспіхом, зокрема, й через зустріч Владислава Суркова та Курта Волкера в Белграді, де він міг би бути аргументом на користь України. Тим не менш, зазначає він, спосіб, в який законопроект просувався в парламенті, не є прийнятним.

«Єдине, що мені не подобається, – спосіб прийняття цього закону. Тому що він є надважливий і наддражливий. Все суспільство, вся країна дивиться і слідкує за даними подіями. Є контроверсійні речі, які в Адміністрації президента включили до цього закону», – прокоментував він в ефірі «Ранкової Свободи». Серед таких деталей Антонищак називає відсутність реальних важелів, які б дозволили реінтегрувати окуповані території.

Не потрібно тішити себе думкою, що ми прийняли закон – як увімкнули світло, і одразу всюди стало світло

«Нам не потрібно тішити себе думкою, що ми прийняли закон – як увімкнули світло, і одразу всюди стало світло. Це неправда. Ці речи мали б бути розписані в довготривалій перспективі, наразі цього нема», – каже депутат.

Від самої зустрічі спецпредставника США та радника президента Росії Антонищак не чекає кардинальних змін статусу-кво, однак зауважує, що «вода камінь точить».

«Трамп по своїй суті залишається бізнесменом. Якби він не бачив кінцевої мети, я думаю, ці перемови б не йшли. Думаю, що крок за кроком американська сторона просувається до своєї мети», – запевняє він. Натомість Росія, на переконання парламентаря, намагається знайти гідний вихід з програшної ситуації з окупованим Донбасом.

До вад законопроекту № 7163 можна віднести й те, що у ньому не прописаний статус Криму, вважає позафракційний народний депутат Валентин Дідич.

«Крим виведений поза межі цього закону, і це також ставить під питання, чому так, чому є вибірковість? Це в залі й викликало таке збурення», – пояснює він.

В тексті законопроекту, який стосується тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях, зазначено, що він «діє без шкоди для невіддільного суверенного права України на тимчасово окуповану Росією територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та заходів, спрямованих на повне відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаному кордоні».

Утім, Дідич сподівається, що депутати дійдуть згоди та зможуть порозумітися щодо цього та інших суперечливих положень нового законопроекту.

Коментуючи зустріч Курта Волкера та Владислава Суркова, дипломат Олександр Моцик висловив впевненість, що спецпредставник США достатньо добре знає контекст українсько-російських відносин.

«На першій зустрічі Курт Волкер дуже чітко дав зрозуміти російській стороні, що, якщо Росія дійсно зацікавлена у виконанні Мінських домовленостей, то тоді Штати можуть у цьому сприяти як Україні, так і Росії. Але перша умова, що мають зробити росіяни, – вивести свої війська з території України», – пояснює він.

На переконання Моцика, окрім Мінських домовленостей, представники Росії та США будуть обговорювати й розміщення миротворчої місії на Донбасі.

Америка виступає за широкий мандат миротворців, який би включав їхні функції по всій території, яка сьогодні непідконтрольна Україні

«Америка виступає за широкий мандат миротворців, який би включав їхні функції по всій території, яка сьогодні непідконтрольна Україні, включаючи українську частину українсько-російського кордону», – каже він. На цій зустрічі, вважає Моцик, Волкер зможе офіційно донести цю позицію до росіян.

За словами експерта-американіста Олександра Потєхіна, Курт Волкер налаштований оптимістично щодо переговорів з Владиславом Сурковим, але цей його оптимізм нічим не обґрунтований.

«Москва грається в кішки-мишки з проблемою миротворчості на Донбасі. В жодному разі Москва не піде на врегулювання конфлікту, тому що це суперечить інтересам Кремля і, насамперед, завданням внутрішньої політики Путіна, який знову йде на вибори», – впевнений Потєхін. Тож навіть якщо бесіда й відбудеться, результатів вона не дасть ніяких, підсумовує він.

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