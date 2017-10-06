Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект Порошенка про реінтеграцію Донбасу

Верховна Рада України ухвалила за основу і в цілому проект закону про особливості державної політики для забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№7163), який подав президент України Петро Порошенко як невідкладний і в якому, серед іншого, міститься пункт про визнання Росії державою-агресором.

Перед голосуванням спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що із законопроекту було прибрано згадку про Мінські домовленості, на чому наполягали багато депутатів.

А після підтримання парламентом законопроекту у першому читанні Парубій заявив, що таким чином Верховна Рада визнала, що Росія – це держава-агресор.

Напередодні голосування у сесійній залі запустили димову шашку.

Законопроектом № 7163, серед іншого, передбачається юридичне визнання Росії агресором, а окремих районів Донецької і Луганської областей – окупованими.