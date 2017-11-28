Міноборони США: ракета, запущена КНДР, ймовірно, міжконтинентальна

Міністерство оборони США повідомляє, що зафіксувало і простежило за ракетою, запущеною з Північної Кореї, яка пролетіла близько тисячі кілометрів і впала в Японське море.

У Пентагоні вважають, що це була міжконтинентальна балістична ракета.

У Генштабі Південної Кореї повідомили, що запуск ракети відбувся близько 20:00 за київським часом.

Впродовж останніх місяців Пхеньян провів кілька випробувань міжконтинентальних балістичних ракет і здійснив шостий ядерний вибух, що викликало критику і занепокоєння у світі.