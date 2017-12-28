Фестиваль зимової риболовлі відкрили на озері Чаган у провінції Цзілінь на північному сході Китаю. Зазвичай свято триває близько двох місяців і закінчується безпосередньо перед Китайським Новим роком, який цього року припадає на 16-е лютого. Зимовий промисел на вкритому льодом озері Чаган походить з X століття. У 2008 році зимова риболовля на озері Чаган була офіційно визнана національною культурною спадщиною. Очікується, що цього року прибуде понад 100 тисяч туристів, щоб подивитися церемонію відкриття фестивалю. Під час церемонії відкриття люди в традиційних костюмах молилися за хороший улов і танцювали, щоб розважити Бога озера Чаган. (Відео Reuters, CCTV )