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Украинский язык без учебников учат дети в школе Краматорска. Книг не хватает, поэтому домашние задания выполняют по фотографиям на мобильном телефоне или ксерокопиям. Педагоги разводят руками, а чиновники жалуются, что издательства не хотят поставлять учебники.

Второклассница Настя Баляса вместе с мамой, как и все дети, выполняет домашнее задание по украинскому языку. Сейчас проходят правописание двойных согласных.

Не смотря на то, что девочка учится в украиноязычном классе, единственном на всю школу, учебника ей не досталось. Как и каждому третьему ее однокласснику. Поэтому домашние задания родители фотографируют на телефон и выполняют дома вместе с детьми.

«Открываем телефон, некоторые правила я переписываю на лист, чтобы ей было более понятно. Так как глаза все-таки от телефонов, от гаджетов болят. Постоянно смотреть туда ей неудобно», – рассказывает переселенка из Донецка Ольга Баляса.

Правила правописания лучше усваиваются, когда держишь в руках книгу, признается Настя. Девочке удобнее учить уроки по учебнику: «По учебнику удобнее, потому что там не маленький экран. Все видно четко. И можно быстро сделать».

Мама Насти переехала в Краматорск летом 2014-го года. Женщина принципиально записала ребенка в украиноязычный класс. Но оказалось, что именно здесь учебников по украинскому языку и информатике не хватило на всех.

«Нет книг. И нас поразило то, что русские классы укомплектованы, а украинский класс нет. Мы, конечно, могли бы всем классом дружно купить недостающие книги, но, я считаю, это неразумно и неправильно. Потому что в отчетности идет то, что мы бесплатно учимся. Так, пожалуйста, предоставляйте эти книги», – говорит переселенка из Донецка Ольга Баляса.

При этом учебников по русскому языку вполне хватает. На уроках дети с удовольствием повторяют правила правописания.

Общаться с прессой руководство школы отказалось, а в городском управлении образования нам объяснили, что последний раз закупали учебники 5 лет назад. После этого докупали лишь незначительные партии тех, которых не хватает. На закупку учебников по украинскому языку деньги есть, говорят они, но издательства по каким-то причинам не хотят участвовать в тендерных процедурах и переговорах по поставке книг в город.

«Они не приняли участие в тендере. После трех тендеров, где они не принимали участие, были переговоры, но они отказались сотрудничать. Как издательство «Освіта-центр» – это по информатике учебники, так и «Грамота», которая является основным поставщиком учебников по украинскому языку», – рассказывает методист управления образования Краматорского горсовета Лидия Клюкина.

Некоторые учебные пособия можно встретить на рынке, но их немного. Стоит один учебник около 120 гривен. Но продавцы говорят, что продажа – это не очень выгодный бизнес. Ведь программа меняется – и уже через год эти книги никому не нужны и даром.

«Программа меняется, в следующем году они не нужны. Вот это вот, к примеру, я буду продавать по 10 гривен. Потому что она уже не котируется», – жалуются продавцы на книжном рынке.

Сегодня в Краматорске не хватает 180 учебников по украинскому языку. В следующем году все школы Краматорска перейдут на украинский язык обучения. Где брать столько новой литературы, педагоги не знают.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)