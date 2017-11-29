Пхеньян випробував найпотужнішу ракету, що «довела ядерні сили до досконалості»

Північна Корея випробувала найпотужнішу досі міжконтинентальну балістичну ракету, здатну, схоже, досягти принаймні значної частини території США, які Пхеньян вважає своїм головним ворогом. У Пхеньяні заявили про «історичне доведення ядерних сил країни до досконалості», у світі широко засудили нове випробування. При цьому президент США Дональд Трамп пообіцяв «врегулювати ситуацію» і запровадити нові санкції проти Північної Кореї й закликав Китай до співпраці.

Нова міжконтинентальна балістична ракета «Хвасон-15» здатна нести «надважку боєголовку» і вразити всю материкову територію США, наголошено в офіційній урядовій заяві Північної Кореї. Ця цілком нова ракета, створена «за політичною постановою і стратегічним рішенням Трудової партії Кореї», за тактико-технічними даними значно переважає випробувану в липні МБР «Хвасон-14» і є найпотужнішою такою ракетою, яка «відповідає меті довести до досконалості розвиток ракетного озброєння КНДР», мовиться в заяві.

Пхеньян повторив про цю «досконалість» іще раз, додавши, що після успішного пуску лідер країни Кім Чен Ин «із гордістю заявив, що нарешті здійснена велика історична справа доведення до досконалості ядерних сил держави, справа розбудови ракетної держави».

Аналітики за тими даними про випробування ракети, що є нині, принаймні частково погоджуються з твердженнями Пхеньяна. Ракета пролетіла в бік Японії майже тисячу кілометрів і впала в море, не створивши безпосередньої загрози США і їхнім союзникам. Але при цьому ракета злетіла в космос на висоту близько чотирьох із половиною тисяч кілометрів. Це означає, що при запуску за оптимальною траєкторією, схоже, далекосяжність ракети буде становити від 10 до 13 тисяч кілометрів; у першому разі вона здатна досягти майже двох третин території США, у другому покриває всю цю територію з великим запасом. Щоправда, досі не встановлено, чи була на випробуваній ракеті та обіцяна «надважка боєголовка»: якщо її випробували без навантаження, то з боєголовкою її далекосяжність буде помітно менша.

Володимир Хрустальов, російський фахівець із північнокорейських ракетно-ядерних озброєнь

Радість Пхеньяна не поділяють у решті світу. Запуск нової північнокорейської МБР засудили в Києві – МЗС України назвало продовження таких запусків «свідомим і систематичним порушенням міжнародного права та низки відповідних резолюцій Ради безпеки ООН щодо північнокорейської ракетної програми». «Дії Пхеньяна, спрямовані на розвиток більш потужних ракет, а також погрози застосувати ядерну зброю є серйозною загрозою не лише безпосереднім сусідам КНДР, але і глобальній стабільності та безпеці вже далеко поза межами Корейського півострова», – мовиться в заяві.

Рада безпеки ООН у зв’язку з новим випробуванням збирається на термінове засідання – воно почнеться пізно ввечері в середу за київським часом. А тим часом слова засудження дій Пхеньяна лунають звідусіль.

«Глибоку стурбованість» висловили в Китаї, що є фактично головним економічним спонсором Північної Кореї – МЗС Китаю закликало Пхеньян виконувати резолюції Ради безпеки і припинити дії, що підвищують напруженість на Корейському півострові.

Вашингтон домовляється з Пекіном про тиск на Пхеньян

І саме з Пекіном чи не в першу чергу зв’язався Вашингтон. Президент США Дональд Трамп повідомив, що говорив про «провокаційні дії Північної Кореї» з колегою з Китаю Сі Цзіньпіном. Він також пообіцяв, що протягом середи, доки цей день триває у США, він накладе на Північну Корею нові «значні санкції», і додав: «Цю ситуацію ми врегулюємо!»

Раніше в середу Дональд Трамп промовив ці самі слова – «цю ситуацію ми врегулюємо!», – повідомивши без подробиць, що обговорив ракетний пуск Північної Кореї в Білому домі з міністром оборони США Джимом Маттісом.

А про розмову Трампа з Сі Білий дім повідомив, що в її перебігу американський керівник чітко заявив про «рішучість США захистити себе і союзників», а також «наголосив на необхідності для Китаю використати всі наявні важелі, щоб переконати Північну Корею припинити свої провокації і повернутися на шлях відмови від ядерної зброї».

У Пекіні про цю ж розмову повідомили, що китайський керівник заявив колезі зі США: метою Китаю є «збереження миру в Північно-Східній Азії і звільнення Корейського півострова від ядерної зброї», і Пекін готовий задля «мирного врегулювання цього питання» об’єднати зусилля з Вашингтоном.

Крім окремих країн, запуск нової північнокорейської ракети засудили, серед інших, генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ чи верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Моґеріні.

Росія засуджує, та чи підтримає нові санкції?

Особливу реакцію викликав північнокорейський пуск у Росії – адже нині в Північній Кореї перебуває делегація російської Державної думи. Деякі російські політики припустили, що Пхеньян міг використати російську делегацію як «живий щит» від потенційного удару по цій країні у відповідь – скажімо, з боку США, Японії чи Південної Кореї. Сеул же відразу після повідомлень про північнокорейське випробування і собі негайно здійснив навчальні ракетні пуски як демонстрацію готовності відповісти в разі потреби.

Москва традиційно виступає з різкими словами засудження після кожного порушення Пхеньяном резолюцій Ради безпеки ООН про його ядерну і ракетну програми. Так сталося й цього разу. Речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав пуск північнокорейської ракети «провокаційною дією, яка провокує подальше зростання напруженості».

Але саме Росія фактично виявляється головним союзником Північної Кореї в Раді безпеки, коли йдеться про посилення санкцій проти Пхеньяна через ці порушення чи про запровадження нових санкцій: Москва блокує всі спроби запровадити дійсно суворі санкції, домагаючись щонайбільшого пом’якшення вимог нових резолюцій.

А тим часом президент Франції Емманюель Макрон напередодні засідання Ради безпеки ООН, засудивши північнокорейський ракетний пуск, заявив: «Тепер ми мусимо посилити санкції». «Я особливо розраховую на Китай і Росію з метою запровадити найважчі й найефективніші санкції», – наголосив французький керівник.