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17 Листопад 2017, Київ 18:20
Суспільство

Переселенцы в Краматорске изучают украинский язык без учебников

(Друкуємо мовою оригіналу)

Украинский язык без учебников учат дети в школе Краматорска. Книг не хватает, поэтому домашние задания выполняют по фотографиям на мобильном телефоне или ксерокопиям. Педагоги разводят руками, а чиновники жалуются, что издательства не хотят поставлять учебники.

Второклассница Настя Баляса вместе с мамой, как и все дети, выполняет домашнее задание по украинскому языку. Сейчас проходят правописание двойных согласных.

Настя Баляса
Настя Баляса

Не смотря на то, что девочка учится в украиноязычном классе, единственном на всю школу, учебника ей не досталось. Как и каждому третьему ее однокласснику. Поэтому домашние задания родители фотографируют на телефон и выполняют дома вместе с детьми.

«Открываем телефон, некоторые правила я переписываю на лист, чтобы ей было более понятно. Так как глаза все-таки от телефонов, от гаджетов болят. Постоянно смотреть туда ей неудобно», – рассказывает переселенка из Донецка Ольга Баляса.

Правила правописания лучше усваиваются, когда держишь в руках книгу, признается Настя. Девочке удобнее учить уроки по учебнику: «По учебнику удобнее, потому что там не маленький экран. Все видно четко. И можно быстро сделать».

Мама Насти переехала в Краматорск летом 2014-го года. Женщина принципиально записала ребенка в украиноязычный класс. Но оказалось, что именно здесь учебников по украинскому языку и информатике не хватило на всех.

Ольга Баляса
Ольга Баляса

«Нет книг. И нас поразило то, что русские классы укомплектованы, а украинский класс нет. Мы, конечно, могли бы всем классом дружно купить недостающие книги, но, я считаю, это неразумно и неправильно. Потому что в отчетности идет то, что мы бесплатно учимся. Так, пожалуйста, предоставляйте эти книги», – говорит переселенка из Донецка Ольга Баляса.

При этом учебников по русскому языку вполне хватает. На уроках дети с удовольствием повторяют правила правописания.

Общаться с прессой руководство школы отказалось, а в городском управлении образования нам объяснили, что последний раз закупали учебники 5 лет назад. После этого докупали лишь незначительные партии тех, которых не хватает. На закупку учебников по украинскому языку деньги есть, говорят они, но издательства по каким-то причинам не хотят участвовать в тендерных процедурах и переговорах по поставке книг в город.

«Они не приняли участие в тендере. После трех тендеров, где они не принимали участие, были переговоры, но они отказались сотрудничать. Как издательство «Освіта-центр» – это по информатике учебники, так и «Грамота», которая является основным поставщиком учебников по украинскому языку», – рассказывает методист управления образования Краматорского горсовета Лидия Клюкина.

Лидия Клюкина
Лидия Клюкина

Некоторые учебные пособия можно встретить на рынке, но их немного. Стоит один учебник около 120 гривен. Но продавцы говорят, что продажа – это не очень выгодный бизнес. Ведь программа меняется – и уже через год эти книги никому не нужны и даром.

«Программа меняется, в следующем году они не нужны. Вот это вот, к примеру, я буду продавать по 10 гривен. Потому что она уже не котируется», – жалуются продавцы на книжном рынке.

Сегодня в Краматорске не хватает 180 учебников по украинскому языку. В следующем году все школы Краматорска перейдут на украинский язык обучения. Где брать столько новой литературы, педагоги не знают.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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